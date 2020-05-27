4 оскаровских лауреата, которые стоит пересмотреть

Валерий Перевознюк . 27 мая, 2020 6

Недавно мы рассказали вам о 4 фильмах из оскароносной гонки, которым так и не удалось завоевать почетную статуэтку в категории «Лучший фильм года», из-за чего вы могли не обратить на них внимание. Теперь же мы решили рассказать о 4 фильмах, которые не только завоевали главные призы киноакадемиков, но и рассказывают широкой аудитории о важных вещах. Возможно, о некоторых из них вы уже слышали, возможно — некоторые даже посмотрели, но о некоторых прочтете впервые. В любом случае, каждый фильм из этого списка стоит вашего времени и заслуживает, чтобы его посмотрели далеко не один раз.

Американская биографическая комедийная драма, рассказывающая нам об известном темнокожем пианисте Доне Ширле (его роль исполнил Махершала Али) и его водителе Тони Валлелонги (персонаж за Вигго Мортенсенем), а также об их турне по южным штатам США. В основу сюжета положены события, которые возвращают нас в Америку 1962 года, где против расовой дискриминации уже начали бороться, но до нормального равноправного принятия темнокожих белыми было еще далеко. При просмотре фильма понимаешь, что «Зеленая книга» — довольно добрая комедийная лента с хорошей концовкой, некой моралью, отчего на секунду даже может показаться, что и сюжет здесь, в принципе, предсказуемый. Да и вообще, фильм далек от тех драм, которые рассказывают о расовой дискриминации в полной мере, не подбирая при этом выражений и не сглаживая углы для зрителей, показывая большинство конфликтов ради конфликта или же для остроты просмотра. Как это было, к примеру, в «Лунном свете». Но, если копнуть глубже, понимаешь, что даже сквозь призму своей, так сказать, лайтовости картине удается в полной мере рассказать зрителям обо всех ужасах, которые пришлось пережить обычным людям лишь из-за того, что цвет их кожи отличался от правящего большинства. В целом, эта картина не только о проблемах расовой сегрегации в обществе, это также история о мощной человеческой трансформации и внутренней доброте. А еще — это наглядное напоминание того, что все мы равны, не смотря ни на цвет кожи, религию, возраст и другие отличия, которыми так часто любят манипулировать в обществе. И, кроме всего прочего, «Зеленая книга» — действительно хорошее, легкое, доброе кино, оставляющие лишь приятное послевкусие.

Фильм затронул историю, которая в буквальном смысле взбудоражила весь мир, заставив вновь ужаснуться от услышанной правды. В центре сюжета реальное расследование бостонской газеты The Boston Globe, которое произошло в 2000-х годах. К журналистам газеты попадают материалы о том, что священнослужителей бостонской церкви подозревают в развращении малолетних. Чтобы докопаться до правды и вывести педофилов на чистую воду, они начинают свое громкое расследование. Но то, что удается раскопать журналистам, повергает в шок. Оказывается, что подобные случаи в церкви являются нормой, которую тщательно скрывают в этих же кругах. Вы будете вместе с отличнейшими журналистами работать над делом, которое с каждой новой минутой и новым открытием будет шокировать и будоражить вас все больше и больше. Картина, проливающий жестокую и горькую правду на мировые устои, однозначно заслуживает вашего внимания, поскольку очень многое открывается под новым углом и разрушает много стереотипов.

Реальные события. 4 ноября 1979 года революционный настрой жителей Ирана достигает своего пика. Разъяренные исламисты принимают решение захватить посольство США в Иране и таким образом обратить внимание правительства Америки на их требования: вернуть обратно сбежавшего и свергнутого ранее руководящего страной шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, который в это время находился в Нью-Йорке. При захвате посольства 52 американца оказываются в плену у иранцев, в то время как остальным 6 удается сбежать и найти убежище у посла Канады в Иране. Американская власть понимает, что как только иранцы обнаружат недостающее количество людей среди заложников, они тут же бросят силы на их поиски, а потом, скорее всего, их публично и показательно казнят. Чтобы избежать подобной участи для своих граждан, правительство США начинает разрабатывать план освобождения своих граждан и возвращение их на родину. Для этого власть привлекает одного из своих лучших агентов ЦРУ по эвакуации, который придумывает настолько изощренный план спасения, что поначалу он больше напоминает сказку, которая вряд ли станет былью. Но чем больше ты следишь за событиями на экране, тем больше тебе сносит крышу от всего увиденного. А к концу фильма ты уже настолько погружаешься во весь этот круговорот событий, что практически не можешь дышать из-за эмоционального накала. Любители политической тематики и ценители фильма «Плутовство», о котором мы писали ранее, не должны проходить мимо этой ленты, ведь она наглядно показывает, что может делать с людьми политика, и как важно с ней умно работать.

Отличнейшая история, сделанная в лучших кинематографических традициях. Во-первых, сюжет достаточно прост, но в тоже время, заставляет задуматься о многих вещах, ведь предлагающийся авторами шаблон идеально ложиться под жизненные ситуации каждого. На фоне бродвейского антуража раскрывается превосходная трагикомедия о человеческой душе и мыслях. Во-вторых, лента полностью снята одним кадром, и работа оператора Эммануэля Любецки вызывает полнейший восторг. И в-третьих, придуманная режиссером ленты Алехандро Гонсалесом Иньярриту форма повествования очень оригинальна, отчего вас не будет покидать чувство, что именно такого рода фильма вы либо давно не видали, либо вообще никогда и не смотрели. «Бердмэн» умудряется сочетать в себе отголоски настоящего киноаттракциона, авторского кино и дизайнерского эстетического наслаждения.