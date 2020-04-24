Валерий Перевознюк . 24 апреля, 2020 9

Как вы относитесь к Адаму Сэндлеру? Все по-разному, ведь зачастую он снимается в тривиальных и поверхностных мелодрамах или комедиях, в которых полным-полно юмора спорного разлива и множество глупых ситуаций. Поэтому многие скептически относятся к проектам Сэндлера, некоторые считают себя выше всего того, в чем он снимается, а остальные же — просто получают удовольствие от легких, в чем-то диких и забавных фильмов, в которых снимается Адам. Чего только стоит лента «Не шутите с Zоханом!». Отличнейшая комедия, заставляющая ваш мозг отключиться и хорошенько посмеяться, а в будущем обязательно пересмотреть еще. Таких примером много в фильмографии Сэндлера. Впрочем, все же хейта в его адрес тоже немало, ведь некоторые фильмы вправду дурацкие и позорные. Оттого у актера такая дурная слава и множество номинаций (и даже так называемых побед) на кинопремии «Золотая малинка». Кто не знает, эта церемония — противовес «Оскару» или же «Золотому глобусу», где награждают за самые худшие результаты в кино: типа, «Худших фильм», «Худший актер» и так далее. Но как бы там ни было, нельзя не назвать Сэндлера одним из главных представителей комедийного жанра.

А стоит ли посмотреть новый фильм с Адамом Сэндлером в тройном жанре — криминал, драма и триллер? Обязательно стоит, чтобы, как минимум, убедиться в том, что Сэндлер таки хороший актер.

Сегодня речь пойдет о новой ленте братьев Сэфди. Бэн и Джошуа, в первую очередь, известны недавней лентой с новоиспеченным Бэтменом Робертом Паттинсоном — «Хорошее время». Криминальный триллер, имеющий две номинации на Каннском кинофестивале, в том числе за лучший саундтрек, получился очень нетипичным, «рваным» и вызывающим. Спустя два года на Netflix выходит новое их творение, сделанное в таком же духе и стилистике — «Неограненные драгоценности» c Адамом Сэндлером в главной роли. И — да, фильм, точнее Сэндлер, получил номинацию на «Золотой малинке», но на этот раз в категории «Премия за восстановление репутации», поскольку его перфоманс получился вправду живым и классным.

Нью-Йорк восьмилетней давности. Американский еврей Говард Ратнер (Адам Сэндлер) держит небольшой ювелирный магазин, в котором можно найти множество странных, и редких, и очень интересных вещей. Бизнес сначала развивался неплохо, но потом все пошло наперекосяк из-за его зависимости. Главный герой — ярый фанат НБА и в буквальном смысле не представляет свою жизнь без ставок. Потому часто влетает на большие долги, когда ставка не выигрывает. У него вечно проблемы с кредиторами, долги по выплатам клиентам и так далее. Разобраться со всеми трудностями должна помочь посылка из Эфиопии, везущая редкие неограненные черные опалы. В камни влюбляется лидер «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт, и Говард Ратнер понимает, что это знак, чтобы заложить много чего на следующие игры «Селтикс»…

«Неограненные драгоценности» — лента о наглом еврее, который подходит под все существующие ужасные стереотипы (с которыми редакция okino, тем не менее категорически не согласна!) В целом городе нет ни единого человека, с которым у него не было бы кипиша, он всех хочет надурить и наварить даже там, где этим и не пахнет. Даже в ситуации, где ему грозит опасность, он все равно ищет выгоду и старается выехать таким образом, чтобы что-то ухватить. Порой сюжет развивается настолько динамично, что не успеваешь понять, что происходит, как уже действия переваливают в другой эпизод, и ты вправду удивляешься, как главный персонаж умудряется столько всего вывозить. Перед вами интересная и дерзкая картина, в которой сюжет не стоит на месте, а являет все больше и больше ситуаций до абсурда неординарных. Таким же образом, как и в «Хорошем времени», братья Сэфди помещают главного персонажа в череду самых невероятных событий, их которых он, словно играя в кошки-мышки, ловко выкручивается и несется далее. Вы не назовете персонажа однозначно ни положительным ни отрицательным, однако он вам понравится. Эмпатия в перемешку с отвращением и симпатией будет витать в вашей голове все время. В этом, конечно же, есть большая заслуга Адама Сэндлера, который не только идеально передал своего героя, но и передал привет хейтерам, считающим, что он в серьезных ролях ничего из себя не представляет.

Прямым текстом фильм не старается чему-то научить зрителя, но глядя на все происходящее поневоле задумываешься, стоит ли так рисковать жизнью, и ради чего. Но все становится на свои места, когда понимаешь — адреналин для каждого свой: кто-то не может без быстрой езды, кто-то без спортзала, кто-то без вечеринок, а еврей владелец ломбарда Говард Ратнер — без передряг и муток. А еще — без непередаваемых ощущений, когда заходит к букмекеру, чтобы поставить значительную часть своего состояния на довольно рискованный исход спортивного матча.

«Неограненные драгоценности» — напряженный и насыщенный фильм, который выбивается из многих шаблонов и заслуживает войти в список лучших, вышедших за последнее время. Адам, а, может, пора уже ввязываться в гонку за Оскар?