Почему «Тенет» нужно смотреть, как минимум, дважды

Валерий Перевознюк . 03 сентября, 2020 1

2020 год. Пандемия ударила по всему, и в том числе по нашему любимому кинематографу. Мы остались без кинотеатров, без настоящего большого кино: масштабных блокбастеров, закрученных триллеров, детективов и комедий. Студии в спешке начали переносить свои релизы на более позднее время, дабы уберечь свои бокс-офисы (следующая часть «Форсажа», к примеру, сразу же перекинулась на годик вперед) и обезопасить себя от давления со всех сторон. Потому открывшимся после локдауна кинотеатрам попросту нечего показывать. Добавьте к этому еще ограничения по количеству людей в зале (вполовину), и необходимость морочиться с гигиеной и безопасностью: антисептики, маски и все дела.

Но все же главная проблема — Голливуд не дает демонстрировать что-то великое и новое. Кинотеатры довольствуются ретроспективой и среднесортными фильмами категории «Б» и ниже, что не радует ни зрителя, ни их самих. Первому не нравится качество контента и его ассортимент, второй же — не получает прибыль, чтобы банально аренду помещения покрыть, не говоря уже о стабильных зарплатах сотрудникам и тому подобное.

И тут на сцену выходит Кристофер Нолан, снявший легендарные «Начало», «Интерстеллар», трилогию «Бэтмена» и много чего другого. Режиссёр и его многолетние партнеры из Warner Bros. Pictures с самого начала карантина держали руку на пульсе и были готовы выпустить свой фильм в обещанный срок (середина лета). Они понимали, что рискуют потерять внушительную часть денег, они понимали, какое давление на них будет оказано от общества, ведь безопасность — прежде всего. Они предвидели множество других проблем. Но держались до последнего и стали первопроходцами, стали теми, кто начал возрождать кинотеатральную отрасль, теми, кто поведет в новый киномир всех остальных!

«Тенет» — фантастический шпионский триллер, масштабность и задумка которого нереально поражают. В центре сюжета нового фильма гениального режиссёра Кристофера Нолана Главный Герой в исполнении Джона Дэвида Вашингтона, которому поручают сверхсекретную миссию. Из подробностей он знает только два слова — тенет и инверсия — и пафосную фразу: «от этого зависит судьба всего человечества!» Ему вместе со зрителями предстоит во всем разобраться и постичь новый, совершенно непонятный, но невероятно интересный мир.

Все, больше о сюжете фильма рассказывать категорически нельзя! Его нужно прочувствовать самому, ведь, поверьте, это ни с чем не сравнится. Нолан продолжает расследовать нечто грандиозное, и на своем киноязыке рассказывать о нем нам. В отличие от других блокбастеров, где все кишит фантастикой, и в реальность происходящего зачастую не верится вообще, Нолан умудряется дарить нам такие истории, подпирая их различными научными доводами и объяснениями, что начинаешь верить в потенциальную возможность увиденного. Как и в ленте «Интерстеллар», в «Тенете» Нолан также поработал с физиком Кипом Торном, чтобы придать своей задумке натуралистичности, потому фильм принимаешь еще глубже, ведь понимаешь, что это не просто обыденная выдумка.

Вольность, уникальность и ценность нолановских идей очень важны для мира кино. Дело в том, что он — один из тех авторов, которые своими новаторскими подходами устанавливают правила и считаются лучшими мастерами современности. У Нолана множество поклонников, признание коллег, однако до сих пор оскаровской статуэтки, увы, у него нет. Каждый его фильм обретает культовость, вечность и славу, занимая верхние места во всех ТОПах лучших. Однако то ли из-за системы киноакадемии, то ли из-за околокиношных и трендовых дел, преследующих каждую церемонию, победы получают совсем другие работы. В некоторых моментах они даже не менее хороши, чем фильмы Нолана, но все равно их популярность быстро уходит на покой, и они полностью забываются. С фильмографией Нолана все кардинально наоборот. Так-то: тренды-трендами, а фильмы Нолана – это навсегда!

В «Тенете» Нолан начинает сразу же с офигенной экшн-сцены, приправленной отличным техно-саундтреком. За музыку, к слову, отвечал не верный коллега Нолана Ханс Циммер, а молодой и перспективный Людвиг Йоранссон, имеющий в своем багаже статуэтку за лучшую музыку к фильму «Черная пантера». Шведский композитор справился на отлично, его музыка невероятно четко передавала настроение и дух ленты, а мощные звучания добавляли эмоций. Ох, скорее б уже вышел OST.

С самого начала фильма мы понимаем, какая динамика и какой тон нас будет ждать весь просмотр. Чувствуется, что Кристофер Нолан давно мечтал построить свой шпионский мир, ведь некогда ходили слухи, что он займется Бондианой. Сценарий к «Тенету» писался более 10 лет. Нолан ловко уместил в своей структуре несколько жанров, превосходно чувствующих себе рядом. Проработано это все с перфекционистской точностью и осторожностью. К ленте очень тяжело придраться, ведь Кристоферу удалось подчистить буквально все углы, раскидать вопросы и ответы везде и очень плотно это все собрать воедино, не забыть при этом все укрепить эталонной постановкой и режиссерским мастерством. Но некоторые вопросы все же есть. Персонажи получились не на все сто, поскольку они не вызывали ту палитру эмоций, которая исходила от героев «Интерстеллара» или «Начало». Возможно, драматургия и не страдала вовсе, ибо задумка была именно в этом: как можно полностью раскрыть персонажа, если он на самом деле секретный шпион? Но в тоже время, все актеры исполнили одни из лучших партий в своих карьерах, но лучшие — Кеннет Брана и Роберт Паттинсон. Первый подарил нам просто одного из лучших воплощений антагониста за последнее время, второго же уж очень хочется лицезреть в будущем сольнике «Бэтмена».

И, опять-таки, из-за завышенных ожиданий в «Тенет» кажется, что нет чего-то такого, что было в «Начале», когда город переворачивался с ног на голову. Но это уже придирки! «Тенет» здорово снят и в формате IMAX выглядит захватывающе. Благодаря своей любви к реалистичной съёмке, Нолан снял ленту с минимальным применением CGI, как всегда, отдав предпочтения масштабнейшим декорациям. Что говорить, если съемочная группа решила не мелочится и просто разнесла Boeing-747.

Прелесть и одновременно некая грусть (у каждого по-разному) заключается в том, что «Тенет» нужно смотреть не менее 2-х раз. Фильм насыщен обилием информации. Он напоминает многослойный бургер. Его очень сложно осилить за один раз, ведь тут столько всего разного, и со всем нужно разобраться, все нужно понять. Интеллектуальная концепция «Тенет» очень сильная и многогранная, однако не стоит ее бояться — она абсолютно понятна. Но, чтобы понять все, нужно очень внимательно смотреть или же сходить в кино несколько раз для полноты картины, чтобы банально успеть все скрепить у себя в голове и очередной просмотр провести, по-другому исследуя ленту. «Тенет» — идеальный летний блокбастер, потому что в нем можно найти все: и умный триллер со своей философией и мыслями, и крутейший попкорновый блокбастер, ведь обилие экшена, классных локаций и сюжетных перипетий никого не оставят равнодушным.

Формат рецензии не совсем подходит к этому фильму, поскольку его нужно разбирать и готовиться к разбору очень долго, и записей можно наделать на много-много страниц. Скорее б уже начали появляться различные глобальные покадровые осмотры фильма и теории, которые можно строить сотнями.

«Тенет» — это шедевральный техно-триллер, квинтэссенция структур различных жанров, соединенных между собой эталонной постановкой и гениальным режиссерским замыслом. Нолан опять всех удивил и показал, кто главный. Как ни крути, гений может быть только один.