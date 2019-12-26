Santa Claus Is Coming to Town: 10 фильмов для рождественского настроения

Виктория Панова . 26 декабря, 2019 12

Санта Клаус уже пакует в мешок подарки, елка сверкает огнями – скоро начнется самое волшебное время в году. Но что делать, если праздничного настроения нет? Конечно же, поднимать его старым проверенным способом – включать фильмы, помогающие прочувствовать рождественскую атмосферу! Мы собрали 10 фильмов, которые точно настроят на праздник и подарят ощущение приближающегося чуда.

Начиная с 1990 года (а именно тогда на экраны вышла комедия «Один дома»), ни одно Рождество не обходится без приключений Кевина Маккалистера. Этот фильм многие знают уже напамять, но без волшебной истории о мальчике, которого забыли дома в канун Рождества, и праздники не праздники. Если за рутиной вы не чувствуете той самой сказочной атмосферы, то самое время включить старую добрую комедию о смекалистом пареньке и «мокрых бандитах» – вы и не заметите, как начнете напевать рождественские песенки. Проверено. И не единожды. Да что там говорить, вы и сами все наверняка знаете.

Если вы никогда не смотрели «Реальную любовь», считайте, что вам крупно повезло! Это душевное кино подарит праздничное настроение и заставит поверить в чудо. Ну а если смотрели, то вы знаете, что это – лучшая прививка от хандры и «инъекция» рождественского настроения.

Ричард Кертис в 2003 году решил снять кино, которое стало воплощением его мечты: собрал звездных актеров (Кира Найтли, Колин Ферт, Хью Грант, Лиан Нисон, Эмма Томпсон) и показал гениальные задумки в одном романтическом фильме. Сюжетное полотно трогательной комедии соткано из многочисленных линий, но все сводится к одному посылу: любовь повсюду, и именно она правит этим миром, особенно в канун Рождества. Добавьте сюда отменный английский юмор, музыку, которая создает праздничное настроение – получите идеальное рождественское кино!

Еще одна беспроигрышная праздничная классика – «Рождественские каникулы». Комедию с Чеви Чейзом в главной роли мы пересматриваем вот уже 30 лет подряд, и она не надоедает. Перед рождественскими каникулами сложно придумать более подходящее кино, чем комедию о подготовке к главному празднику в году.

Гризволды собираются праздновать Рождество в семейном кругу. Но родственников приезжает больше, чем ожидалось, а неприятности липнут к главе семейства еще чаще обычного… Комедию особенно стоит посмотреть тем, кто собирается провести праздники с родственниками? и переживает по этому поводу. После Гризволдов ваша семья уже не будет вам казаться чудаковатой.

Период зимних праздников – это время ожидания чуда и размышлений о будущем. Романтическая комедия «Отпуск по обмену» доказывает, что жизнь может измениться в считанные минуты, достаточно выйти за рамки привычного. Так что фильм не просто подарит праздничное настроение, а еще и станет для кого-то вдохновением. Обязательно смотрите комедию, облачившись в новогоднюю пижаму и налив в бокал ароматный глинтвейн – праздничное настроение обеспечено.

Две незнакомые между собой красотки (Камэрон Диаз и Кейт Уинслет) благодаря интернету находят решение своих проблем: нужно просто обменяться домами на рождественские каникулы. Одна из них живет в Южной Калифорнии, вторая – в английской провинции. Но у девушек схожие проблемы: они устали от повседневности, своего окружения, мужчин. Смена обстановки не только приносит долгожданный отдых, но и любовь.

Главные герои комедии (Кейт и Брэд) – идеальная пара. При этом, оба являются ярыми противниками брака, ведь их родители развелись. Проводить праздники в кругу семьи парочка не намерена: уж лучше потратить свой отпуск на пляжный отдых. Герои врут родственникам о своих планах, но волею случая вранье всплывает. Теперь пляжные каникулы отменяются, а Кейт и Брэда ждет семейное Рождество. Да еще и не одно, а целых четыре, ведь нужно навестить каждого родителя!

Комедия рекомендуется к просмотру и тем, кто планирует праздновать Рождество с родителями, и тем, кто собирается улизнуть от родственников. Добрая история напомнит о вечных семейных ценностях и подарит праздничное настроение. А дуэт очаровашки Риз Уизерспун и обаятельного Винса Вона точно не оставит никого равнодушным.

Семейная комедия о противостоянии соседей поможет сполна прочувствовать рождественскую атмосферу. В канун праздников в Америке люди украшают свои дома иллюминацией. Но не все знают меру. Что делать, если один сосед хочет так задекорировать жилище, чтобы его было видно из космоса, а второму это световое шоу портит жизнь? Конечно же, начинать войну! Примирить враждующие стороны может только чудо. Но рождественский вечер наполнен волшебством, так что надежда есть.

Веселить своими выходками будет отличный актерский дуэт – Мэттью Бродерик и Дэнни Де Вито. Фильм не только поднимет настроение, но и еще раз напомнит об истинной ценности Рождества.

Когда как не на Рождество в одном доме может собраться целых четыре поколения одной семьи? Клан Куперов готовится воссоединиться, чтобы традиционно шумно и весело провести семейный праздник. Но все переворачивают с ног на голову неожиданные гости и череда невероятных казусов. Оказывается, что даже в семейном кругу уже давно все не могут открыто поговорить о своих настоящих проблемах.

Забавная комедия вышла в 2015 году. Так что, вполне возможно, что вы ее пропустили, по традиции просматривая перед праздниками старые фильмы. Окунитесь в праздничную атмосферу с новыми знакомыми: с ними точно не придется скучать!

8. «Ноэль»

Режиссер Чезз Палминтьери в 2004 году снял картину, которая может претендовать на звание «любимого рождественского фильма». Он собрал на съемочной площадке отличный актерский состав (Пенелопа Крус, Пол Уокер, Сьюзан Сарандон, Алан Аркен) и создал драму, которую можно смотреть по кругу, и она точно не надоест.

Картина снята по классическим канонам рождественских фильмов: волшебная атмосфера предпраздничного Нью-Йорка, незримая связь героев-незнакомцев, кульминация в разгар праздника. Но назвать драму банальной нельзя: она получилась невероятно душевной, оставляющей после просмотра особое послевкусие. Все герои драмы по-своему одиноки, но как только они впускают в свою душу волшебный праздник, одиночество исчезает. История хоть и окунает в атмосферу светлой грусти, но и дарит надежду, что так важно в преддверии праздника.

Легкий фильм с Джоном Кьюсаком и Кейт Бекинсейл в главных ролях особенно понравится романтикам, которые верят, что все в мире происходит неслучайно. Однажды в нью-йоркской предрождественской суматохе случайным образом встречаются двое молодых людей. Их тянет друг другу так, словно они половинки одного целого. Но герои уже строят отношения с другими людьми, поэтому решают не бросаться в омут с головой, а проверить судьбу. Она оставляет свой номер телефона в случайной книге, он – на денежной купюре. Если это судьба, то вскоре они встретятся! Но герои не учли одного: часто судьба подкидывает испытания, прежде чем подарить счастье.

Трогательная история с ненавязчивым юмором, красивой картинкой и рождественской атмосферой – то, что нужно на праздники. Идеально смотреть это кино под теплым пледом вместе с любимым человеком. А если вторую «половинку» вы пока не нашли, то фильм идеально подойдет, чтобы помечтать о своей сказке.

Новогодние праздники – идеальное время для семейного кинопросмотра. «Рождественская история» Роберта Земекиса (по мотивам повести Диккенса) идеально подходит для того, чтобы провести вечер вместе и прочувствовать дух праздника.

Эбенезер Скрудж ненавидит праздники, особенно Рождество. Этот день воплощает все то, что ему чуждо – смех, любовь, расточительство. Герой – жуткий скупердяй, ему ничего не нужно, кроме звона монет. Однажды в канун Рождества к Скруджу приходят три духа, чтобы показать ему настоящее, прошлое и будущее. Потрясающую сказку, способную подарить праздничное настроение всем членам семьи, можно пересматривать из года в год – не надоест.

А какое рождественское кино будете смотреть вы?