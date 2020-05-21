Валерий Перевознюк . 21 мая, 2020 3

Звезда комедий и мелодрам Джейсон Бейтман, в первую очередь, известен благодаря таким фильмам как «Ночные игры», дилогия «Несносные боссы», «Хочу как ты» и многим другим. Но в последнее время Джейсон решил попробовать себя в чем-то более серьезном и драматичном. Сначала он с головой ушел в сериал «Озарк» (кто не знает, сериал отдаленно напоминает культовые «Во все тяжкие»), в котором выступил в роли продюсера и главного актера. Шалость, как говорится, почти удалась, ведь «Озарк» принес ему славу, две номинации на кинопремию «Золотой глобус» и множество других наград. В перерыве между съемками 3 сезона, который вышел совсем недавно, Бейтман поработал над экранизацией романа Стивена Кинга «Чужак». Именно об этом отличном мини-сериале мы сейчас поговорим и в формате «5 причин посмотреть» попробуем объяснить, почему он стоит вашего внимания.

История

Конечно, в первую очередь, стоит рассказать об истории, заложенной в основу сериала. Роман «Чужак» считается достаточно неплохим произведением Стивена Кинга, фанаты любят эту историю, и потому уровень ожидания экранизации был достаточно высоким. Вся заварушка происходит в небольшом городке, и все действия подпадают под рейтинг 18+, на что, конечно же, стоит обязательно обратить внимание перед просмотром. В центре сюжета – загадочное и зверское убийство мальчика. Все факты и улики указывают на то, что виновен пребывающий на хорошем счету у местных жителей школьный тренер, являющийся примерным семьянином и хорошим мужчиной. Но это не остановило расследующего убийство детектива, который без лишних раздумий и угрызений совести арестовывает подозреваемого. Казалось бы, все уже улажено, однако совсем скоро выясняется, что в момент убийства мальчика тренер находился в 90 км от места преступления. Дело покрывается полнейшим мраком, превращаясь в 10 эпизодов интриги и неожиданных открытий…

Атмосфера

«Чужак» – невероятно сильный сериал с точки зрения атмосферы. Такой себе неспешный, но очень интересный нуарный детектив из провинции США. Как и в большинстве работ Кинга, действия происходят в городишке, напоминающий известный Дерри (кто забыл, речь идет о том самом городке из «Оно»). Здесь все то же самое: милые и уютные окрестности, вокруг отличная природа с красивыми лесами и чудными пейзажами. Однако восприятие этой эстетичной сказки меняется, когда начинаешь вникать в сюжет, который резко контрастирует со всей этой милой пасторалью. Не зная, откуда грянет новый нежданчик, зритель следит за тем, как «Чужак» набирает обороты! Сериал пропитан гнетуще-мрачной атмосферой мистики, которая время от времени способна вас хорошенько напугать.

Интрига

Давно не было таких сериалов, в которых абсолютно каждая серия — открытие, пугающее, шокирующее, которого невозможно было предусмотреть. Вас ожидает обилие уловок и зацепок, которые очень сложно соединить воедино, поскольку динамичный сюжет постоянно запутывает все больше и больше. Помогать распутывать клубок эксцентричных нитей вам помогут очень колоритные персонажи, каждый из которых по-своему хорош. Главная фишка отличного детектива кроется в том, чтобы все новые сюжетные приманки работали лучше предыдущих. Именно тогда контент будет удерживать острое внимание зрителя. Это можно сказать и о сериале «Чужак», который, не сомневайтесь, не отпустит вас до конца последней серии (кстати, там есть сцена после титров, поэтому не пропустите).

Дух Стивена Кинга

«Чужак» пропитан стилем Стивена Кинга целиком и полностью. Это заметно не только в постановке кадров, атмосфере ужаса в сочетании с неожиданными поворотами сюжета, но и во всем остальном: от вступительной заставки до каждого диалога. Сможете назвать полный комплект инструментов Стивена Кинга? Сюда можно отнести жестокость, твисты, проработку персонажей и много чего другого. Все эти инструменты присутствуют здесь в очень большом количестве, полностью удовлетворяя вкусы как обычного зрителя, решившего посмотреть что-то новое во время карантина, так и искушенного киномана, считающего, что его уже ничто не удивит.

Постановка

Съемочная группа подошла к производству очень щепетильно. Прочитавшие оригинальный роман и посмотревшие сериал ценители Стивена Кинга отмечают, что по ходу сериала есть пасхалки и множество элементов, идеально точно передающих компоненты книги. Подбор локаций и съёмку хочется поблагодарить отдельно, поскольку порой решения оператора и режиссеров были очень ловкими. Коллаборация триллера и детектива дает незаурядную мощь, подталкивая вас после просмотра назвать «Чужак» одним из лучших сериалов, просмотренных вами за последнее время.