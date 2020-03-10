Что посмотреть в кино в ближайшие дни

Виктория Панова . 10 марта, 2020 9

Позади длинные праздничные выходные, к которым отечественные кинопрокатчики готовились основательно. И если в эти три дня у вас нашлись более интересные занятия, чем поход в кино, то мы за вас очень рады. А чем скоротать ближайшие вечера, подскажем прямо сейчас.

Жанр: комедия, драма

Режиссер: Отем ДеУайлд

Актеры: Аня Тейлор-Джой, Руперт Грейвз, Джонни Флинн, Каллум Тернер, Билл Найи

Почему стоит посмотреть: Классика британской литературы обрела новую жизнь – киношную. В прокат вышла драмедия «Эмма». Режиссер Отем ДеУайлд взялся за экранизацию мира Джейн Остин. Одноименное произведение считается одним из самых легких и смешных в творчестве писательницы. Ключевая роль в картине досталась Ане Тейлор-Джой, которую три года назад на Каннском кинофестивале назвали «Открытием года». Молодая британка стал известна широкой аудитории благодаря своей работе в триллере «Сплит» Найта Шьямалана. В новой картине актриса раскроет новые грани своего таланта и продемонстрирует потрясающие наряды – уже по трейлеру можно было понять, что художник по костюмам постарался на славу. Добавьте сюда атмосферный антураж Англии 19 века – получится картина для настоящих эстетов.

Красавица Эмма Вудхаус – собственница поместья в небольшом городке. Девушка умна и уверена в себе. Она понимает, какое влияние оказывает на людей, поэтому берется вершить судьбы своих подруг – подыскивает им удачных женихов. Эмма всегда находит всем хорошие партии, но сама замуж не собирается. Девушка решает помочь очередной подруге найти влиятельного жениха и вдруг понимает истину – в делах сердечных все не так-то просто.

Жанр: семейная анимация, комедия, приключения

Режиссер: Дэн Скэнлон

Актеры: Крис Пратт, Лена Вайти, Том Холланд, Октавия Спенсер

Почему стоит посмотреть: Новый анимационный фильм от Disney и Pixar идеально подходит для того, чтобы сходить в кино всей семьей. Добрая история учит всегда верить в чудеса, даже если кажется, что волшебства не существует. Красочная и живая анимация с глубоким смыслом поднимет настроение зрителям всех возрастов.

Мультфильм рассказывает о мире, из которого ушла вся магия. Волшебные существа (гномы, эльфы, тролли, русалки) остались, а вот чудес нет. Теперь у магических существ обычный быт: они летают на самолетах, ведут бухгалтерию. В день своего рождения два брата-эльфа получают от матери необычный подарок: когда-то отец мальчиков просил жену передать им кусочек магии. Теперь мальчишки имеют возможность убедиться, что волшебство таки когда-то существовало. Братья отправляются в увлекательное путешествие: им нужно обязательно найти следы магии!

Жанр: комедия

Режиссер: Сергей Вейн

Актеры: Марина Дьяконенко, Вадим Галыгин, Оля Полякова, Эрик Робертс, Никита Бычков-Андриевский, Владимир Остапчук

Почему стоит посмотреть: Украинское комедийное роуд-муви с приглашенными знаменитостями (Олей Поляковой, Вадимом Галыгиным, Эриком Робертсом) поднимет настроение и докажет, что отечественные кинематографисты умеют снимать качественное смешное кино. Успешный рекламный агент (и заодно ловелас) Артем получает задание: полететь в Лос-Анджелес и привлечь важного клиента. Известно, что конкурирующая фирма тоже послала на это задание своего агента. Артем должен обойти соперника и заполучить вожделенный контракт. Парень знакомится на борту самолета с красавицей и умницей Оксаной. Внезапно оказывается, что девушка и есть его конкуренткой. Артем решает скрыть от Оксаны правду и помешать ей заполучить клиента. Проделки парня приводят к тому, что их вдвоем с Оксаной снимают с рейса. Молодые люди начинают свое совместное путешествие до пункта назначения, которое перерастает в романтическую историю.

Жанр: комедия

Режиссер: Эрик Лартиго

Актеры: Ален Шаба, Пэ Ду На, Джон Сехил, Бланш Гардин

Почему стоит посмотреть: Легкая комедия о любви, которая способна преодолеть любые расстояния. Настоящие романтики точно оценят фильм! Стефан – успешный французский шеф-повар. Он занимается собственным элитным рестораном, сыновья уже выросли, а отношения с бывшей женой хорошие. Кажется, жизнь удалось. Но герою чего-то не хватает…

Однажды он знакомится в интернете с красавицей кореянкой Су. Общение с девушкой наполняет жизнь Стефана смыслом. Со временем он понимает, что влюбился, словно мальчишка. Когда Су присылает фото цветущей сакуры, Стефан решает, что пора лететь в Сеул, чтобы наслаждаться радостями жизни вместе. В аэропорту Су не встречает Стефана, но герой не привык сдаваться: он сделает все возможное, чтобы встретиться с возлюбленной. Стефан рассказывает свою историю каждому встречному, и вскоре она приобретает огласку в соцсетях. Но поможет ли это французу?

Жанр: комедия

Режиссер: Аксель Лафон

Актеры: Энн-Мари Понсо, Реми Педевилья, Мари-Жозе Кроз, Флоранс Томассен, Аксель Лафон,

Почему стоит посмотреть: Пляж, компания подруг, красавчики-мужчины, страсть и легкий юмор – французы умеют снимать идеальное кино для женщин. Правда, есть одно «но»: красавчики-мужчины годятся в сыновья горячим подружкам!

Соня, Элиза и Сесиль вместе едут на курорт. Они уверены, что в сорок жизнь только начинается, и нужно как следует отдохнуть. На компанию красавиц обращает внимание тройка молодых парней. Подруги бросаются в новые отношения как в омут с головой. Главное – ничего не загадывать наперед: слишком уж большая разница у «горячих мамочек» с их кавалерами.

Жанр: романтическая комедия

Режиссер: Кристоф Оноре

Актеры: Кьяра Мастроянни, Венсан Лакост, Бенжамин Биолэй, Кароль Буке, Мари-Кристин Адам, Стефан Роже

Почему стоит посмотреть: Чувственная французская картина была представлена в Каннах, а сейчас добралась до кинотеатров. Исполнительница главной роли в фильме – Кьяра Мастроянни – получила на Каннском кинофестивале Премию за лучшую женскую роль. Фильм наполнен особым французским шармом, легким юмором, философскими размышлениями и прекрасной музыкой.

Парижанка Мария вот уже 20 лет замужем за Ришаром, но верность ему не хранит. Марии нравится чувство свободы, она купается в мужском внимании. Но однажды муж узнает об изменах. Мария и Ришар ссорятся. Героиня уходит ночевать в ближайший отель. Окна гостиничного номера выходят на окна квартиры супругов. Женщина может наблюдать за своим избранником. Она вспоминает историю их любви. У Марии не так много времени, чтобы разобраться в своих чувствах, но ночь оказывается волшебной: внезапно воспоминания становятся слишком реалистичными, женщине кажется, что рядом оказался Ришар, помолодевший на 20 лет. Какой ответ подскажут ей ожившие воспоминания?

А вы пойдете в кино на днях?