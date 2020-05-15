4 фильма из Оскаровской гонки, на которые вы могли не обратить внимание

Валерий Перевознюк . 15 мая, 2020 13

Ежегодно Американская киноакадемия предлагает нашему вниманию список достойных номинантов в категории «Лучший фильм года». Естественно, один год — один лучший фильм, и именно ему достаются все почести. Но и картины, не получившие почетного звания, еще долго остаются на слуху, производя неизгладимое впечатление на зрителей после просмотра и переходя в разряд вечного наследия. Как, скажем, «Ла Ла Ленд», который абсолютно незаслуженно «пролетел» мимо главного приза. Так называемые проигравшие, на самом деле, ничуть не хуже победителей, но порой они незаслуженно остаются незамеченными. Именно поэтому мы решили сделать для вас подборку из 4-х фильмов-номинантов, которым так и не удалось удостоиться статуэтки «Оскар», хотя свой след в истории кинематографа они оставили не меньший, чем их более удачливые конкуренты.

«Дюнкерк» по праву можно назвать одной из самых сильных военных драм, режиссером которой стал гениальный Кристофер Нолан. События разворачиваются в 1940 году во французском городе Дюнкерк, где 400 000 солдат ожидают спасения. Бежать им некуда, ведь с одной стороны город окружен бескрайним морем, а с другой — мощной немецкой армией. Повествование ленты довольно необычное и делится на три временных линии: мол, море и воздух. С самого начала фильма вы буквально чувствуете, как волна напряжения растет с каждой минутой и пронзает вас насквозь. Здесь нет моментов, когда фильм провисает, или же минутки, где можно немного выдохнуть, пролистнуть ленту социальной сети в смартфоне или просто расслабиться. Скорее, наоборот: с каждой сценой тревога лишь увеличивается, все больше и больше затягивая вас в перипетии ленты. Важно отметить тот факт, что на протяжении всего просмотра вы не увидите ни одной масштабной сцены боя, вам не покажут ни одного конкретного врага в обличии немецких солдат (по правде говоря, их в фильме вообще нет) или же капли крови. Все эти аспекты наваливают на вас в других военных картинах, а «Дюнкерк» справляется с наполнением саспенса благодаря другим инструментам. Но несмотря на отсутствие всех этих, как может показаться, важных составляющих для фильмов данного жанра, «Дюнкерк» — это мощная история о вере, надежде и мужестве, показывающая лишь частичку того ужаса, который царил во времена войны…

Биографическая драма, основанная на реальных событиях, которая рассказывает о трех чернокожих женщинах-ученых из НАСА. К 1960-м годам в США уже массово проходили акции за права чернокожих, но, к сожалению, о полноценном равенстве между людьми было еще очень рано говорить. Именно в этот временной период и берет начало история трех героинь. На плечи женщин возложена огромная ответственность — им предстоит отправить в космос первого астронавта. И даже несмотря на то, что дамам удается достичь таких высот, они по-прежнему продолжают сталкиваться с проблемами гендерного неравенства в обществе. И происходит это не только за пределами их работы, но они также терпят дискриминирующее к себе отношение и среди собственных коллег. Но вопреки всему главные героини не сдаются и продолжают делать все для того, чтобы выполнить задание и навсегда изменить историю.

Историческая драма об английском математике Алане Тьюринге, которому удалось взломать код немецкой шифровальной машины и таким образом навсегда изменить ход Второй мировой войны. В течение многих лет после окончания все той же войны правительство Британии тщательно скрывало свой успех в столь громком разоблачении, так как они боялись, что в случае возобновления военных действий Германия продолжит использовать те же шифровальные механизмы. Главная роль в фильме досталась британскому актеру Бенедикту Камбербэтчу. В пару ему дали еще одну отличную актрису Киру Найтли, которая невероятно дополнила Бенедикта, отчего у них получился очень живой и качественный тандем. Больше углубляться в историю и сюжет не будем, дабы избежать спойлеров (поверьте — во время просмотра фильма вы пару раз хорошенько офигеете от твистов и эпизодов). Скажем только, что, к сожалению, несмотря на всю гениальность своего изобретения, Алан Тьюринг так и не был удостоен каких-либо признаний со стороны государства, напротив, ему пришлось пережить немало сложных дней в благодарность за свои открытия. Почему столь выдающийся ум постигла такая судьба? Ответ кроется в 114 минутах хронометража ☺

Необычная фантастическая мелодрама с Хоакином Фениксом в главной роли. По сюжету писатель Теодор переживает нелегкое расставание со своей возлюбленной, и в это время он узнает о новой современной разработке человечества — некой операционной системе, которая на основе твоих предпочтений и увлечений создает виртуальный голос, который способен удовлетворить практически любое желание (такой себе прототип Siri, так сказать). Поначалу идея выдается полнейшим безумием, но все же Теодор решается на установку этой системы, называя «девушку» Самантой. Уже спустя недолгое время мужчина понимает, что буквально жить не может без Саманты: в какой-то момент она становится для него самым близким человеком. Фильм тонко показывает нам то, насколько сильно современное общество зависит от гаджетов, которыми мы часто заменяем общение с друзьями и близкими, в то время, когда виртуальная жизнь становится для нас важнее реальной. Кстати, концовка у ленты довольно оригинальная.