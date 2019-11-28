Стоит ли смотреть «Дулиттл»

Валерий Перевознюк . 16 января, 2020 7

Роберт Дауни-младший завершил свое участие в кинематографической вселенной Marvel. За более чем 11 лет ему удалось подарить миру образ Железного человека Тони Старка, навсегда вошедший в историю. Многие из нас и полюбили-то кинокомиксы благодаря ему. Роберт попрощался со своей ролью (поговаривают, что у него еще будет камео в грядущем сольнике о «Черной вдове»), а мы, в свою очередь, попрощались с любимым персонажем. Но, как ни крути, подобный шаг может иметь положительные последствия. Роберт Дауни-младший — один из самых харизматичных и интересных актеров нынешнего Голливуда, которому работа в Marvel не очень-то и давала возможность пробовать себя в проектах, способные подчеркнуть его скилл и статус, например, Оскаром. То, что он великий актер — аксиома. Посмотрите на его работы в дилогии «Шерлок Холмс» (кстати, Дауни — лучше всех показал этого книжного героя), драме «Судья» и так далее. У него, к слову, даже есть две номинации на кинопремию Оскар за фильмы «Чаплин» и «Солдаты неудачи». Теперь уже пора становиться лауреатом и пробовать себя в чем-то новом.

Первая такая проба случилась в перезапуске истории о культовом докторе Дулиттле, умеющем общаться со всеми животными. Это персонаж автора Хью Лофтинга, возникший где-то лет 100 назад. Уже были несколько экранизаций, в том числе, даже с Эдди Мерфи в данной роли. Правда, назвать невероятно успешными эти фильмы сложно, да и с выхода последнего прошло уже больше 18 лет. Итак, наступило самое время перезапустить франшизу, которая имела все шансы стать успешной, ведь публика любит такие истории.

Успешный врач-ветеринар, имеющий почти магические способности, дающие ему возможность общаться с животными, за свою жизнь помог очень многим: и людям, и животным. Его все любят, им все восхищаются, а королева Англии даже выделяет ему большой участок земли, где он строит поместье и обустраивает территорию, чтобы там могли спокойно проживать самые разные звери: от полярных медведей, до жирафов и страусов. Вместе со своей супругой они создали там парк, где рады каждому, и помогают всем нуждающимся. Но однажды жена Дулиттла погибает во время крушения корабля. Разбитый горем, он закрывается в себе и становится полностью изолированным от людей. Теперь его единственная компания — животные, обитающие в парке и живущие с ним дома. Но странная болезнь приводит почти к смерти королеву, и доктор Дулиттл обязан спасти ее, только он сможет поставить ее на ноги. В противном случае вдобавок ко всему у него отнимут его парк противники королевы, когда (если) придут ей на смену. Дулиттл вместе со своими косолапыми друзьями отправляется в приключенческое путешествие на таинственный остров в поисках лекарства.

Лента очень бодро стартует. В виде комиксов рассказывая нам историю доктора Дулиттла, из которой буквально за 2 минутки становиться понятно о нем почти все. Однако эта бодрость сразу же пропадает, как только нам демонстрируют нынешнее состояние человека, потерявшего смысл жизни. Дальше фильм, имеющий целых четыре сценариста, немного останавливается, примитивно завязывая сюжет всеми возможными клише детско-семейного жанра. Но все не особо-то работает, ведь ни дети, ни взрослые от него не получают должных эмоций, потому что все выглядит очень знакомо. Если б не харизма Дауни-младшего, то завязку сюжета было б еще сложнее пережить.

Впрочем, на такую наивность обращать внимание не очень и хочется. Ведь в « Дулиттле» фигурирует большое количество животных, которые невероятно забавляют. По мере знакомства с каждым из них, уникальным по характеру, мы привязываемся к ним все больше и желаем отправиться в странствие вместе. Деловой попугай, вечно замерзающий медведь, трусливая горилла, часто кричащая от испуга — это лишь немногие из зверья, которое вам придется по душе. Особенно вам понравиться белочка. Поверьте, она станет вашим фаворитом!

«Дулиттла» можно назвать таким себе «Джуманджи» для детской аудитории. Антагонисты здесь вообще не устрашающие, приключения не опасные, а различные препятствия не вызывают даже минимальной паники. Скажем, в том же «Холодном сердце 2» саспенса — разумеется, нужного и совершенно нормально подходящего для детей — было намного больше. Поэтому « Дулиттл» не очень-то и захватывает своими приключениями. Детям, вроде бы, зайдет, но не так, чтобы аж слишком. Но что касается прорисовки и насыщенности, то в этом аспекте все неплохо. Да, это даже близко не уровень Disney и рядом с «Королем Львом» « Дулиттл» не стоит, однако графика была на хорошем уровне. Во время просмотра трейлера казалось, что CGI будет очень слабым, ибо весь бюджет пошел на гонорар Дауни-младшему, однако в финальном метре все исправили.

К слову, на пользу фильму не идет излишняя театральность. Большинство «живых» персонажей говорят на камеру фразами прямиком из театрального спектакля или пьесы, или же кидаются излишне заученными репликами.

Моментами картина довольно посредственная, но, в целом, свое дело, как фильм для всей семьи, делает хорошо. Да и на Роберта Дауни-младшего посмотреть на большом экране очень приятно. Каждый его перфоманс — это очень классно.