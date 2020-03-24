Посмотреть на карантине: сериал «Острые козырьки»

Валерий Перевознюк . 24 марта, 2020 9

Мы все благоразумно и ответственно продолжаем сидеть дома, и за прошедшие дни карантина существенно повысили свою киноэрудицию. Пришло время прикоснуться к атмосфере Бирмингема 20-х годов прошлого столетия, и поговорить о шикарном британском сериале, который цепляет не только крепкой историей и харизматичными персонажами, но и невероятной эстетикой. «Острые козырьки» можно искреннее считать одним из лучших сериалов современности, и в тоже время — одним из самых недооценённых, ведь многие его пропускают. В формате «5 причин посмотреть» попробую объяснить, почему он стоит вашего внимания.

История

Конечно же, все начинается с истории. Огромная часть сюжета «Острых козырьков» основана на реальных событиях, которые происходили в Бирмингеме в первой половине XX века. Речь идет о гангстерах, которые орудовали в городе (позже, естественно, масштабы вырастают, переходя на более обширный, чуть ли не на национальный уровень). Это были не просто очередные бандиты. Ими восхищались, их любили и уважали все: от богачей и до простых жителей. Они помогали бедным, не трогали мирных жителей, а их «деяния» никогда не переходили разумные черты. Красивые, харизматичные и умные парни, всегда отлично одевающиеся, с фирменными кепками на головах — с острыми козырьками.

Для них семья — прежде всего, они защищали свои ценности, имели собственный кодекс чести, принципы, манеру поведения и нрав, что и отличало их от обычных головорезов. Благодаря британскому киноделу Стивену Найту история была перенесена на большие экраны. Еще в детстве режиссер слышал немало захватывающих рассказов о «Козырьках». Нельзя не заметить, что это, пожалуй, одно из главных детищ его жизни, поскольку он вложил в работу над сериалом всю душу. Ему превосходно удается знакомить нас с миром «Острых козырьков», влюблять в персонажей и занимательно пересказывать всевозможными передряги, в которые попадают парни. От увиденного на экране буквально сносит крышу – уж поверьте, вы не раз будет ставить на паузу и кричать от неистового восторга.

Атмосфера и антураж

Все любят Англию, особенно ее эстетическую старину. Она, словно сероватый, но очень красивый плед, укрывает, заставляя говорить с британским акцентом. Своим настроением сериал несомненно напомнит вам шедевральную дилогию Гая Ричи о «Шерлоке Холмсе». Детализация и антуражность эпохи аристократической Англии, которую удалось воссоздать творцам, поражает.

Персонажи

Наверное, сложно найти более глубокого и шикарного во всех планах персонажа, чем Томми Шэлби в исполнении Киллиана Мерфи. Все самое лучшее, что должно быть в мужчине, от характера и разговоров до мыслей, присутствует в нем. От его диалогов вам будет не хватать воздуха, от остроты его решений вы будете чувствовать холод, а от ясности мышления — просто поразитесь. Впрочем, он не единственный персонаж сериала, достойный вашего внимания: вы познакомитесь и с другими героями, кардинально отличающимися друг от друга, но не менее интересными и крутыми. Что тут добавить, если в сериале снимались Том Харди, Пол Андерсон, Аннабелль Уоллис, Сэм Нил, Аня Тейлор-Джой, Эдриан Броуди и многие другие. С каждым сезоном и антагонистом события набирают еще больше оборотов. Все герои по-своему равны друг другу, а от этого еще интереснее наблюдать, кто кого превзойдет, и на какой уровень выйдет их противостояния.

Постановка

Очень часто британские киноделы поддаются критике из-за того, что на работу над одним сезоном сериала у них уходит слишком много времени. Порой, продолжения любимой истории нужно ждать более 2 лет, в то время как американские коллеги научились снимать все гораздо быстрее. Однако то, что мы видим в «Острых козырьках», стоит любого ожидания. Каждая серия — это произведение искусства. Буквально каждый технический элемент выполнен настолько идеально, что хочется ставить кадры на паузу, заскринить и поставить на заставку экрана. Создатели подходят к производству с невероятной щепетильностью, большой любовью и глубоким уважением, даруя настоящее эстетическое удовольствие от картинки и музыки каждому зрителю.

Музыка

На самом деле плюсов в сериале куда больше, однако хотелось бы в ТОП-5 вынести именно музыкальную составляющую. «Острые козырьки» наполнены крутыми песнями таких исполнителей, как Royal Blood, Foals, Johnny Cash, Arctic Monkeys и многих других. Во время просмотра каждой серии вы будете по нескольку раз «шазамить», ведь вся музыка подобрана просто превосходно. Благодаря чему каждая сцена выглядит эмоционально и динамично дополненной. Но, конечно, больше всего вас поразит, не побоюсь этого слова, легендарная композиция исполнителя (его работ здесь звучит очень много) Nick Cave & The Bad Seeds – “Red Right Hand”, которая является главным саундтреком сериала. Ух, она вправду пробирает до мурашек каждый раз, когда ее слышишь, и в какой-то мере даже становиться гимном сериала.

Об «Острых козырьках» можно говорить долго. Разбирать те или иные сюжетные твисты, персонажные арки или же насыщенность сценария. Но на это ж никакого карантина не хватит!

Надеемся, новый 6 сезон выйдет в 2021 году. И это не тот случай, когда можно подумать, «чем больше сезонов — тем хуже контент, ведь надо уметь остановиться», а именно — с каждым сезоном сериал растет во всех планах, о чем, собственно, говорят рейтинги, отзывы ценителей сериала и тот факт, что права на последний 5 сезон (я его считают самым лучшим) купил Netfilx, что наглядно доказывает, насколько качественным является этот продукт.