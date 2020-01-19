Стоит ли смотреть «1917»

Виктория Панова . 04 февраля, 2020 9

92-я церемония кинопремии Оскар не за горами. До начала самого главного торжества в кинематографе осталось уже меньше недели, и, как полагается настоящим киноманам, мы уже посмотрели все главные ленты. О некоторых — «Джокер» или же «Однажды… В Голливуде» мы уже рассказали. Теперь стоит поговорить о ленте Тайки Вайтити (именно он снял триквел «Тор: Рагнарек», тем самым переосмыслив и перезапустив линейку фильмов об этом персонаже) «Кролик Джоджо». И, разумеется, о шедевральной картине Сэма Мэндеса (снявшего последних две ленты об Агенте 007 Джеймсе Бонде) — «1917». Именно об этой ленте мы сегодня и поговорим, ведь, пожалуй, перед нами фильм, который получит главный приз — «Лучший фильм года». К слову, кинопремии «Золотой Глобус» и «Бафта» идентичные статуэтки фильму уже вручили.

«1917» — это грандиозное кино. Но все же, нужно сказать следующее. Многие стараются сравнить данный фильм с другой лентой тоже на военную тематику — картиной «Дюнкерк» Кристофера Нолана, вышедшей в 2017 года. Оба режиссера отдали дань своим родным, взяв за основу сюжета их истории, рассказы о войне. Но это фильмы полностью разные по своему характеру, подаче и духу. Правда, Кристофер Нолан он не только сделал очень качественную картину до мельчайших деталей, но и умудрился создать невероятно сильный саспенс и напряжение в кадре, не показав при этом ни одной капли крови и ни одного фашиста.

6 апреля 1917 года. Младшему капралу Блэйку (Дин-Чарльз Чепмен) и его сослуживцу и товарищу младшему капралу Шофилду (Джордж Маккэй) начальство во главе с генералом в исполнении Колина Ферта отдает невероятно сложное, смертельно опасное и почти невыполнимое задание пересечь вражескую территорию (немцы уже немного отступили), чтобы доставить приказ об отмене запланированной атаки во 2-й батальон Девонширского полка. Иначе 1600 солдат попадут в ловушку противника, в том числе и брат Блэйка (Ричард Мэдден). Два солдата отправляются непосредственно на позиции врага, дабы отдать Родине свой долг. Они не думают о том, что их ждет, и вправду ли немцы оставили свои позиции — у них на уме одно: нужно выполнить приказ своего командования, чего бы это ни стоило.

Если говорить об актерском составе, то вы увидите такие имена как Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг, Эндрю Скотт и другие уже упомянутые выше. Но эти все красавцы появляются в очень эпизодических ролях, каждому буквально выделено чуть более минуты экранного времени. Но — да, даже за это мизерное экранное время они успевают чертовски хорошо проявиться.

Перед вами такое себе «роад-муви», но только вместо «роад» здесь — фронтовые позиции, минные поля и все прочее, что приносит война. А вместо машины — ноги и тела двух солдат, которые бегут вперед, полностью отдавая себя миссии. Сразу же стоит отбросить мысли о сюжетных твистах. Здесь просто есть точка А и точка Б. Ее нужно пройти, и не более. Но что встречается на этом пути… Война — страшная вещь. Солдаты проходят от разрушенных домиков молочников до спрятанных в окопе француженок, давно уже не видевших еды. Сэм Мендес очень точно и детализировано показал ужасы войны. Будьте осторожны, ведь лента имеет рейтинг 18+: человеческая расчлененка и прочие ужасы здесь имеются в достатке. Мендес действительно решил не церемониться и показать все, через что проходят люди на войне. Герои будут бежать по трупам своих сослуживцев и противника, барахтаться в болоте из крови и грязи, и принимать собачий корм за невероятное лакомство.

Наверное, все слышали, что «1917» называют одной из самых сильных картиной последних лет с точки зрения работы оператора, художников-постановщиков и монтажа. В последний раз мы слышали нечто похожее в конце 2015, когда режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту вместе с оператором Эммануэлем Любецки сотворили шикарный «Выживший», принесший Леонардо ДиКаприо долгожданный Оскар. «1917» — подобная история, поскольку технически лента выполнена просто идеально. Она снята двумя кадрами! Некоторые могут считать, все же, что одним кадром, однако почти 10-ти секундная пауза с темным экраном не позволяет так думать. Конечно, снять кино по-настоящему одним кадром никак нельзя, поэтому для этого прибегают к незаметным склейкам, которые не видны зрителю. Камера заехала в дверь — бац, одна склейка. Камера посмотрела на небо — о, опять склейка. Тот же Любецки прибег к такому в «Бердмене». Однако там не было таких больших пробелов с темным экраном, как мы увидели в «1917», поэтому не будем считать, что здесь все выполнено одним кадром. Не верьте промо-материалам!

Конечно, это все полная бюрократия, ведь всерьез на это никто не будет смотреть, и все равно даст Роджеру Дикинсу вторую статуэтку Оскар в его жизни за операторскую работу. «1917» получил на будущем Оскаре целых 10 номинаций! Больше только у «Джокера» (11), однако, при всем уважении, больше 3 побед у «Джокера» не будет, а вот «1917» должен унести не менее 5 «оскаров». И полностью заслужено! Просмотр ленты вызывает дикий восторг. Особенно в формате IMAX. Вы не только прочувствуете дух войны, но и увидите все до малейших деталей в великолепном исполнении оператора, режиссера, художников-постановщиков, гримеров, монтажеров и других людей, отвечавших за техническую часть картины.







