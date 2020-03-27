Не коронавирусом единым: топ-10 «ужастиков» нашего детства

Новостная лента в последние дни похожа на фильм ужасов. Okino предлагает отвлечься от прочтения новостей и пощекотать себе нервы другим способом – пересмотреть «ужастики», которые вы наверняка смотрели в детстве. Мы собрали Топ-10 старых фильмов ужасов, от которых и сегодня мурашки по коже.
1. «Сияние» (1980)
Хоррор по мотивам романа «Сияние» Короля Ужасов Стивена Кинга не может получиться плохим, когда за экранизацию берется сам маэстро Стэнли Кубрик, да еще и приглашает на главную роль неподражаемого Джека Николсона. Кинг, Кубрик, Николсон – это же просто убойное трио! Неудивительно, что «Сияние» называют лучшим хоррор-фильмом за всю историю кинематографа. Кубрику удалось по-настоящему напугать зрителя, причем больше играя на психологии, нежели апеллируя к потустороннему. Наблюдать за метаморфозами Джека Торренса – смотрителя отеля Оверлук, который в конечном итоге пытается убить жену и сына, – действительно страшно. Жути нагоняют и крупные планы, детали, на которых фокусируется камера – Кубрик постарался на славу и создал «ужастик» на века.
После «Сияния» рекомендуем посмотреть «Доктор Сон» (2019 года) Майка Флэнагана. Это продолжение фильма Кубрика и одновременно экранизация одноименного романа Кинга, в котором Король Ужасов рассказывает о том, что произошло в будущем с теми, кто выжил после мрачных событий в отеле Оверлук. Фильм Флэнагана, конечно, уступает фильму Кубрика, но вот парадокс: Кингу совершенно не понравился фильм «Сияние», ставший культовым, а вот «Доктор Сон» писатель очень даже оценил.
2. «Кошмар на улице Вязов» (1984)
Этот фильм точно в представлении не нуждается. В своё время считалочку про Фредди знала вся детвора и пугала ею друг дружку. Фредди Крюгер – маньяк-убийца, который приходит к героям во сне – стал культовым хоррор-персонажем. Красный свитер с зелеными полосками, коричневая шляпа, перчатка с острыми металлическими лезвиями и обгоревшее лицо – так выглядел герой кошмаров, которые снились всем киноманам, посмотревшим этот фильм. Это сейчас мы избалованы хоррорами и даже можем посмеяться над самыми напряженными моментами, выискивая клише, а в 80-х Фредди наводил на зрителей неподдельный страх.
Обязательно пересмотрите «Кошмар на улице Вязов», ведь это классика жанра, отличная «таблетка» от страхов реальных и просто воспоминание из детства. Кстати, нас ожидает длинный карантин, так что при желании можно посмотреть все истории про Фредди, а их целых девять, причем последняя (ремейк) снята в 2010 году. Но, как обычно бывает, первый фильм – самый сильный.
3. «Чужой» (1979)
«Чужой» Ридли Скотта – это нестареющая классика, фильм, который хочется пересматривать вновь и вновь, чтобы вновь и вновь пугаться. Сигурни Уивер (исполнительница главной роли) – молода и бесстрашна, инопланетная форма жизни, пробирающаяся на космический корабль – устрашающе-пугающая, и радует только то, что всё это научная фантастика, а значит – можно выдохнуть, ведь встреча с «чужим», в отличие от маньяков, возможна лишь на экране.
Фильм Ридли Скотта положил начало целой серии научно-фантастических ужасов, где главным антагонистом является агрессивная космическая форма жизни – так называемый Чужой. Картины Ридли Скотта пордила целых три продолжения, правда, уже от других режиссеров: в 1986 вышел фильм «Чужие» Джеймса Кэмерона, затем в 1992 году новичок Дэвид Финчер снял «Чужой 3» (картина стала его режиссерским дебютом), а спустя пять лет Жан-Пьер Жене представил на суд фанатов четвертого «Чужого» (фильм «Воскрешение»). В 2000-х годах «отец» Чужого Ридли Скотт снял серию приквелов к культовой картине – «Прометей» и «Чужой: Завет». Одним словом, теперь вы знаете, чем заняться на карантине – пересмотреть все фильмы киновселенной «Чужой».
4. «Оно» (1990)
Экранизация одного из лучших романов Стивена Кинга «Оно», вышедшая в 1990 году на ТВ, сильно впечатлила зрителей. Наверняка и вас, если вы смотрели эту двухсерийную экранизацию в 90-х. Картина Томми Ли Уоллеса явно не из разряда «пощекотала нервы и забылась»: бессонные ночи и боязнь клоунов после просмотра особо впечатлительным зрителям были обеспечены. Городок Дерри, дети, которые создают «Клуб Неудачников», красный шарик, устрашающий клоун Пеннивайз, умеющий принимать разные обличия и черпающий силу из страхов, – сюжет фильма в пересказе не нуждается.
В 2017 году, кстати, вышла вторая экранизация романа «Оно» режиссера Энди Мусскети. Крупнобюджетная лента о семерых подростках, охоту на которых устроил клоун Пеннивайз, получилось по-настоящему устрашающей. Такой же получилась и вторая часть, которую Мусскети снял в 2019 году. Новые фильмы, конечно, выигрывают у старого, но экранизация 90-го года и сейчас может напугать даже искушенного поклонника хорроров: жуткие эпизоды с Пеннивайзом в блестящем исполнении Тима Карри заставляют коленки предательски дрожать. Рекомендуем посмотреть после старой экранизации новую и сравнить!
5. «Кристина» (1983)
Еще одна экранизация романа Стивена Кинга в нашей подборке – хоррор «Кристина» Джона Карпентера. Этот «ужастик» нашего детства и сейчас может напугать, правда, справедливости ради стоит сказать, что у искушенного современными ужасами киномана вряд ли будут трястись коленки, но легкий мандраж обеспечен. Фильм рассказывает о неуверенном в себе старшекласснике, в чьи руки попадает старая машина, которую прежний владелец назвал «Кристиной». С тех пор жизнь парня круто меняется: он становится популярным в школе, приобретает уверенность. Пока старшеклассник не догадывается, что внутри Кристины скрывается зловещая сила, но вскоре она начнет требовать от своего владельца безоговорочной преданности и убивать каждого, кто встанет на ее пути. Как остановить машину-монстра – неизвестно. Одним словом, жутковато и очень по-кинговски – вот что можно сказать про этот старый «ужастик».
6. «Куджо» (1983)
Фильмов по Стивену Кингу в нашей подборке много. А все потому, что раньше режиссеры действительно активно брались за экранизации произведений Короля Ужасов, и эти «ужастики» стали фильмами нашего детства. «Куджо» режиссера Льюса Тига – очередной фильм по Кингу. Его особенно оценят владельцы собак, ведь оказывается, что зло можно встретить в самом безопасном месте – на пороге дома: в один момент дружелюбный питомец может превратиться в настоящего монстра.
По сюжету сенбернара по кличке Куджо укусила летучая мышь. Милый пес в один момент начинает мутировать и нападает на всех, кого встречает на своем пути. Монстр не щадит ни своих хозяев, ни соседей. Кому из героев удастся спастись от зубов взбесившейся собаки – остается загадкой.
7. «Воспламеняющая взглядом» (1984)
Вы наверняка видели в детстве фильм «Воспламеняющая взглядом»: его раньше часто показывали по ТВ. Но знали ли вы, что это тоже экранизация романа Кинга? Фильм режиссера Марка Л. Лестера, как и книга, получился не столько жутким, как тревожно-завлекающим. Лента точно понравится киноманам, которые ценят не классические приемы, используемые в хоррорах (внезапные ужасающие кадры), а атмосферу напряжения, растущую с каждым кадром.
В фильме рассказана история девочки Чарли, которая может воспламенять все что угодно одним только взглядом (на самом деле, не взглядом, а силой мысли, но суть от этого не меняется). Спецслужбы похищают девочку, чтобы использовать ее дар в своих целях. Но Чарли не даст себя в обиду: вскоре обидчики пожалеют обо всем! Кстати, главная роль в фильме досталась Дрю Бэрримор: фильм стал для малышки «билетом» в большое кино.
8. «Худеющий» (1996)
Подзабытая экранизация одноименного произведения Кинга в детстве пугала нас до безумия. Сейчас искушенных самыми разными хоррорами киноманов не так легко напугать. Но фильм достойный, натягивающий нервы и даже заставляющий задуматься о своей жизни. Кстати, поклонников Кинга ждет приятный сюрприз: в фильме есть небольшое камео писателя.
История закручивается вокруг циничного адвоката Билли Хэллека. Он на машине сбивает насмерть цыганку, но благодаря связям наказания не несет. Отец цыганки шлет проклятия в сторону Билли и тех, кто его оправдал: жизнь всех этих людей превращается в кошмар. Проклятие Билли – стремительная потеря веса. Сначала полноватый герой радуется избавлению от лишних килограммов, но вскоре ситуация выходит из-под контроля, и циник узнает, что такое ад.
9. «Ночь живых мертвецов» (1990)
«Ночь живых мертвецов» 1990 года – это ремейк одноименного фильма ужасов, снятого в 1968 году. Оригинальную ленту снял Джордж Ромеро. Его работы принято считать каноническими «зомби-хоррорами», но картина Тома Савини не уступает оригиналу, а порой даже и превосходит его.
Сюжет прост, однако за эту простоту мы и любим зомби-«ужастики». Главная героиня Барбара приезжает с братом на кладбище, где похоронена их мать. Там к ним подходит странный мужчина, который внезапно нападает на героев. Брат Барбары погибает, а девушке удается бежать. Вскоре она узнает, что мертвые встают из могил. Это значит, что нужно готовиться к худшему: зомби рано или поздно придут за героиней, надо забаррикадироваться так, чтобы они не смогли пробраться внутрь. Тема зомби никогда не устаревает, так что фильм очень даже актуальный.
10. «Американский оборотень в Лондоне» (1981)
«Американский оборотень в Лондоне», вышедший в 1981 году – это фильм режиссера Джона Лэндиса, ставший культовым. Сюжет прост: двое студентов-американцев приезжают в Англию, естественно, бродят по ночам по улицам, и там на них нападает какое-то огромное животное. Одного парня животное убивает, а второй успевает спастись, но он ранен. Вскоре оказывается, что на друзей напал оборотень, и теперь есть вероятность, что раненый парень тоже будет превращаться в монстра. Кстати, в фильме есть не только характерные для «ужастиков» элементы, но и комедийные моменты – то, что надо, чтобы расслабиться и отвлечься от реальности.
А вы смотрели какой-то из этих «ужастиков» или только новости на отечественном ТВ?
Мне наиболее запомнился "Чужой" - неоднократно пересматривал его и "Чужие". Все "ужастики" снятые по романам Стивена Кинга смотрел после прочтения оригинала и все они значительно уступают литературному первоисточнику, хотя по-своему не плохи.
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