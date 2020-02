Анастасия Лях .25 февраля, 2020 9

Зомби-франшиза с Миллой Йовович готовится к перезапуску без Миллы Йовович. Издание We Got This Covered пишет, что главную роль в ребуте может исполнить Эбигейл Бреслин.

Бреслин известна по фильмам «Маленькая мисс Счастье», «Тревожный вызов», «Лимб», «Зомбиленд» и «Зомбиленд 2». Если актриса действительно попадет в перезагрузку «Обители зла», то столкнется с зомби уже в четвертый раз: помимо дилогии «Зомбиленд» Бреслин играла в зомби-драме «Мэгги» вместе с Арнольдом Шварценеггером.

Если все сложится и контракт будет подписан, Эбигейл Бреслин исполнит роль Джилл Вэлентайн, которую в серии с Йовович играла британская актриса Сиенна Гиллори.

Сроки производства новой «Обители зла» пока неизвестны, так как у проекта еще нет режиссера.