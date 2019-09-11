Стоит ли смотреть «Джентльмены»

Валерий Перевознюк . 12 февраля, 2020 4

У всех нас есть близкие родственники, которых мы очень сильно любим, но в силу разных причин мы не можем с ними часто видеться, общаться и проводить время вместе. С одной стороны, чем дольше разлука – тем большие и значительней эмоции при встрече, но с другой стороны – в разлуке мы скучаем и тоскуем. То же самое можно сказать о режиссере Гае Ричи и его шикарных фильмах. Они очень близкие, невероятно душевные, эстетически и морально сильные, прекрасные сюжетно и идеальные сценарно. Что характерно, так оценивают творчество Ричи не только мужчины – его главная целевая аудитория, но и прекрасный пол.

Именно мистеру Ричи мы обязаны такими шедеврами как «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола», «Агенты А.Н.К.Л.», дилогия «Шерлок Холмс» и другие не менее классные ленты. К слову, до сих пор обидно, что триквел «Шерлока Холмса» будет снимать не он. После экспериментов с жанрами и постановки фильмов «Меч короля Артура» и «Аладдин», которые вышли довольно неплохими, но далеко не лучшими в его фильмографии, Ричи решил вернуться к истокам. Он снова обратился к жанру, сделавшему ему имя (хоть, к сожалению, пока Оскара у него нет).

Трейлер лента «Джентльмены» по субъективному мнению автора этих строк выглядел хорошо, но не отлично, где-то на 8 из 10. Но в конечном итоге получилось настолько офигенное кино, что аж не верится! Картина имеет один единственный минус: вы рискуете разориться на билетах, так как будет хотеться посмотреть ее еще и еще раз – и так бесконечно!

«Джентльмены» – классическая британская криминальная драма в лучших традициях Гая Ричи с его фирменным черным юмором, сюжетными завязками, нелинейным монтажом и великолепным антуражем.

Майк Пирсон (Мэттью МакКонахи) – очень успешный бизнесмен, построивший свой бизнес с нуля благодаря своей блистательной хватке и остроте ума. Правда, бизнес не очень законный. Проще говоря, он марихуановый Король. Однако у него есть свои принципы. Этим его персонаж сразу же располагает к себе, а его объяснения своей позиции достойны того, чтобы их растащить на цитаты. Как бы там ни было, он решает выйти из бизнеса, продав его и спокойно уйдя на покой со своей красавицей женой, которую он любит больше всего на свете. Однако, казалось бы, обычная бизнес-сделка рушится, словно домино, и запускает череду передряг, которых становиться очень и очень много… Ну, как вы поняли, это культовый Гай Ричи во всей своей красе. Подано это все исключительно в британском стиле, с раскачкой и разговорами, множественными флешбеками, которыми постановщик знаменит. Лента не упускает возможности постебаться над мировыми трендами и мемами.

«Джентльмены», как ни странно это звучит, в первую очередь, притягивают своим

Джентльменством. Не важно, что делают протагонистичиские персонажи – то ли они продают свой бизнес, то ли помогают обычным людям, то ли общаются с женщинами, то ли что-то еще – они всегда делают это “по-пацански”, показывая свою сильную мужскую душу и порядочную натуру. Одна из многих фишек Ричи – это умение создавать очень колоритных экранных персонажей. В этом плане «Джентльмены» превзошли все его предыдущие ленты. Вы познакомитесь с множеством совершенно разных, но по-своему уникальных, харизматичных и восхитительных героев. Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл – просто вне конкуренции. Такой тройки на больших экранах не было давно. Яркие, сочные и непревзойденные. На них хочется смотреть еще и еще, а потом анализировать их поведение и мышление. Да и все остальные актеры, задействованные в ленте, играют великолепно. Порой действо выглядит как достойная театральная постановка.

«Джентльмены» – это именно тот случай, когда ты одновременно возбужден, напряжен и все время готов аплодировать от восторга. Все начинается с шикарнейших эпизодов, и кажется, лучше уже некуда. И с каждой следующей сценой горизонты расширяются, и оказывается еще лучше! После таких фильмов влюбляешься в кинематограф заново.

С учетом всех предыдущих шедевров Гая Ричи, наверное, это лучший фильм в карьере британского постановщика. Разумеется, на данном этапе, ведь неизвестно, чем будет нас удивлять маэстро в будущем.