Посмотреть на карантине «Плутовство»

Валерий Перевознюк . 30 апреля, 2020 5

Сегодня мы хотим рассказать вам о ленте 1997 года «Плутовство», или как его еще называют «Хвост виляет собакой». Прелесть данного фильма в том, что его актуальность с годами не только не угасает, но и наоборот – растет. Попробуем описать, почему вам стоит посмотреть этот фильм.

Сейчас настало время, когда людьми сознательно манипулируют те корпорации и персоны, которым это полезно или выгодно. Но, правда, не все люди понимают, что их поведением и мыслями искусно управляют, указывая каждый последующий шаг.

Именно этот процесс и лежит в основе фильма «Плутовство». Он полностью показывает, как заинтересованные в этом люди разрабатывают планы, махинации, чтобы обвести толпы вокруг пальца. Если у вас есть родные, друзья или знакомые, которые всячески верят всему, что им предлагает масс-медиа, что говорят политики и другие медийные личности или же лидеры мнений в интернете, то непременно покажите им это кино и посмотрите на их реакцию после просмотра. Скорее всего, их мнение изменится, и на многие вещи они посмотрят совершенно по-другому, ведь метафорический шаблон фильма отлично можно применить и к современным реалиям.

Кратко о сюжете фильма. Накануне выборов действующий президент страны попался на небольшом скандале, который может серьезно повредить его репутации. В связи с этим его команда призывает к помощи двух людей — кинопродюсера и одного из лучших пиарщиков в политической сфере. Они быстро входят в курс дела и придумывают целый план, который сможет спасти репутацию президента и сохранить ему поддержку на предстоящих выборах. В дальнейшем все происходит точно так же, как в реальной жизни.

У них есть три правила, три приема, действующих, как шаблон, который стоит умело подставить.

Отвлечь внимание. Чтобы люди забыли о том грязноватом нашумевшем деле президента, нужно придумать что-то другое, что-то более интересное, нечто такое, что за один миг полностью перетянет на себя внимание общественности. Что же это? Правильно — война. Разумеется, что люди сразу забудут об истории с президентом. Кому вообще сдалась та выходка президента? Война же, люди гибнут! Они тщательно обдумывают каждую мелочь, чтобы все получилось идеально: снимают военные ролики, планируют сюжеты, различные инфоповоды и все тому подобное. Объединить людей вокруг проблемы еще больше, обратить их внимание на что-то символическое и вызвать у них чувство сострадания. Для этого они придумывают историю о бедном солдате, который на собственной шкуре познает все беды войны и в конце концов пропадает без вести. По плану все должны начать жалеть солдата и ждать новостей о нем. Внимание народа, без сомнений, переключится сюда. Что, собственно, и нужно власти. СМИ. Теперь дело техники — нужно умело передать это все через СМИ: газеты, радио, телевидение (теперь уже, конечно, добавляется еще один очень важный инструмент — интернет). Как только люди получают информацию об этих событиях, они верят каждому слову, каждому увиденному фрагменту и сюжету. А дальше президенту остается лишь одно – закончить войну и, конечно же, разыскать пропавшего солдата. И если ему это удастся, найдется ли в стране хоть один человек, который сможет усомниться в его силе? Поставить под сомнение его достоинства и выступить против всеми любимого героя-президента? Правильно, не найдется!

Невероятно интересно и разумно показана каждая частичка плана. Глядя на это, начинаешь понимать, что действительно любая гениальная задумка требует мельчайших проработок по всем фронтам.

Хорошо продуманный сценарий, неповторимая игра актеров (тут собрались Роберт Де Ниро, Вуди Харрельсон, Дастин Хоффман и даже знаменитый американский певец Уилли Нельсон присоединился к ним) сделали свое дело — кино получилось качественным, поучительным и всегда актуальным, а сейчас так особенно. Скорее всего, создатели и сами не подозревали, что актуальность их детища будет лишь расти с каждым годом.

Во время просмотра и после него невольно вспоминаешь о символике его названия. Собака искренне верит, что именно она руководит своими хвостом, но правда ли это? Возможно хвост делает все для того, чтобы собака продолжала так считать? А что, если на место собаки поставить себя и представить, что где-то есть хвост, который вертит и нами?