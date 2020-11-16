Анастасия Лях .16 ноября, 2020 8

На фото: Звездный рыцарь в исполнении Криса Пратта

Как сообщает The Hollywood Reporter, четвертый «Тор» станет кроссовером со «Стражами галактики».

Как минимум в нем точно появится Звездный рыцарь (или Звездный лорд) в исполнении Криса Пратта. Он присоединится к Крису Хемсворту (Тор), Натали Портман (возлюбленная Тора Джейн Фостер) и Тессе Томпсон (Валькирия из фильма «Тор: Рагнарек»).

Сюжет четвертого «Тора», получившего подзаголовок «Любовь и гром», держится в секрете. В режиссерском кресле находится постановщик «Рагнарека» Тайка Вайтити. Релиз запланирован на февраль 2022 года.