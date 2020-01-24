Почему стоит посмотреть «Мои мысли тихие»

Валерий Перевознюк . 24 января, 2020 4

Иногда на ленты отечественного производства организм автора этих строк реагирует фейспалмом и громкими словами отчаяния. Да, безусловно, прогресс украинских киноделов растет, и это не может не радовать. Однако, мягко говоря, слабенькие украинские комедийные ленты довольно часто портят нам настроение. Защитники поговаривают: «Ну, так это комедия, что вы хотели-то? Дешевый юмор и странные гэги — это и залог успеха главных американских комедий». В силу множества причин с вышесказанным соглашаться не всегда стоит, но зацикливаться на этом не будем, ведь разговор сейчас пойдет о совершенно другом. На экраны украинских кинотеатров выходит концептуальная комедия «Мои мысли тихие», которая по факту может считаться одним из лучших фильмов независимой Украины.

Хотя фильм выходит в прокат только в начале 2020 года, впервые его продемонстрировали в июне 2019 на секции East of West ( «На Восток от Запада») 54-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Там «Мои мысли тихие» получили Специальную премию жюри. В Украине премьера состоялась во время Одесского международного кинофестиваля, где работа режиссера Антонио Лукича получила приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI за лучший украинский фильм, премию за лучшую актерскую игру (Ирма Витовская-Ванца) и специальную памятку жюри (Андрей Лидаговский). К слову, это дебютная лента молодого постановщика Антонио Лукича. Парень сотворил свой маленький шедевр и, кажется, у него есть все для того, чтобы вырасти в очень сильного режиссера.

В центре сюжета молодой парень Вадим (Андрей Лидаговский), который является звукорежиссером и отчасти музыкантом. Короче говоря, парень взаправду помешан на звуках и музыке, о чем еще и свидетельствуют плакаты разных известных рок-групп в его родном доме. Главная его работа заключается в записывание разных звуков — от смеха пожилых людей до пения птиц — и в последующей продаже их куда-то заграницу. Однажды он получает заказ записать множество звуков самых разных украинских животных и одной очень редкой птицы. Приз заключается в том, что, если ему удастся записать все нужные звуки украинской фауны, он получит очень большой гонорар в долларах и работу в Канаде, ведь это все делается для разработки некой масштабной видеоигры. Понимая, что у него есть шанс зацепиться за мечту всей жизни, он отправляется к себе домой в западную часть Украины. Там ему компанию составляет его мама (Ирма Витовская-Ванца) и вместе они стартуют в путь, в котором наконец-то находят время на общение с друг другом, которого давно уже не имели…

«Мои мысли тихие» — это самая настоящая вечная история о взаимоотношениях между родителями и детьми. Автор Антонио Лукич, являющийся еще и главным сценаристом, проведет вас сквозь теплую и в чем-то для каждого родную историю о маме, подытожив это в конце маленьким титром: «Посвящается каждой маме». Лукичу удалось продемонстрировать самый настоящий режиссерский скилл, ведь он сделал очень целостную картину, в которой персонажи (а с ними и все зрители) постепенно и органично подходят к задуманной автором морали и катарсису. Авторская манера и чутье заметны буквально с первых минут, сочетание житейского абсурда, красноречивых метафор и смешных ситуаций очень напоминает нашу повседневную жизнь. Если разбирать фильм на ситуации, то каждая уникальная и несет что-то новое: то ли речь идет о нашей ментальности, то ли о просто некоторых наших традициях обычаях.

Конечно же, в центре сюжета — отношения мамы и сына, а не изнанка и трудовые будни звукооператора. Так как главную роль исполнил не профессиональный актер, видно, что иногда ему не хватает актерского мастерства. Но это фильму даже на руку, ведь по сюжету персонаж — не очень уверенный в себе человек и часто ощущает некоторую скованность. В то же время опытнейшая Ирма на его фоне выглядит очень уверенно и крепко, и этот контраст с экранным сыном отлично смотрится. Их общение и совместное времяпрепровождение четко передает то, что переживает каждый из нас.

Все мы в общении с родителями порой не выглядим героями. И автор учит не стыдиться этого, не корить и не презирать себя за это, а наоборот — показывает, что нужно изменить в своем поведении по отношению к родителям. Поэтому, конечно, без комичных, немного трешовых, постыдных, добрых и наивных моментов не обошлось, но, блин, какие же они знакомые, и как же классно сделаны! Важно всегда помнить, что наши родители одиноки, ведь они отдали нас миру. И как же им порой сложно просыпаться утром с мыслью, что сегодня голос любимого дитяти будет услышан лишь разок, и то на бегу, ведь оно то торопится на встречу, то в кино, то куда-то еще. Думаю, каждый сделает нужный вывод, посмотрев этот фильм. А заодно и поддержит «Мои мысли тихие» гривной, поскольку такое кино должно собирать!

Но «Мои мысли тихие» не только показывают этот аспект. Еще лента неимоверно красочно показывает Закарпатье, и порой не веришь, что такие красоты имеются в Украине.

Фильм демонстрирует отличные кадры, накладывая их на очень хорошее звуковое сопровождение, передающие таинственную атмосферу и колорит лесов, рек и дорог богатой Украины. Лента из разряда «маст си», поэтому хочется сказать спасибо создателям и спросить у режиссера: то, что в фильме довольно часто мелькали вещи розового цвета, и главный персонаж пил воду из одной и той же бутылки — это пасхалки? Что тогда они значат?