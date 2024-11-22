sonyazhytkova .22 ноября, 2024 4

Жахіття загадкового містечка ще не завершуються! MGM+ дав зелене четвертому сезону популярного телешоу. Проте шанувальникам доведеться запастися терпінням — нові епізоди з’являться лише у 2026 році.

У центрі сюжету — невелике місто, загублене серед лісів, де життя на перший погляд здається звичайним. Але ця ілюзія швидко розсіюється. Мешканці змушені покидати вулиці з настанням темряви, закривати всі двері та вікна, адже за порогом на них чекає смертельна небезпека — монстри, що змінюють свою подобу. Вони здатні маніпулювати свідомістю, змушуючи людей відкривати їм шлях у свої домівки.

Проєкт створений Джоном Гриффіном, шоураннером виступає Джефф Пінкнер ("Залишитися в живих", "Грань"), а режисуру взяв на себе Джек Бендер ("Гра престолів", "Залишитися в живих").

Фанати вже активно обговорюють, яким буде новий сезон, і висувають теорії, що може чекати героїв далі. Одне відомо точно: напруга, моторошна атмосфера та несподівані повороти сюжету гарантовані.