Стоит ли смотреть «1917»

92-я церемония кинопремии Оскар не за горами. До начала самого главного торжества в кинематографе осталось уже меньше недели, и, как полагается настоящим киноманам, мы уже посмотрели все главные ленты. О некоторых — «Джокер» или же «Однажды… В Голливуде» мы уже рассказали. Теперь стоит поговорить о ленте Тайки Вайтити (именно он снял триквел «Тор: Рагнарек», тем самым переосмыслив и перезапустив линейку фильмов об этом персонаже) «Кролик Джоджо». И, разумеется, о шедевральной картине Сэма Мэндеса (снявшего последних две ленты об Агенте 007 Джеймсе Бонде) — «1917». Именно об этой ленте мы сегодня и поговорим, ведь, пожалуй, перед нами фильм, который получит главный приз — «Лучший фильм года». К слову, кинопремии «Золотой Глобус» и «Бафта» идентичные статуэтки фильму уже вручили. 

«1917» — это грандиозное кино. Но все же, нужно сказать следующее. Многие стараются сравнить данный фильм с другой лентой тоже на военную тематику — картиной «Дюнкерк» Кристофера Нолана, вышедшей в 2017 года. Оба режиссера отдали дань своим родным, взяв за основу сюжета их истории, рассказы о войне. Но это фильмы полностью разные по своему характеру, подаче и духу. Правда, Кристофер Нолан он не только сделал очень качественную картину до мельчайших деталей, но и умудрился создать невероятно сильный саспенс и напряжение в кадре, не показав при этом ни одной капли крови и ни одного фашиста.

6 апреля 1917 года. Младшему капралу Блэйку (Дин-Чарльз Чепмен) и его сослуживцу и товарищу младшему капралу Шофилду (Джордж Маккэй) начальство во главе с генералом в исполнении Колина Ферта отдает невероятно сложное, смертельно опасное и почти невыполнимое задание пересечь вражескую территорию (немцы уже немного отступили), чтобы доставить приказ об отмене запланированной атаки во 2-й батальон Девонширского полка. Иначе 1600 солдат попадут в ловушку противника, в том числе и брат Блэйка (Ричард Мэдден). Два солдата отправляются непосредственно на позиции врага, дабы отдать Родине свой долг. Они не думают о том, что их ждет, и вправду ли немцы оставили свои позиции — у них на уме одно: нужно выполнить приказ своего командования, чего бы это ни стоило.

Стоит ли смотреть «1917»

Если говорить об актерском составе, то вы увидите такие имена как Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт и другие уже упомянутые выше. Но эти все красавцы появляются в очень эпизодических ролях, каждому буквально выделено чуть более минуты экранного времени. Но — да, даже за это мизерное экранное время они успевают чертовски хорошо проявиться. 

Перед вами такое себе «роад-муви», но только вместо «роад» здесь — фронтовые позиции, минные поля и все прочее, что приносит война. А вместо машины — ноги и тела двух солдат, которые бегут вперед, полностью отдавая себя миссии. Сразу же стоит отбросить мысли о сюжетных твистах. Здесь просто есть точка А и точка Б. Ее нужно пройти, и не более. Но что встречается на этом пути… Война — страшная вещь. Солдаты проходят от разрушенных домиков молочников до спрятанных в окопе француженок, давно уже не видевших еды. Сэм Мендес очень точно и детализировано показал ужасы войны. Будьте осторожны, ведь лента имеет рейтинг 18+: человеческая расчлененка и прочие ужасы здесь имеются в достатке. Мендес действительно решил не церемониться и показать все, через что проходят люди на войне. Герои будут бежать по трупам своих сослуживцев и противника, барахтаться в болоте из крови и грязи, и принимать собачий корм за невероятное лакомство.

Стоит ли смотреть «1917»

Наверное, все слышали, что «1917» называют одной из самых сильных картиной последних лет с точки зрения работы оператора, художников-постановщиков и монтажа. В последний раз мы слышали нечто похожее в конце 2015, когда режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту вместе с оператором Эммануэлем Любецки сотворили шикарный «Выживший», принесший Леонардо ДиКаприо долгожданный Оскар. «1917» — подобная история, поскольку технически лента выполнена просто идеально. Она снята двумя кадрами! Некоторые могут считать, все же, что одним кадром, однако почти 10-ти секундная пауза с темным экраном не позволяет так думать. Конечно, снять кино по-настоящему одним кадром никак нельзя, поэтому для этого прибегают к незаметным склейкам, которые не видны зрителю. Камера заехала в дверь — бац, одна склейка. Камера посмотрела на небо — о, опять склейка. Тот же Любецки прибег к такому в «Бердмене». Однако там не было таких больших пробелов с темным экраном, как мы увидели в «1917», поэтому не будем считать, что здесь все выполнено одним кадром. Не верьте промо-материалам!

  Конечно, это все полная бюрократия, ведь всерьез на это никто не будет смотреть, и все равно даст Роджеру Дикинсу вторую статуэтку Оскар в его жизни за операторскую работу. «1917» получил на будущем Оскаре целых 10 номинаций! Больше только у «Джокера» (11), однако, при всем уважении, больше 3 побед у «Джокера» не будет, а вот «1917» должен унести не менее 5 «оскаров». И полностью заслужено! Просмотр ленты вызывает дикий восторг. Особенно в формате IMAX. Вы не только прочувствуете дух войны, но и увидите все до малейших деталей в великолепном исполнении оператора, режиссера, художников-постановщиков, гримеров, монтажеров и других людей, отвечавших за техническую часть картины.