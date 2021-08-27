Анастасия Лях .27 августа, 2021 16

Актриса Летиша Райт травмировалась на съемках фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда», сообщает Deadline.

Райт самостоятельно выполняла каскадерский трюк, в результате чего получила травмы, и скорая увезла актрису в больницу. Не уточняется, как именно травмировалась артистка, но, судя по всему, все обошлось и повреждения были нетяжелыми, так как спустя несколько часов врачи ее выписали.

Напомним, в фильмах Marvel Летиша Райт играет Шури, принцессу Ваканды, которая является техническим гением и специализируется на гаджетах из вибрания. Она приходится сестрой новоизбранному королю Ваканды Т’Чале, которого в первой «Черной пантере» сыграл Чедвик Боузман.

Также напомним, что незадолго до съемок сиквела Боузман скоропостижно скончался от рака. Как именно это повлияло на сюжет продолжения, пока неясно, но наверняка известно, что другого исполнителя роли Т’Чалы во франшизе не будет.

Исходя из того, что Райт выполняла на площадке трюки, хотя в первом фильме ее героиня была лишь инженером и не участвовала в экшен-сценах , можно предположить, что в сиквеле именно Шури наденет костюм Черной пантеры и станет новым супергероем.

Релиз «Черной пантеры: Ваканда навсегда» запланирован на 8 июля 2022 года.