Анастасия Лях .21 мая, 2020 1

Питер Динклэйдж, известный по роли Тириона Ланистера в «Игре престолов», и Джейсон Момоа, игравший в той же «Игре престолов» кхала Дрого, подписались на участие в комедии «Хороший, плохой, неживой», сообщает Deadline.

Действие проекта развернется в мире Дракулы и его противника Ван Хельсинга. Динклэйдж сыграет Ван Хельсинга, а Момоа — хорошего вампира, который больше не убивает людей и объединяется с охотником на вампиров, чтобы… нет, не убивать плохих кровососов, а разыгрывать народ.