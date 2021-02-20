Анастасия Лях .20 февраля, 2021 10

Как сообщает Deadline, Дэйзи Ридли исполнит главную роль в триллере под названием «Дочь Болотного короля», основанном на одноименном бестселлере Карен Дионн.

Героиня Ридли — обычная на первый взгляд девушка, которая ото всех скрывает темный секрет. Она является дочерью маньяка, прозванного прессой Болотным королем, который держал в плену и насиловал ее мать. Теперь, по прошествии лет, девушке придется столкнуться с главным своим страхом: Болотный король отсидел свой срок и выходит на свободу.

Сценаристами назначены Марк Л. Смит и Элли Смит, работавшие над вестерном Иньярриту «Выживший». В режиссерском кресле находится Нил Бергер, постановщик «Областей тьмы» и «Иллюзиониста».