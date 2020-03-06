Стоит ли смотреть «Человек-невидимка»

Валерий Перевознюк . 06 марта, 2020 2

У каждого хоть раз в жизни было чувство, как будто за ним кто-то следит. Невидимый. Вот сидите вы в комнате, залипаете в ноутбуке, но вам кажется, что вы не одни, и кто-то невидимый наблюдает за вами. Это все очень стремно, конечно, однако еще стремнее будет после просмотра очередной экранизации знаменитого произведения Герберта Уэллса. Трейлер «Человека-невидимка», несомненно, заинтриговал, но из-за его насыщенности появились опасения, что все интересное в ленте как раз вошло в трейлер, и больше она ничем удивить не сможет. Однако она смогла. И при том не раз.

«Человека-невидимку» очень много раз экранизировали – и для телевидения, и для киноэкранов. Изначально студия Universal должна была сделать новый ремейк в рамках своей «Тёмной киновселенной монстров», на которую они возлагали просто огромнейшие планы. Однако, когда была провалена во всех планах «Мумия» с Томом Крузом, планы студии изменились, и руководство решило идти другим путем. Киноленту «Человек-невидимка» поставил Ли Уоннелл, также написавший к ней сценарий. Постановщик известный, в первую очередь, своей работой в качестве продюсера и сценариста в линейке фильмом «Пила» и, можно сказать, своим собственным проектом «Апгрейд», который получился очень неплохим.

Сесилия (Элизабет Мосс) вместе со своим мужем Эдрианом (Оливер Джексон-Коэн) живет в роскошном загородном доме, напичканном всевозможной умной техникой и девайсами. Эдриан — научный гений, богатый и статусный ученый-миллионер. Но мало кто знает, что именно происходит за высокими стенами роскошного особняка. На самом деле Эдриан — тиран, который контролирует буквально каждый шаг своей жены, порой грубо к ней относится и ни на секунду не спускает с нее глаз. Разумеется, Сесилии это надоело, ее психическое состояние очень ухудшилось, стало нестабильным и депрессивным, в общем, она понемногу начала сходить с ума, поэтому решила сбежать. С трудом, но все же она освободилась от своего «любимого» и теперь прячется у знакомого своей сестры, боясь выйти на улицу и дергаясь от каждого шороха. Новость о том, что ее муж покончил жизнь самоубийством должна была стать началом новой жизни, ведь теперь ей некого бояться. Но чуть только Сесилия потихоньку начала приходить в себя, как ей показалось, что за ней наблюдает кто-то невидимый…

«Человек-невидимка» — это пример идеального психологического триллера. Вы не увидите здесь расчлененки, крови и всего такого. Как и в недавнем «Докторе Сне», лента окунет вас в свой холодный мир и не будет отпускать, держа в постоянном саспенсе. И все это вперемешку с интересным сюжетом и неплохими твистами. Очень антуражно собранная картина вовсю будет нагнетать и немного пугать вас, ведь операторская работа и саундтрек от Бенджамина Уоллфиша — он, кстати, писал музыку к дилогии «Оно» и «Бегущему по лезвию 2049», поэтому вы можете себе примерно представить, что вас ждет — делают невероятное. Тревога, напряжение, ощущение замкнутости и безысходности отлично передаются от главной героини к зрителю, удобно сидящему в зале и жующему что-то вкусное. Во многом благодаря работе Ли Уонннела, который, кстати, не забывает упомянуть о мировых трендах, показывая, что женщины порой очень зависимы от мужчин, поднимая проблему семейного насилия, и двигая сюжет там, где, казалось бы, ему уже некуда идти.

Нужно отдать должное и Элизабет Мосс. Она великолепна в образе почти свихнувшейся особы, которая подвергается террору. Состояние, когда за тобой следят и тебя кто-то мучает, но никто не может помочь, потому что попросту тебе не верят — это ужасно. Полное чувство бессилия в мире, где, на первый взгляд, есть все. Ее мимика, весь ужас героини отчетливо передавался с большого экрана.

Она провела свою героиню от пациентки психиатрического диспансера и физически истощенной женщины до почти адекватного человека. Трансформация персонажа удалась, а это, наверное, одно из самых важных аспектов в актерском ремесле.

Наверное, самый большой минус фильма «Человек-невидимка» заключается в том, что у него не подчищены должным образом некоторые моменты объяснений. В результате имеем классические киноляпы. Акцентировать на них внимание не стоит, дабы избежать спойлеров, однако при просмотре их заметит каждый. Конечно, по факту они не «делают погоды», от них фильм хуже не становиться, и главную ветвь картины они не портят, однако можно было их немного лучше проработать.

«Человек-невидимка» — это качественная лента, которую обязательно стоит посмотреть в кино, поскольку она этого заслуживает. Отличный сюжет, полный неожиданных поворотов, качественный саспенс, оставляющий долгий шлейф после просмотра. По слухам Universal планируют заняться разработкой спин-оффа, где главную роль опять-таки исполнит Элизабет Мосс, она же и поставит сам фильм. Сложно представить, какую историю можно придумать для еще одного полноценного фильма, ведь данная лента полностью самодостаточна. Тем интереснее будет новый фильм.