sonyazhytkova .25 апреля, 2024 1

У свіжому інтерв'ю він пояснив, що його сценарій, хоч і вийшов добре, не знайшов місця в ефірному графіку HBO, через відмінність часового проміжку подій порівняно з оригіналом.

"Мені здається, що вони вважали, що період, про який я пишу, занадто далекий від оригіналу. Це головна причина, чому його ще не взяли до ефіру, але він не є остаточно закритим", - пояснив Хелгеланд у розмові з Inverse.

Він пояснив, що його сценарій був заснований на історії королеви Німерії, яку він виявив у Вестероській енциклопедії. Сюжет схожий на історію Мойсея, однак замість нього виступає Німерія. Після зруйнування її країни, народ змушений переселитися на воду, що і визначило назву проєкту "Десять Тисяч Кораблів".

"Вони змушені вирушити в далеку подорож, схожу на вихід із Єгипту, як у Ізраїльтян", - пояснює автор. "Вона веде цей народ за собою, намагаючись тримати всіх разом, але небезпека розпаду завжди підстерігає їх, коли вони подорожують по фіксованій версії Середземного моря, шукаючи новий дім".

Хелгеланд зазначив, що зустрічався з Мартіном, щоб представити йому ідею, і він погодився з нею, але подальше співробітництво не відбулося.

"Це було як фільми про Сінбада від Рея Гаррігзена, змішані з Одіссеєю. У певному сенсі, Німерія - це Одіссей, але замість 12-членнів команди вона відповідає за кожного громадянина цього плаваючого міста-держави", - додав він.

Навіть після того, як преміальна кабельна мережа не замовила серіал, Хелгеланд залишається оптимістом: "Мій творчий внесок все ще доступний, якщо HBO вирішить відродити його. Я насолоджувався процесом розробки проєкту, і ніхто не може передбачити майбутнє".

Джерело: Deadline