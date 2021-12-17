Таня Гончаренко .17 декабря, 2021 11

В честь 20-летия с даты выхода первой части "Властелина колец" (19 декабря 2001 года) звезды фильма записали рэп-клип, который презентовали на шоу Стивена Колбера "Late Show".

В клипе участвуют главные актеры франшизы: Элайджа Вуд, Шон Эстин, Билли Бойд, Доминик Монахэн, Хьюго Уивинг, Энди Серкис, Орландо Блум и Вигго Мортенсен. К ним присоединились Method Man из Wu-Tang Clan и Killer Mike из Run The Jewels.

""Гарри Поттер" - это прекрасно, но это не "Властелин колец". - Я имею в виду, что Дамблдор не смог бы справиться с Балрогом. Дамблдор был убит учителем химии в средней школе. Поэтому я думаю, что выдающееся достижение Питера Джексона заслуживает такого же отношения, потому что, если вас интерсует мое мнение, лучшей серии фильмов не существует. ‘Властелин колец’, без сомнения, величайшая трилогия в истории кино. И я знаю, что, возможно, говорил это много раз раньше, но я никогда, ни разу, не делал это в виде рэпа. До сих пор" - прокомментировал номер ведущий шоу Колбер.

Напомним, что к юбилею первой части "Гарри Поттера", который вышел в том же году, снят спецэпизод, который выйдет уже 1 января 2022 года.