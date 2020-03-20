Посмотреть на карантине «Та еще парочка»

Валерий Перевознюк . 20 марта, 2020 12

Киноманам, которые любят проводить свой досуг в кинотеатре, карантин бросает вызов. Кинотеатры временно закрыты, новинок нет — только лишь на стриминговых сервисах типа Netflix и Apple TV+ есть возможность что-то посмотреть новое, да и там контент не появляется в таких количествах, как ранее. Поэтому дабы вы не скучали в своих теплых и уютных квартирах/домах, мы будем стараться советовать к просмотру отличные фильмы и сериалы, которые вы могли упустить. Речь пойдет о достойнейших фильмах, тем не менее прошедших в кинотеатральном прокате не очень заметно, или о лентах, вообще не добравшихся в прокат, а также о сериалах, выпадающих из мейнстрима.

Летом прошлого года вышла, наверное, лучшая комедия за много последних лет. Лента, которая умудрилась зачерпнуть буквально из всех сладостных для киномана кубков. Мелодрама, разбавленная всеми жанрами сразу! И персонажи, не влюбиться в которых невозможно. Что интересно — они кажутся чуть ли не родными, притом, что на нас с вами совсем не похожи. Сэт Роген и Шарлиз Терон — прекрасны. Многие удивятся, ведь, на первый взгляд, «Та еще парочка» (на украинском — «Божевільна парочка») не кажется прям чем-то невероятным, а просто обыденной мелодраматической комедией, однако это все далеко не так, и лента вправду полностью заслуживает того, чтобы вы ее посмотрели.

Фред Фларски (Сет Роген) — очень талантливый журналист, имеющий свои странности и эксцентричную натуру. Он работает в газете, из которой его выгоняют за правду — он написал материал, не понравившийся кому-то “сверху”. В поисках новой работы он внезапно встречает Шарлотту Филд (Шарлиз Терон). Она сногсшибательная, умная, влиятельная бизнесвумен. Когда-то очень давно в школе Фред был в нее невероятно влюблен, но боялся признаться в этом. Но теперь жизнь подготовила для них приключение, в котором найдется место и для карьеры, и для отношений, и для цепочки забавных, романтических и милых ситуаций!

На самом деле, Сета Рогена и его братву очень многие воспринимают немножко скептически, «они же снимают проходные комедии, шутят грубо и на сомнительные темы». Но мы не согласны: Сет и КО всегда затрагивают серьезную проблематику, а еще в их лентах много важных мелочей, не для пустого реготания туда вставленных. Ведь именно ж они создали один из лучших новогодних фильмов «Рождество» («Ніч перед похміллям»), «Ананасовый экспресс», «Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски», «Горе-творец», «Интервью» и многие другие. Последний, кстати, вышел настолько контроверсионным, что из-за него чуть не началась война между США и Северной Кореей. В двух словах: корейские хакеры пригрозили совершить теракты в кинотеатрах, если в них будут показывать фильм, а еще полностью сломали и слили в сеть множество важной и конфиденциальной информации студии Sony и ее сотрудников, включая руководство.

«Та еще парочка» слеплена по тем же лекалам. Нас ждет увлекательное времяпрепровождение, вызывающие самые разные эмоции. Главная особенность фильма в том, что он предоставляет самое настоящие ассорти из жанров, которые очень гармонично и хорошо чувствуют себя вместе. С одной стороны, здесь множество по-настоящему отличных и взрывных шуток (многие — категории 18+), с другой — очень милая и хорошая любовная линия, цепляющая, как женщин, так и мужчин, с третьей — реверансы мировым трендами и проблемам. К примеру, показанный в фильме президент вам очень-очень сильно напомнит кое-кого. Сюда же можно отнести проблему феминизма. «Та еще парочка» разбирает ее умно и правильно, не спекулируя на сексизме или прочих вещах. Все ровно, интересно и очень легко. Каждый примет ленту по-своему, почувствовав ее в чем-то даже и родной. Сложно сказать, что цепляет более всего: то ли любовная, то ли комедийная, то ли драматическая составляющая. Впрочем, это не важно, от всех аспектов вы получите удовольствие, поскольку каждый элемент выдержан на отлично.

«Та еще парочка» — это идеальная комедийная мелодрама, в которой очень много глубины, тонкости и отличного настроения. Это мощный фильм, способный отвлечь вас от новостей, которые встречаются сейчас в лентах социальных сетей. Главное помнить: все будет хорошо!