Что посмотреть в кино на выходных 29 февраля – 1 марта

Виктория Панова . 28 февраля, 2020 8

На этой неделе в украинский прокат вышло семь киноновинок. Мы по традиции подготовили обзор премьер, чтобы вам было легче определиться, что посмотреть в кинотеатрах на этих выходных.

Жанр: ужасы, триллер

Режиссер: Ли Уоннелл

Актеры: Элизабет Мосс, Майкл Дорман, Сторм Рейд, Оливер Джексон-Коэн

Почему стоит посмотреть: Если вы любите леденящие душу фильмы, то новинка от сценариста «Пилы» и «Астрала» точно придется вам по душе. В основе сюжета – одноименный роман Герберта Уэллса. Произведение имеет множество экранизаций, но Ли Уоннелл предложил новое будоражащее кровь прочтение истории. На главную роль режиссер пригласил «королеву хоррора» и исполнительницу главной роли в нашумевшем сериале «Рассказ служанки» Элизабет Мосс.

Сесилия долгое время жила в аду: ее муж – бизнесмен и ученый – издевался над ней и тотально контролировал. Женщина сбегает от тирана, но вскоре узнает новость, что муж покончил жизнь самоубийством. Эдриен оставляет завещание, согласно которому Сесилия унаследует 5 миллионов долларов при условии, что докажет свою вменяемость. С девушкой начинают происходить жуткие вещи, она ощущает невидимое присутствие мужа и понимает, что это очередной изощренный план ее мучителя.

Жанр: биографическая драма, триллер

Режиссер: Бенедикт Эндрюс

Актеры: Кристен Стюарт, Винс Вон, Маргарет Куэлли, Энтони Маки, Джек О’Коннелл

Почему стоит посмотреть: Картина основана на реальных событиях и рассказывает о кинозвезде Джин Сиберг, которая стала символом французской Новой волны в кинематографе. Ее боготворили, тысячи девушек пытались повторить ее очаровательный образ, но свою славу актриса использовала самым необычным способом – поддержала радикальную организацию, которая боролась за равноправие афроамериканцев. Актриса не только финансово помогает активистам, но и открыто принимает участие в акциях организации «Черная пантера». Активная политическая позиция актрисы привлекает внимание ФБР. Федералы, опасаясь, что Джин симпатизируют многие, хотят «погасить» звезду. За Сиберг следят, прослушивают ее разговоры, устраивают громкие провокации. В конечном итоге давление становится таким мощным, что под угрозой оказывается не просто карьера, но и жизнь киноактрисы.

Главную роль в фильме исполнила звезда «Сумерек» Кристен Стюарт. Критики, которые обычно не жалуют Кристен похвалой, отметили, что роль идеально ей подошла.

Жанр: историческая драма

Режиссер: Роман Полански

Актеры: Жан Дюжарден, Эмманюэль Сенье, Луи Гаррель, Херв Пьер

Почему стоит посмотреть: Если вы – ценитель творчества легендарного Романа Полански, то выбор, что посмотреть на этих выходных, для вас очевиден – в прокат выходит новинка от 86-летнего киноклассика. Но лента будет интересна не только почитателям режиссера, а и любителям детективов, исторических фильмов, реальных историй в кино. Картина, безусловно, претендует на звание «премьера недели».

Режиссер проливает свет на известную историю, произошедшую во Франции в конце 19 века, которая получила название «дело Дрейфуса». Оригинальное название картины звучит как «Я обвиняю». Под таким названием в 1898 году вышла статья Эмиля Золя, в которой писатель поддерживал офицера Альфреда Дрейфуса, получившего обвинения в шпионаже в пользу Германии. Суды по делу длились десять лет, так как доказательства обвинения были слабыми. Защищать Дрейфуса взялся полковник Пикар, который понял, что обвинение построено на обмене и антисемитизме (обвиняемый был евреем). Дело в итоге переросло в политический скандал и разделило страну на два лагеря.

Жанр: военная драма

Режиссер: Тимур Ященко

Актеры: Евгений Ламах, Евгений Авдеенко, Вадим Лялько, Сергей Детюк, Виталина Библив

Почему стоит посмотреть: В последнее время украинский кинематограф радует качественным кино. В прокат вышла военная драма отечественного производства, за которую не стыдно. Картина стала дебютом режиссера Тимура Ященко. Это первое кино, рассказывающее о военно-морских силах Украины. Сюжет имеет реальную основу.

Зимой 2014 года начинается оккупация Крыма. В озере Донузлав заблокированы украинские корабли, среди которых и тральщик «Черкассы». Оказавшись в ловушке, судна начинают сдаваться оккупантам. Кажется, что это – единственный выход, чтобы выбраться из этой ловушки. Но экипаж тральщика «Черкассы» выбирает другой путь. Украинские военные решают вести оборону до последнего. Каждый моряк на борту судна по-своему переживает это сложное испытание, но их объединяет борьба за свободу. Эта история о последнем украинском корабле в Крыму откликнется каждому жителю страны.

Жанр: экшн, комедия

Режиссер: Джейсон Хауден

Актеры: Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Нед Деннехи, Риз Дэрби

Почему стоит посмотреть: Мальчик, сыгравший Гарри Поттера, вырос и стал сниматься в странных проектах. В этот раз Дэниэл Рэдклифф сыграл в комедийном боевике, который удивляет легкой абсурдностью. Но если вы любите незамысловатое экшн-кино, то «Пушки Акимбо» точно для вас.

В детстве Майлз мечтал стать супергероем, а стал никем. Парень преимущественно бездельничает, придумывает видеоигры и сам «залипает» в виртуальном мире. Однажды в его квартиру врываются участники банды Skizm, которые проводят подпольные игры на выживание. Теперь Майлз – участник реальной игры на выживание: к его кистям прикручены пистолеты и парню предстоит сразиться с сильным соперником. Будет много стрельбы, драк и комичных моментов, ведь Майлз в дурацком халате и еще более дурацких тапочках слабо похож на «гладиатора».

Жанр: биография

Режиссер: Хесус Гарсес Ламберт

Актеры: Лука Арджентеро, Франческо Паннофино, Анджела Фонтана, Массимо Де Лоренцо

Почему стоит посмотреть: Инженер и художник, страстный исследователь тайн мира – талант Леонардо да Винчи был поистине безграничным. Новый художественно-документальный фильм помогает лучше узнать гения, совершить путешествие в его сознание. Благодаря современным технологиям, создателям проекта удалось реалистично воссоздать картины и изобретения да Винчи. Посмотреть фильм стоит ради того, чтобы в очередной раз убедиться в гениальности художника и полюбоваться крупным планом легендарных картин.

Жанр: анимация, семейный, приключения

Режиссер: Рикард Куссо

Актеры: Росс Ноубл, Миранда Тапселл, Кейт Мерфи

Почему стоит посмотреть: Прокатчики позаботились о тех, кто любит на выходных устраивать семейные походы к кино. В этот уикенд на больших экранах будут показывать красочный приключенческий мультфильм австралийского производства.

Опоссум Керри живет в удивительном городе – оазисе для всех животных. Волшебную атмосферу города охраняет Дерево желаний. На праздник дети могут сорвать по цветочку и загадать свое желание. Но шаман строго-настрого предупреждает: срывать последний цветок нельзя. Керри больше всего мечтает увидеть снег. Чтобы желание сбылось, она даже готова ослушаться шамана и сорвать последний цветок. Утром малышка видит свой город в снегу, но радость длится недолго. Оказывается, что Керри своим необдуманным поступком наломала дров: Дерево желаний погибает и над жителями города нависает опасность. Чтобы все исправить, крошка отправляется в опасное путешествие.

А вы планируете сходить в кино на этих выходных?