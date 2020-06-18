5 причин посмотреть сериал «Поймать Кайдаша»

Валерий Перевознюк . 18 июня, 2020 9

Продолжая наш цикл материалов о том, чтобы такого интересного и уникального посмотреть дома, пока кинотеатры еще не открыты, хотелось бы обязательно упомянуть и украинский контент. Сегодня речь пойдет об украинском сериале «Поймать Кайдаша», основанного на культовой для отечественной литературы повести украинского писателя Ивана Семеновича Нечуя-Левицкого «Кайдашева семья». Отдельно останавливаться и говорить о том, насколько это произведение легендарное, сильное и значимое для нашей культуры и менталитета, показавшее украинцев от А до Я, не будем, ведь это и так всем известно.

Но, признаться честно, многие читавшие эту повесть, уже хорошенько подзабыли ее. Это абсолютно нормально, однако все же такую классику нужно время от времени перечитывать. Пока вы думаете, где нагуглить. купить или у кого одолжить книгу для чтения, мы дописываем материал, где рассказываем вам о том, почему нужно несомненно посмотреть ее интерпретацию! Именно это слово, ведь историю приодели в современные реалии, под которые попадает наш с вами жизненный цикл, что делает этот 12-ти серийный сериал еще глубже и актуальней. В формате «5 причин посмотреть» попробуем объяснить, почему «Поймать Кайдаша» стоит вашего внимания.

История

Несомненно, это главное. Повесть «Кайдашева семья» блестяще показывает характерные перлы украинского менталитета, культуру и каноны, на которых держится не одно поколение украинцев. Тут и глубина, и корневая смысловая проработка исторического фундамента, и тщательная разработка персонажей. Именно поэтому история об этой семье всегда является актуальной и ложится на современный лад. Люди – живут также, проблемы и заботы – все те же, характеры и действия – такие же, только вот сзади крутятся вечно меняющиеся фоны. В этом и ценность «Кайдашевой семьи», в ней – вся Украина, ее душа. В чем-то хорошая, в чем-то плохая, но все же – живая, близкая и такая родная. Но только со своими проблемами и замесами, которые нужно чистить, дабы стать лучше! Поэтому повесть Нечуя-Левицкого интересно читать, она многому учит и открывает глаза на значительные вещи. Это отличнейшим образом передается в сериальной версии, которая благодаря стараниями шоуреннера Натальи Ворожбит была приодета в нашу современность, в не очень далекое прошлое, а именно – действия сериала происходят на протяжении 2004 – 2014 годов. Проблематика повести отличнейшим образом наложилась на этот промежуток времени, придавая работе Нечуя-Левицкого еще больше новизны и уникальности. «Кайдашева семья» приглашает вас в свой дом, готовьтесь и следите за ямами на дороге.

Атмосфера

Помните, этот, казалось бы, совсем недалекий 2004 год? А он давно уже как совсем далеко! Ведь вот это недавнее время – уже история, которая столь важна для многих. Вы вернетесь туда, где песни Иры Билык пели повсюду, где музыку перекидывали через ИК-порт, где стиль моды еще не был столь эксцентричным, а для понтов люди пользовались не айфонами, наушниками без проводов или количеством подписчиков в Instagram, а совершенно другими вещами. От этого ловишь ностальгию, за этим наблюдаешь с теплотой, ведь все проходили такой период. Также очень хорошо продемонстрированы все плюсы и минусы жизни в селе. Для тех, кто не знаком с селом, это будет невероятно интересным опытом, ведь очень многое будет выглядеть в чем-то дико, в чем-то трудно, в чем-то непонятно, а в чем-то – очень душевно. Ведь не зря говорят, что село – ближе к истокам. А, к сожалению, пробел между жизнью в больших городах и обычных селах – колоссальный.

Персонажи

Из-за временного переноса сюжета нам очень легко себя ассоциировать с героями истории и больше прочувствовать их жизнь и проблемы. Этот прием превосходно удалось провернуть создателям, которые показали, что даже с годами все приблизительно остается на своих местах: вечная проблема родителей и детей, заботы с работой, отношения между сверстниками, душевные мелодрамы и так далее. Конечно, поднятые в сериале проблемы не всегда будут точно пересекаться с вашими. Но из-за того, что демонстрируется жизнь простых соотечественников, им очень сильно сопереживаешь, веришь и понимаешь, что подставить их макет жизненных ситуаций можно и под себя. Поэтому в персонажах часто можно увидеть очень много вещей, которые пересекаются с собой: и в мыслях, и в действиях. То ли в обещаниях кого-то любить, то ли в обещаниях родителям вечно быть хорошим, то ли в своем видении будущего, то ли работы, способной прокормить тебя и твою семью. Правда, ценность сериала «Поймать Кайдаша» в том, что он через призму своих ситуаций учит, что правильно, а что – не совсем, при этом не спекулируя на этом, а давая самим смотрящим прийти к соответствующим выводам.

Близость & мораль

Первые пару серий будут невероятно легкими, теплыми и приятными. По ходу просмотра вы словите себя на мысли, что не хотите, чтобы серия заканчивалась. Трудно вспомнить, когда в последний раз украинский контент так располагал к себе. Однако, как ни крути, «Кайдашева семья» – это трагикомедия, поэтому по ходу дальнейшего развития сюжета, сериал начинает очень сильно давить на голову. В ней появляются разные мысли о жизни и о многих вещах, приходит понимание того, что к планированию своего будущего нужно подходить очень щепетильно, ведь выбор – одно из важнейших аспектов, и очень часто многие выбирают не совсем верные пути. Это будет касаться и дружбы, и любви, и успеха, и банального счастья в целом. В наш украинский менталитет заложено приблизительно следующее: мы должны страдать, проходить через многие испытания, дабы быть счастливыми, при этом зачастую мы сами баламутим дорогу на своем пути. Может, пора уже просто быть счастливыми и не усложнять самим себе жизнь? Именно об этом повесть, именно это отличнейшим образом и показывает сериал.