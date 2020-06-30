Почему «Комнату» Томми Вайсо стоит посмотреть (хотя лучше не надо бы)

Валерий Перевознюк . 30 июня, 2020 12

Наверное, на просторах интернета вы не раз встречали мемы со странным длинноволосым человеком, выкрикивающим следующие фразы: “I DID NOT”, “OH, HI, MARK”, “WHAT A STORY, MARK!” и множество других. Многие не знают, что это за чувак, откуда это все взялось и почему, что наиболее удивительно, все это считается культовым? Наверное, наконец пришло время рассказать. Рассказать об величайшем, легендарнейшем, популярнейшем фильме «Комната», олицетворяющим в себе просто самый настоящий эталон бездарного «кина» во всех своих ипостасях. Но почему же о нем столько говорят, и он так часто встречается, если он настолько плохой? Именно это вы прямо сейчас и подумали. Ответы — дальше. Приветствуем и с удовольствием приглашаем вас в мир Томми Вайсо!

Томми Вайсо — это актер, продюсер, режиссер, сценарист и невероятно странная и таинственная личность. До сих пор никто точно не знает, где он родился, сколько ему лет, откуда он вообще взялся и где он наскреб 6 миллионов долларов на фильм «Комната», который в конечном итоге в прокате собрал целых 1800 долларов! Мы знаем только то, что у него была мечта снять свою полнометражную ленту, и то, что он понятия не имел, как это делается.

Итак, в центре сюжета ленты «Комната» главный герой Джонни (Томми Вайсо) – успешный банкир, имеющий неплохую квартиру в Сан-Франциско, хорошую машину и девушку-красавицу. Казалось бы, Джонни все любят, у него все отлично и дело понемногу движется к свадьбе, в чем его поддерживают верные друзья. Однако вокруг начинают плестись интриги, которые до добра не доведут, и у Джонни начинается очень тяжелый период в жизни…

Описать сюжет ленты очень сложно, потому что — как бы это выразиться — его попросту нет. Большая часть фильма — множество не связанных между собой сюжетных линий, которые, в конечном итоге, никуда не ведут, персонажи где-то пропадают, хотя по логике должны были еще вернуться в кадр, а диалоги сложно назвать разговорами: это больше похоже на набор абсолютно нелогичных и не к месту поставленных слов.

По словам режиссера, продюсера, сценариста, главного актера Томми Вайсо, идея фильма заключается в его названии: все события происходят в одной и той же комнате, вся жизнь вертится внутри нее. Поэтому, к примеру, персонажи как бы специально заходят в комнату, обходят ее по кругу, при этом участвуя в бредовых диалогах, и тотчас выходят из нее. Зачем тогда они в нее заходили? Не понятно. «Не понятно», «зачем», «что это такое вообще, блин, происходит» — эти и множество других схожих вопросов вы будете задавать себе при просмотре сего шедевра. Действия персонажей невероятно глупы, сцены не заканчиваются должным образом, эпизоды просто обрываются и уходят в небытие, и только Джонни величественно сверкает в кадрах!

Однако в этом и вся суть. Лента настолько плоха, что аж шедевральна! Во-первых, в ней ужасная постановка, во-вторых, смехотворная игра актеров, в-третьих, полное отсутствие сценария, и, впрочем, можно спокойно двигаться так дальше по списку. Но в этом вся прелесть «Комнаты», поскольку данные вещи делают кинокартину невероятно смешной. Как правило, при просмотре ужасных фильмов, мы испытываем испанский стыд за создателей, нервничаем от маразма, происходящего на экране, или же с отвращением фыркаем на него. Но «Комната» абсолютно не вызывает таких эмоций, потому что за ней очень занимательно наблюдать. Наблюдать за тем, настолько все плохо, и как искреннее Томми Вайсо хотел состряпать свой кинодебют. Как бонус, «Комната» отлично подойдет для начинающих киноделов, ведь по ней, как по пособию, можно разбирать, КАК НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ КИНО.

Некоторые сцены ленты получились в расфокусе, потому что никто попросту не додумался выставить в нужный режим объектив камеры, да и вообще во время съемок участники съемочной группы открыто смеялись над царившим на площадке бардаком. Время от времени оператора разбирал такой смех, что камера начинала труситься. Видя полную некомпетентность странного актера, продюсера, режиссера, сценариста Томми Вайсо, люди волновались только за то, чтобы им выплатили обещанные за труд деньги, ведь никто всерьез не ожидал, что, когда лента увидит свет. Именно это и делает ленту культовой. Именно поэтому данную ленту обязательно нужно посмотреть каждому киноману! На полном серьезе заявляю, что «Комната» легко смотрится, ее не хочется выключить, ведь она вызывает искренние эмоции и даже где-то интерес.

Конечно, очень многие мечтают о том, чтобы снять собственное кино, но зачастую мечты так и остаются мечтами из-за череды разных причин: нехватки нужных знакомств, творчества, таланта или же банальных денег на производство. Но Томми Вайсо удалось свою мечту осуществить, за что его и стоит уважать. Разумеется, лента ужасна по всем кинематографическим канонам, ведь Вайсо не имел профильного образования, у него полностью отсутствовало видение и талант, да и вообще сам по себе он был невероятно эксцентричным персонажем. Но ему удалось самому сделать ленту, где от сценария и до покрытия полного бюджета за все отвечал он.

Кстати, о том, как идея стала реальностью мы поговорим в следующем материале, который будет посвящен фильму «Горе-творец». Лента, вышедшая в недавнем 2017 году и одержавшая победу на кинопремии «Золотой Глобус» и номинацию на «Оскар», повествует о создании этой самой «Комнаты». Там мы узнаем обо всех закулисных интригах, царивших на съемках культового фильма. Почему культового? Хватит только того факта, что сняли целый фильм о детище Томми Вайсо. Многие ли фильмы могут похвастаться таким достижением? То-то же.