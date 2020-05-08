Посмотреть на карантине: «Полный расколбас»

Валерий Перевознюк . 08 мая, 2020 6

Очень часто мы хотим забыть обо всех насущных проблемах, полностью расслабиться, взять свои любимые чипсы и окунуться в какой-то легкий, смешной и драйвовый фильм. Потому мы решили вам рассказать о нашумевшем пару лет назад взрослом мультфильме, который, к сожалению, многие упустили. Сегодня мы сегодня хотим поговорить о недетской анимации «Полный расколбас», которая вышла на экраны в 2016 году. Над картиной трудился известный комик и сценарист Сет Роген, по словам которого эта анимация является своего рода ответом студии Pixar с их невероятно умными, говорящими животными, забавными и высокоморальными игрушками и другими персонажами. И прежде, чем перейти к обзору ленты, стоит упомянуть, что «Полный расколбас» — это однозначно самая дерзкая и вульгарная мультипликационная лента за всю историю кинематографа. И к тому же, еще и очень смешная, благодаря своей дикой идее и офигенному украинскому дубляжу. Еще, пожалуй, вам стоит знать два следующих факты: критики оценили мультфильм очень высоко, а зрители занесли в кинотеатры более 140 миллионов долларов в том время, как производственный бюджет — 19 миллионов.

В центре сюжета оказываются магазинные продукты, которые живут на полках большого супермаркета, не перестающие ни на миг мечтать о том, чтобы поскорее оказаться в продуктовой корзине и попасть в так называемый Рай к Богам. Они очень расстраиваются, когда покупатели проходят мимо, и пытаются сделать все, чтобы на них обратили внимание. Но стоит им оказаться дома у одного из этого «Богов», как они узнают всю горькую и жестокую правду о том, что никакого Рая не существует, а их ожидает нечто совсем обратное — другое будущее, хорошего в котором мало. Важно отметить, что в украинском дубляже зрителей ожидает совершенно сумасшедшая интерпретация понятия «Рай», а мастерски переведенные шутки заставят вас буквально плакать от смеха.

После того, как часть продуктов узнает о том, что на самом деле происходит с их друзьями, сюжет начинает постепенно закручиваться. Однозначно здесь можно провести некую параллель с анимационным хитом от Pixar «История игрушек», где несколько главных героев пропадают, а остальные отправляются на их поиски. И «Расколбас» имеет нечто схожее в своем сюжете, но все же, должной интриги данные события не вызывают. И в этом, пожалуй, и заключается один из главных промахов создателей. К сожалению, им не удается рассказать эту историю настолько интересно и захватывающе, как этого хотелось бы. Поэтому уже на половине мультфильма начинаешь понимать, что сюжет проседает, и куда он придет в финальной точке. Путешествие сосиски, булочки, еврея-бублика и армянина-хачапури, которые отправляются на поиски тех, кто сможет рассказать им всю правду, выглядит забавно и время от времени достаточно угарно. На протяжении всего времени они попадают в различные ситуации, которые апогеем изысканного юмора не назовешь, но хорошенько посмеяться можно. В этот момент «Расколбас» появляется ощущение того, что самые смешные и удачные шутки были показаны еще в трейлере, и большего мы не услышим, но мультфильм не думает останавливаться, и все время предлагает что-то свеженькое и смешное.

Но при этом важно заметить, что юмор мультипликации нельзя назвать скучным или банальным. «Полный расколбас» высмеивает гендерные проблемы, проблематику веры, да и просто всецело переполнен шутками с черным юмором, которые вы вряд ли услышите в других произведениях кинематографа. Однако если вы не любите Сета Рогена, а его фильмы считаете бредовыми и грубым, то есть вероятность того, что и эта анимация вам не понравится. Но, несмотря на то, что чувство юмора у Рогена специфическое, ему удается заложить глубокую символику и сатиру в свои произведения. Главное уметь читать между строк и сильно не придираться. Ведь именно в этом и состоит вся соль шуток и сценарных твистов. Например, в анимации есть сюжетная линия о хачапури и бублике, которая высмеивает конфликты и развивает отношения между двумя разными народами. И подобных скрытых смыслов огромное количество, нужно лишь захотеть их разглядеть.

В целом, «Полный расколбас» имеет свою цельную историю, драму и неплохое развитие главных героев. В какой-то момент даже начинаешь сочувствовать персонажам и понимаешь, что следить за происходящим на экране становится очень интересно. Творцы анимации пытались создать свою уникальную, самобытную историю, не похожую ни на какую другую, что им, в принципе, и удалось. Да, где-то, быть может, хотелось, чтобы над мотивацией и харизматичностью главных героев поработали больше. Но с другой стороны, картина полна забавных героев, смелых параллелей и дерзких классных шуток. На этот раз Сету Рогену удалось показать легкую, очень смешную комедию для взрослых, имеющую полным-полно всякого классного.

Честное слово, за финальную сцену хочется аплодировать и отдать создателям все существующие награды! Смотреть или нет, выбор за вами, главное, ни в коем случае не показывайте это детям. И, что даже важнее, пафосным серьезным взрослым, излишне претендующими на интеллектуальность.