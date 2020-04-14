Посмотреть на карантине «Вне игры»

Валерий Перевознюк . 14 апреля, 2020 7

Жизнь гениального оскароносного актера и режиссера Бена Аффлека в последнее время сложно было назвать счастливой и беззаботной. Алкоголизм, развод, тяжелое лечение от алкозависимости в довершение всех злоключений – уход с поста Бэтмена. К слову, в образе Защитника Готэма он смотрелся довольно неплохо. Пару месяцев назад еще всплыло в сети видео, где пьяный в стельку Аффлек еле садится в машину. Благо после этого неоднозначная информация о его жизни прекратилась. Сейчас, кажется, у него все наладилось: он состоит в отношениях с любимицей многих актрисой Аной де Армас, поэтому порадуемся за чувака! Но давайте-ка уже отойдем от биографии Аффлека и обратимся к тому, что у него получается лучше всего — к кино. Сегодня речь пойдет о драматической ленте «Вне игры», которая, к сожалению, не попала в наш кинотеатральный прокат, но однозначно заслуживает внимания. Теперь уже фильм можно посмотреть в сети на официальных платформах, что я и сделал, и что советую вам. И вот почему.

Хоть Warner Bros. Pictures и отвечала за производство ленты, широкий охват «Вне игры» не получил, поскольку был большой риск не то чтобы не окупаемости, но и ухода в серьезный минус. Во-первых, из-за того, что это малобюджетная лента, а, во-вторых, все-таки драматический элемент здесь преобладает над динамикой и сюжетными перипетиями. А такое сочетание вводных редко когда приносит хорошую кассу. Но это ни в коем случае не делает фильм плохим. Скорее наоборот.

В центре сюжета Джек Каннингэм (Бен Аффлек), который в школе был восходящей баскетбольной звездой, на него все возлагали большие надежды, однако в какой-то момент он покончил со спортом. После череды событий (о которых нам расскажут по ходу сюжета) и из-за пристрастия к алкоголю от него ушла жена. Теперь он работает скромным трудягой на стройке, в свободное время зависает в баре, а после того идет к себе домой, где перед сном втягивает в себя до 4 – 5 литров пиваса за раз. Такой сценарий повторяется изо дня в день, отчего вся его жизнь превратилась в ужасающую рутину… Вскоре судьба даёт Джеку второй шанс — помня его былые заслуги в спорте, ему поручают тренировать баскетбольную команду своей родной школы. Команда очень слабенькая, ее все считают откровенной неудачницей, ведь она сливает каждую игру. Кажется, жизнь начинает понемногу налаживаться, однако призраки прошлого не покидают Джека…

Мы не просто так в начале обратились к биографии самого актера, поскольку некоторые умники, видя синопсис ленты «Вне игры», начинают шутить, что это байопик о жизни Бена Аффлека. Нет, здесь ничего не позаимствовано из его биографии. Это абсолютно отдельная история. На самом деле, «Вне игры» — фильм о том, когда жизнь дает второй шанс, шанс, за который обязательно нужно схватиться. Но, как это бывает, далеко не все понимают это и пренебрегают возможностью все исправить и опять попробовать стать счастливыми, ведь очень сложно забыть прошлое, которое не дает двигаться вперед… Из-за этого смотреть ленту немного сложно, поскольку душевные терзания да и сам вид несчастного страдающего алкоголизмом человека – не очень-то интересное зрелище.

После очень длинного и скучного начала, спасать ситуацию приходит спортивная составляющая, отчего надеешься увидеть картину вроде шикарного фильма с великим Самюэлем Л. Джексон «Тренер Картер». Отчасти это и получаешь. Очень интересно наблюдать за знакомством тренера с командой, тренировочным процессом и зарождением спортивной химии между тренером и игроками. Но только ты привыкаешь к такому ритму, к динамичным склейкам разных матчей и другим сюжетным линиям, фильм откатывается к своим начальным задаткам. Все начинает скакать с одного на другое, сбивая темп и исключая возможность сосредоточиться на чем-то одном. Наверное, если «Вне игры» был бы фильмом сугубо о спорте, как тот же «Тренер Картер» или же «Человек, который изменил всё» с Брэдом Питтом и Джона Хиллом в главных ролях, то мы б получили отличную баскетбольную драму о воле, характере и с закулисье школьного баскетбола. Но на деле «Вне игры» отдает предпочтение именно персонажной драме и другим более тяжелым аспектам, которые заставляют загрузиться, погрустить, сопереживать и соболезновать главному герою.

На деле «Вне игры» — очень хорошая драма, которую невозможно за что-то поругать. Актеры, в особенности Бен Аффлек, играют хорошо, история сильная, имеется соответствующая мораль и так далее. Но все же смотреть ленту нужно под настроение, понимая, какой продукт вас будет ожидать.