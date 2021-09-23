Таня Гончаренко .23 сентября, 2021 5

Как сообщает Deadline к актерскому составу биографической драмы "Ламборгини" присоединились Гэбриел Бирн ("Викинги") и обладательница премии "Оскар" Мира Сорвино.

Биографичная лента рассказывает о творческом пути итальянского основателя спортивных автомобилей Ферруччо Ламборгини. Роль Ферруччо исполняет Фрэнк Грилло ("Первый мститель 2: Другая война"), а Гэбриел сыграет противника Ламборгини - Энцо Феррари. Сорвино же досталась роль второй жены Ламборгини.

История основана на книге "Ferruccio Lamborghini. La storia ufficiale", написанной сыном Ламборгини Тонино.

Напомним, ранее роли Ламборгини и Феррари должны были исполнять Антонио Бандерас и Алек Болдуин, однако оба были вынуждены покинуть проект из-за конфликта съемочных графиков.