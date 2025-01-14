sonyazhytkova .14 января, 2025 12

Як повідомляє видання Vulture, низка нових свідчень підкреслює масштаб і систематичність дій письменника, а також можливу причетність його колишньої дружини, музикантки Аманди Палмер.

Одна зі свідків, Скарлет Павлович, розповіла, що познайомилася з Нілом Ґейманом у Новій Зеландії та згодом стала нянею його дітей. За її словами, під час першої зустрічі письменник переконав її прийняти ванну в саду, а пізніше сам до неї приєднався, що завершилося сексуальним насильством. Згодом Павлович стала жертвою неодноразових нападів, деякі з яких були настільки жорстокими, що викликали фізичне нездужання. Вона також стверджує, що один із нападів стався, коли Ґейман переглядав перший сезон серіалу "Пісочний чоловік".

Інша жінка, Кендра Стоут, звинуватила автора в тому, що він змушував її до грубого сексу, попри її опір, що завершувалося травмами. Вона також заявила про насильство з боку Ґеймана після відмови через стан здоров’я.

Згідно з матеріалом, більшість жертв були молодими жінками у віці від 18 до 20 років, які перебували в близьких відносинах із письменником — як фанатки, так і працівниці.

Особливе занепокоєння викликає твердження Павлович, що Ґейман і його дружина Аманда Палмер знали про її фінансові труднощі, але не виплачували їй зарплату, а також факт підписання нею угоди про нерозголошення, після чого вона отримала плату. Крім того, Павлович заявила, що розповіла Палмер про насильство, але та, замість підтримки, обіцяла "подбати про це", не надавши реальної допомоги.

Ніл Ґейман заперечує звинувачення, наполягаючи на тому, що всі стосунки були взаємною згодою. Однак через скандал деякі його проєкти було відкладено. Попри це, Netflix продовжує роботу над другим сезоном "Пісочного чоловіка", а Amazon готує адаптацію його роману "Дітлахи Анансі".

Джерело: Мovieweb