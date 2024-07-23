sonyazhytkova .23 июля, 2024 3

З'явився трейлер другої драматичної частини серіалу "Pachinko" від Apple TV+. Дебют запланований на 23 серпня з одним епізодом, після чого нові серії виходитимуть щотижня до 11 жовтня.

"Pachinko", адаптоване за бестселером Мін Джин Лі, представляє собою епічну та зворушливу хроніку про любов і виживання, що охоплює чотири покоління через призму матріарха Сунжі.

У першому сезоні ми знайомимося із Сунжею, коли вона ще проживає в Кореї і закохується в Кох Хансу, який відмовляється залишитися з нею після того, як вона завагітніла. Хворий проповідник Ісак (Стив Санг-Хьон) пропонує Сунжі свою допомогу, уклавши з нею шлюб після того, як вона разом із матір'ю доглядала його під час важкої хвороби. Разом з Ісаком Сунжа має другого сина, Мозасу Бека (Соджі Арай), а його син Соломон (Джин Ха) стикається з наслідками невдалого контракту з попереднього сезону.

У другому сезоні паралельні сюжетні лінії продовжуються в Осаці 1945 року, де Сунжі доводиться приймати небезпечні рішення для порятунку своєї родини під час Другої світової війни, та в Токіо 1989 року, де Соломон прагне віднайти нові шляхи в житті.

Другий сезон також представляє акторів Юн Джонг Юн у ролі дорослої Сунжі, Анну Сауаї як Наомі, Чжунву Хана в ролі Йосеба Бека та Сангкю Кіма. Серіал буде доступний на корейській, японській та англійській мовах, з кольоровими субтитрами для кожної з них.

Джерело: Deadline