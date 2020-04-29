5 причин посмотреть сериал «Годы»

Валерий Перевознюк . 29 апреля, 2020 1

Сегодня речь пойдет о британском сериале «Годы», который отчетливо показывает нам, какое будущее ждет человечество, если мы продолжим двигаться в том направлении, в котором движемся сейчас. В формате «5 причин посмотреть» попробуем объяснить, почему он стоит вашего внимания.

Идея

Создателям сериала «Годы», кажется, очень надоело все то, что сейчас творится в мире: политическая и экономическая ситуация, беженцы, Трамп, проблема социализации, технологии и все такое прочее. И поэтому они решили снять сериал, в котором показали свое видение будущего, попробовали предсказать, куда катиться мир прямиком из нашей реальности! Однако они не пускаются в фантастику, выдумывая белиберду. Авторы стараются не сильно уходить от реалий, а наоборот – их фантазия включается логично и уместно именно тогда, когда это нужно для раскрытия идеи и дальнейшего движения сюжета. «Годы» затрагивают буквально все современные тренды и проблемы, успевая за 6 эпизодов уделить время действительно важным вещам. Это делает «Годы» невероятно наполненным телевизионным продуктом.

Следующее обозначение можно сказать буквально обо всех путях повествования: страшно, но очень интересно. Нужно быть готовым к тому, что увиденное вас шокирует, поскольку сериал не церемонится: тут даже приплели сюжетную ветвь об Украине и беженцах, убегающих из нашей страны. Надеемся, до того, что «напридумывали» шоураннеры, никогда не дойдет в реальности, и мир все же остепениться.

История

Перед нами недалекое будущее. Все вышесказанное «Годы» решили показать через призму жизни обычной британской семьи Лайонс. Семья достаточно большая, поэтому каждый представитель соответствует хотя бы одному слою современного общества. Во главе семьи – пожилая бабушка Мюриел Дикон (Энн Рейд), имеющая четырех внуков: Эдит, Рози, Стивена и Дэниела. Рози (Рут Маделей) – беременная мать-одиночка с инвалидностью, воспитывающая сына, которому расти девочкой гораздо ближе, нежели парнем. Дэниел (Рассел Тови) – мужчина с нетрадиционной ориентацией. Стивен (Рори Киннер) – семьянин, одна из дочерей которого не представляет жизни без современных гаджетов и технологий. Эдит (Джессика Хайнс) – ярая активистка-феминистка. Все они разные, у каждого свое мировоззрение, однако они все сильно любят и поддерживают друг друга. На примере обычной семьи сериал демонстрирует, как на ней сказывается все происходящее в мире, и к чему приводят последствия давления извне. Наблюдать за развитием событий чрезвычайно интересно, и порой от происходящего захватывает дух.

Реверансы

За что особенно хочется похвалить сериал «Годы», так это за откровенность и мощные пощечины миру. Он бесцеремонно затрагивает каждый аспект современности, показывая его под разными углами, чтобы зритель глубже вник в рассматриваемую проблему, дабы увиденное в сериале не стало реальностью в обозримом будущем. Чего лишь стоит главная политическая сюжетная составляющая – судьба кандидатки в Премьер-министры Англии Вивьен Рук в исполнении шикарной Эммы Томпсон. Можно привести множество примеров, но лучше вы о них узнаете не из нашей статьи, а с экрана, когда засядете за этот сериал. Просто поверьте: «Годы» снесут вам крышу.

Атмосфера

Антураж сериала также чувствуется на все сто. Одной из особенностей является то, что вся разруха и настроение происходящих событий невероятно сильно передается благодаря музыке. Она вправду ужасает, окутывает вас страхом, отчего кажется, будто вы сами живете в сериальном мире. Картинка и темные цвета вызывают у зрителя должные эмоции, оставляя после себя послевкусие горечи и обильную пищу для размышления.

Мораль

Куда мы идем? Что происходит с миром? Что происходит с человечеством? Казалось бы, все же хотят мира и добра, однако, посмотрев на многие происходящие на земле вещи, так не скажешь. Быть может, такие сериалы как «Годы» напомнят людям о том, что у всего есть последствия.

В конечном итоге вы будете благодарны создателям сериала за тот опыт и мысли, которые их детище подарило вам.

P.S. Еще одним плюсом сериала является его краткость. Он имеет лишь 1 сезон, в котором всего 6 серий. Ну как можно не посмотреть такой мини-шедевр?