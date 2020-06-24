5 причин посмотреть «Король тигров: Убийство, хаос и безумие»

Валерий Перевознюк . 24 июня, 2020 6

Ближе к концу марта Netflix выпустил документальный сериал «Король тигров: Убийство, хаос и безумие», который буквально сразу же очень сильно хайпанул, став одним из самых удачных релизов компании за все время. Многие бросились смотреть, быстро возведя его во всевозможные топы, восхищаясь им и обговаривая все сюжетные перипетии с огромным интересом, не забывая называть его лучшим сериалом 2020 года. Однако стоит признаться честно: многие пропустили этот сериал из-за его жанра. Мало кто любит документалки, считая их где-то чрезмерно затянутыми, лишенными динамики и так далее. Да, немного резона в этом есть, однако «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» — дело совершенно иное! Это именно тот случай, когда документалка по своему накалу, сюжету, динамике и всему прочему может спокойно дать фору многим популярным сериалам с хитросплетенными и закрученными сценариями. Здесь есть все: от ванильной мелодрамы, до абсурдного треша и детективного триллера. Так что берите чай и читайте материал, который в формате «5 причин посмотреть» попробует объяснить, почему «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» определенно стоит вашего внимания.

История

В Америке есть достаточно популярная личность — Джо Экзотик. Эксцентричный владелец огромного зоопарка в Оклахоме, в котором есть множество разных видов животных. Однако больше всего Джо любит тигров, которых в зоопарке очень много. Он такой себе реднек с нетрадиционной сексуальной ориентацией, вечно умудряющийся придумать и вытворить что-то такое, во что с первого раза не верится. Без лишнего пафоса хочется сказать, что его жизнь — самое настоящее шоу, соединяющее в себе буквально все: и треш, и абсурд, и экшн. Режиссёры Ребекка Чайклин и Эрик Гуд это увидели и очень долго трудились, находились на территории зоопарка, наснимали множество часов материала, чтобы подарить миру документальный сериал, который, по словам Netflix, хотя бы 2 минуты посмотрели 64 миллиона пользователей их ресурса (также не забудьте к этому числу добавить полным-полно посмотревших сериал пиратов). Сейчас повсюду в интернете можно наткнуться на мемы, которые нам подарил сериал, а, к примеру, Николас Кейдж уже успел подписаться на уже художественный сериал, в котором исполнит роль этого самого Джо Экзотика. Самое главное, что хочется сказать о сериале: порой вы просто не сможете поверить, что это реальные кадры, настоящая документалистика, а не сюрреалистичный художественный контент, поскольку ставить на паузу, от удивления задирать глаза на лоб и ошалело стараться принять в мозгах происходящее на экране, вы будете очень долго.

Персонажи

Что самое главное в документальных фильмах? Это персонажи, ведь именно они в стиле интервью что-то рассказывают, представляя и раскрывая себя зрителю и тему, о которой повествует контент. В сериале «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» есть множество самых разных персонажей с настолько мощной и интересной историей, что порой не успеваешь переваривать потоки информации. Вот вам странная женщина Кэрол Баскин, которая, вроде бы, и хорошая, однако все равно чувствуется в ней какой-то подвох, вот вам большой дядя Багван Энтл с длинной белой косой, первое появление которого в сериале — езда верхом на слоне. А вот и беззубый мужчина — Джон Финлэй, который является мужем Джо Экзотика. Очень сложно сосчитать всех персонажей, ибо их здесь невероятно много, и каждый по-своему уникальный, отчего вправду глазам не веришь, как вот такая компашка РЕАЛЬНЫХ людей собралась вместе на веселье, и что это не постановка, а настоящая хроника из жизни.

Атмосфера & Шок

Вы окунетесь в антураж Америки, который ранее, скорее всего, даже не встречали. Перед вами окажутся люди с такими жизненными позициями и философией, которые фиг и переспоришь. Все знают, как бурлит жизнь в украинских селах или провинциальных городишках, однако знаете ли вы, как живут американские редники, как проводят свое свободное время и так далее. Короче говоря, далеко не так выглядит привычная нам американская мечта! Наоборот — вы ужаснетесь от того, как на самом деле выживают люди, какой у них образ жизни, и какие ситуации преследуют их. За всем этим, в любом случае, очень интересно наблюдать, да только понимание того, что это — реальные события в хронике, а не постановка, таки шокируют. Здесь нет положительных людей, но и откровенно плохих не так уж и много. Просто у каждого своя позиция, свое видение, но все дело в том, что это все очень далеко от человеческой трезвости и адекватности.

Насыщенность

Всего «Король тигров: Убийство, хаос и безумие» вмещает в себя 7 серий + одну дополнительную — что-то типа «разбора полетов», впрочем, она не особо обязательна к просмотру. Но вся прелесть в том, что каждая серия — это очень большое и разнообразное ассорти самых невероятных и неожиданных ситуаций, интриг и действий. Вы не будете хотеть, чтобы серия заканчивалась, поскольку каждый эпизод несет в себе уйму всего. Порой будет сложновато успеть захватить все происходящие перипетии, однако постановка сериала очень хорошо налажена, и все очень быстро становится на свои места. Отдельно хочется заметить финальные акты каждого эпизода, поскольку авторы завершают все таким образом, чтобы захотелось незамедлительно включить следующий. Можете вспомнить, как давно с таким трепетом хотелось смотреть документальный сериал?