Переснимите это немедленно: 12 худших фильмов ушедшего года

Валерий Перевознюк . 03 января, 2020 0

Кажется, только вчера я писал свой ТОП-12 худших фильмов 2018 года, как вот уже пришла пора работать над следующим — подборкой худших фильмов последнего года ушедшей декады, а именно — 2019-го. Что ж, давайте закроем этот гештальт. Далее — вся неизбывная боль и крик души человека, чьи сутки в 2019 году были потрачены зря. Положа руку на сердце, стоит признать, что большинство фильмов в этом списке не то чтобы ужасны: они просто сильно разочаровали. Но обо все по порядку. Сразу же хочу предупредить, что ТОП составлен исключительно по мнению автора статьи, который мог не видеть другие плохие фильмы, либо относиться к написанному не так, как читатели.

Пожалуй, данная лента все же не должна находиться в этом списке, однако из-за того, что финальную часть целой франшизы сделали очень спорной, хромающей по сценарию и с откровенно неудачными твистами, свое место она здесь получила. Но не для того, чтобы ругать, а для того, чтобы мотивировать больше так не поступать с нами, ценителями истории! Ждем продолжения, а пока устно предупредим создателей: но-но-но, больше так не делайте!

11 место — «Безумная свадьба 2»

Если первая часть нашумевшего отечественного проекта была довольно неплохой комедией, имеющая свои погрешности, но радовала украинским колоритом, то вторая — это ужаснейший сценарий, плохие шутки и очень много продакт-плейсмента, который попросту совали людям в экран большую часть хронометража фильма, что частенько выглядело даже неприятно. Откровенно ожидалось лучше, но имеем, что имеем. Но не все так ужасно. Свои плюсики все же есть, но до оригинальной части сиквелу очень далеко…

Последний фильм Людей Икс под покровительством студии Fox (теперь всем заправляет Disney) выглядел блеклой пародией на всех своих предшественников. Ожидаемый провал удивил многими моментами, ведь изначально казалось, что все будет выглядеть получше, и данную линейку фильмов закроют более-менее спокойно, но… Посмотрим, как будут двигаться фильмы о Людях Икс в будущем. В любом случае, стоит поблагодарить всех причастных к целой эпохе!

9 место — «Yesterday»

Какой же этот проект имел потенциал, и как можно было бы развить все это на экране! К тому же, сам Дэнни Бойл был режиссером! Ну как тут, казалось, промахнуться? Но, в конечном итоге, все скатилось к неинтересным поворотам сюжета, подытоженного не очень внятной и нужной концовкой для данной истории.

Тоже пример из разряда «разочарование». Концепция франшизы «Людей в черном» довольно неплоха для реализации, если применить к ней должный подход. Трешовый боевик с элементами фантастики. Например, уверен, что Тайка Вайтити сотворил бы из этого материала нечто очень классное. Но… К слову, пару лет назад была информация, что нас ждет какой-то кроссовер «Людей в черном» и ребят из «Мачо и ботан». Лучше бы эта идея была воплощена в жизнь, она б уж точно получилась дельной. Эх, а как хочется триквел «Мачо и ботана»… Может, кроссовер отменили из-за секретной подготовки третьей части? Эх, мечты… Ну посмотрим.

7 место — «Хеллбой»

Еще одно разочарование. Как можно было провалить все, и не сделать средний трешово-брутальный боевик 18+ с немного шаблонным, но ровным сюжетом, имея такой плацдарм, не понятно. Опять ребут? Тогда уж лучше верните Гильермо дель Торо и Рона Перлмана из оригинальной дилогии и дайте ребятам сбацать эпичный триквел-завершение. Вот это будет дело!

6 место – «Гемини»

Создатели заявляли, что нас ждет нечто невероятное в плане кинотехнологий. Такой себе «Аватар», который сотрясет мир 3D, и так далее. Но что мы получили? Одну или две неплохие экшн-сцены, которые нельзя назвать превосходными, а в остальном же сомнительный и слабенький боевик, который, по большому счету, напоминал среднебюджетный телевизионный сериал, который вообще не цепляет.

Ремейк фильмов «Сказки на ночь» (1964) и «Отпетые мошенники» (1988) больше ужасал, чем смешил. Смешил бездарным юмором и откровенно бредовыми сюжетными действиями. Легкие, немного глупые и простые комедии должны выглядеть совершенно не так.

4 место — «Стекло»

М. Найт Шьямалан — отличный постановщик, который славиться невероятными сюжетами и твистами. Но здесь он такого натворил, что аж смешно было. В своем фильме 2000 года «Неуязвимый» он заложил потенциально очень сильную концепцию супергероики, которую под конец попросту ужасно слил. Вправду обидно, ведь можно было бы и развить ее интересно и чем-то даже потрясти жанр.

3 место — «Ма»

Просто непонятный фильм, снятый не ясно для кого. Странное, без сути и нужной концепции кино не оставляло (как то должно быть после просмотра триллера) соответствующий эмоций, кроме как вопросов: зачем я это посмотрел, и зачем это сняли?

2 место — «Али, рули!»

Лента, от которой тело и голова содрогается в панике, ведь маразма и шаблонных бездарных жанровых киноклише здесь было так много, что порой казалось, что это показывают пособие «КАК НЕЛЬЗЯ СНИМАТЬ КОМЕДИЙНЫЕ БОЕВИКИ». Даже некоторые классные перлы украинского дубляжа не спасли.

Продолжение и без того спорного фильма. Кратко: это было ужасно. О фильме нужно либо писать много текста для разбора, либо ничего не писать вообще. Поэтому тут ноу комментс, все написано в рецензии.