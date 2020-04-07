Посмотреть на карантине «Охота»

Валерий Перевознюк . 07 апреля, 2020 6

Говорят, самый сладкий плод — запретный. Работает ли этот принцип для кино? Возможно, но тут есть некоторые нюансы. Пример: пару лет назад вышел фильм «Смерть Сталина», который запретили к показу в российских кинотеатрах, а потому на волне хайпа его посмотрело в интернете огромное количество российских граждан. Кто-то, конечно, смотрел из-за того, что интересовался темой фильма, а кто-то попросту из-за того, что «если правительство запретило, значит мы должны по-любому посмотреть. Наверное, там ого-го что покажут!». Ленту «Охота» в некотором роде тоже можно назвать запрещенным фильмом. Дело в том, что изначально фильм должен был выйти в прокат осенью 2019, однако после массовых убийств в Дейтоне и Эль-Пасо в начале августа 2019 года Universal Pictures решило отложить выпуск фильма. Решение было принято на следующий день после того, как ленту очень сильно раскритиковал президент США Дональд Трамп, сказав, что фильм чрезвычайно жестокий, и ему не стоит быть в прокате. Однако «Охота» все же получила свою дату в марте этого года, правда тут-таки объявилась новая проблема: из-за череды известных происшествий было решено снять ее из проката и выпустить сразу же в онлайн. Очень жаль прокатчиков, которые, как и в случае с «Бладшотом», вложились в дубляж, который вместе с фильмом так и не увидел свет кинотеатрального проектора…

На самом деле, «Охота», как ее охарактеризовали авторы, черная сатира на глубокое политическое разделение между американскими левыми и правыми, высмеивающая американское общество. Фильм является вольной экранизацией рассказа 1924 года «Самая опасная игра» Ричарда Коннела. В центре сюжета – группа ранее не видевших друг друга людей, которые с кляпами во ртах просыпаются на неизвестной им поляне. Не успев толком прийти в себя, герои понимают, что они — живые мишени, поскольку по ним начинают вовсю стрелять. На них открыли охоту, и теперь им нужно сделать невозможное, чтобы попытаться хоть как-то выжить…

Помимо Universal над лентой работали ребята из небезызвестной студии Blumhouse, сделавшей себе имя на разработке очень качественных ужастиков. Они не только умудряются снимать фильмы за копейки и получать с них в десятки раз больше прибыли, но и частенько удивляют свежими и неординарными сюжетными идеями, как получилось и с «Охотой». Лента отлично сопоставляет две категории людей, объясняя позицию каждых, и подчеркивая схожесть антагонистов – и среди тех, и среди других есть много “своей правды”. Хотя, конечно, это не причина убивать друг друга, поэтому редакция okino.ua ни в коем случае никого не оправдывает. Однако философия и мораль в фильме очень-таки неплохие. Хотя, конечно, на культовость картина не претендует, но за этим никто и не гнался.

«Охота» вправду очень сильно начинается, удивляя буквально в каждом кадре своей неожиданностью, хотя и жестокой, и сыпля реверансы множеству произведений вплоть до «Скотного двора» Джорджа Оруэлла. В диалогах просматриваются намеки на актуальную для нашего мира проблематику, а персонажи олицетворяют некоторые сегодняшние клише. Но, наверное, многих привлечет то, что это брутальный боевик 18+ с реками крови: взрываются от пуль головы людей, летают оторванные конечности, а некоторые убийства произведены таким образом, которого вообще не ожидаешь. Конечно, мерзость и юшка присутствуют, это факт.

Как часто бывает с проектами Blumhouse, имея неплохую, казалось бы, идею и интригующую завязку сюжета, ближе к концу все скатывается, и смотреть становится все менее интересно. Во-первых, в том виноваты киноштампы, которые, словно рояли в кустах, появляются раз за разом. Кто-то скажет, что это специально, ведь авторы таким образом высмеивают жанр и другие сатирические элементы, но на самом деле, это просто недостаток фантазии у создателей. А, во-вторых, это скатывание интриги в банальщину, которая с середины ленты напоминает уже много раз виденное противостояние. Ты прекрасно понимаешь, чем все закончится. Правда все равно до конца досмотреть хочется, ведь «Охота» порой демонстрирует неплохие вещи и зрелищные сцены.

В конечном итоге «Охота» вырисовывается в достаточно неплохой триллер с элементами жестокости и неплохой сюжетной глубиной. У Blumhouse получилось создать почти хороший проект, но хотелось бы, чтобы из таких задумок получалось нечто большее.