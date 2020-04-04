Валерий Перевознюк . 04 апреля, 2020 10

Продолжая цикл статей о том, что стоит посмотреть на карантине, мы прямиком отправляемся в современную Англию. Тут нам предстоит познакомиться со школой, в которой происходит немало интересных событий. Итак, речь идет о нашумевшем сериале «Половое воспитание», который многие могли упустить из-за вызывающего названия и не очень интригующего синопсиса. Перед вами один из главных сериалов нашего времени, рассказывающий о жизни тинейджеров, их первом интимном опыте, а также взаимоотношениях со сверстниками и родителями. В формате «5 причин посмотреть» попробуем объяснить, почему он стоит вашего внимания.

1. История

«Половое воспитание» – это легкая и ненавязчивая история из жизни старшеклассников. Мы знакомимся с главными героями, в компании которых проведем все последующие сезоны сериала (пока что их только два, но выход третьего планируется в 2021). Повествование ведется от лица Отиса (Эйса Баттерфилд), который сам по себе является немного странным ребенком, тем более, что его мама – известный сексолог. Из-за этого парень все время страдает от чувства неловкости и не может нормально общаться со сверстницами – ну очень уж стеснительный. Однако все вышеперечисленное не мешает ему проводить сеансы терапии для учеников своей школы, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями в личной жизни. Именно эта сюжетная линия задает начало всем последующим историям, которые будут развиваться в сериале. «Половое воспитание» успевает зацепить всевозможные мировые тренды и проблематику: буллинг, гомофобию, конфликт поколений и так далее. Но пусть вас это не пугает, ведь, прежде всего «Половое воспитание» – это отличная комедия, и только потом – интриги, драмы и все остальное.

2. Герои

Невозможно остаться равнодушным по отношению к каждому из главных героев, ведь все они колоритные и совершенно не похожие друг на друга. Один из героев – полнейший интроверт, который вечно оказывается в центре дурацких и позорных ситуации. Второй – классный и милый афроамериканец-гей: он как никто умеет отпускать офигенные шутки, а еще и обладает невероятным обаянием. В сериале также есть харизматичная копия Марго Робби в исполнении Эммы Маккей, и актриса Джиллиан Андерсон, шикарная в любом образе!

3. Постановка

Темп повествования довольно ровный, но при этом сериалу удается держать зрителя в тонусе. Каждый сюжетный ход зачастую начинается со сцены секса, подразумевая то, что главному герою придется решать очередную проблему. Авторы сериала постоянно радуют зрителей столь хитрыми приемами, от чего даже самые искушенные киноманы будут в восторге.

4. Антураж

Большая часть съемок проходила на территории южной части Уэльса, а также в Англии в долине реки Уай, отчего картинка получилась дивной, туда хочется убежать как можно скорее, чтобы забыть обо всех своих проблемах. Так как по сюжету действие проходит в небольшом городке, то чувство уюта сквозит в каждом кадре! Красивейшие леса, отличная природа и по-настоящему волшебный дом главного героя, который, к слову, может арендовать любой желающий. Я серьезно, можете погуглить об этом. Уверен, что после просмотра одной-двух серий вы именно так и сделаете!

5. Мораль

Мораль сей басни такова, что просмотр «Полового воспитания» очень важен для родителей. На первый взгляд может показаться, что сериал снят для подростков, чтобы они, ознакомившись с экранными персонажами, сквозь призму их опыта переосмыслили собственную жизнь. Но, наверное, именно родители, в первую очередь, должны посмотреть сериал, чтобы быть готовыми к тому, на что способны их дети в переходном возрасте. Порой в жизни тинейджеров такое твориться, во что мама с папой не только не поверят, но и даже не догадаются. «Половое испытание» – легкое и доступное пособие для «чайников», за которое вы непременно будете благодарны его авторам.

На сайте-агреаторе Rotten Tomatoes, где собирают обзоры от различных изданий и вырисовывают среднестатистическую оценку зрителей, первый сезон имеет 91%, а второй – 97%, что должно окончательно убедить вас сделать выбор в пользу «Полового воспитания». Кстати, в каждом сезоне лишь 8 серий, которые можно осилить даже за один день ☺