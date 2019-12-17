Стоит ли смотреть «Джуманджи: Новый уровень»

Валерий Перевознюк . 17 декабря, 2019 12

Уж простите за банальность, но как быстро летит время! Казалось бы, еще вчера мы смотрели отличный развлекательный попкорн-муви «Джуманджи: Зов джунглей» с Двейном «Скалой» Джонсоном и Кевином Хартом в главных ролях. Лента в буквальном смысле разорвала прокат, собрав по всему миру 960 миллионов долларов. И это при том, что ее выход на экраны пришелся на предновогодний период, да и сильных конкурентов хватало: «Звёздные Войны: Последние Джедаи», «Фердинанд» и прочие. В такой успех фильма верили очень немногие: кто-то сомневался, что он сможет переплюнуть классический фильм «Джуманджи» с легендарным – земля ему пухом – Робином Уильямсом. А кто-то опасался конкуренции с вышеупомянутыми картинами. Но «Джуманджи: Зов джунглей» сумел развеять все эти страхи и влюбить в себя публику, и, что особенно важно, заставить ждать продолжения. Конечно, авторы не были бы голливудскими воротилами, если б не продолжили ковать железо пока горячо, сразу же анонсировав сиквел. И вот это самое продолжение выходит на большие экраны. С тем же актерским составом, который отлично разбавили новыми персонажами, добавляющими ленте свежести и сентиментальной глубины.

Если забежать наперед, то «Джуманджи: Новый уровень» – это именно тот случай, когда продолжение выходит ничем не хуже первой части. Но давайте обо всем по порядку.

Прошел год, наши старые знакомые Спенсер (Дуэйн Джонсон/Алекс Вулф), Фридж (Кевин Харт/Сер'Дариус Блєйн), Бетани (Мэдисон Айсмен/Джек Блэк), Марта (Карен Гиллан/Морган Тернер) опять съезжаются на новогодние праздники домой. За столь долгое время разлуки многое изменилось, однако они все продолжают переписываться в чатах, общаться и вправду скучают друг по другу, не желая больше даже вспоминать о том своем приключении в игре, которое, как ни крути, их сильно сблизило. Впрочем, они все равно пообещали друг другу, что больше такой опыт испытать не хотят. Но у игры другие планы… Она до сих пор ждет в подвале дома Спенсера, и однажды все-таки Спенсер попадает в эту ловушку. Его друзья понимают, что он не выберется оттуда самостоятельно, поэтому наперекор своему желанию, отправляются ему на помощь. Однако теперь к их квартету прибавляется еще двое людей – дед Спенсера Эдди (Дэнни Де Вито) и его закадычный друг Майло (Дэнни Гловер), которые по стечению обстоятельств также попадают в игровой мир Джуманджи. Теперь им предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры – от засушливой пустыни до заснеженных гор.

Во время просмотра не покидало чувство того, что эти два года не прошли, и мы просто смотрим один и тот же фильм, который в свое время просто разрезали на два куска. Постановщик Джейк Кэздан, снявший предыдущую часть, сел в кресло режиссера вновь и умело продолжил начатое. Помимо того, что между фильмами не было разницы ни в динамичном, ни в сценарном, ни в каком-то другом аспекте, теперь еще добавилось то, что мы же уже успели соскучиться по персонажам. Главные аватары – это вправду крутой квартет актеров, которые «тащат» фильм своей харизмой.

Если в оригинальном фильме был акцент на семейных ценностях, то «Джуманджи: Зов джунглей» и «Джуманджи: Новый уровень» больше показана важность дружбы, взаимоотношения между людьми и то, как надо перебарывать свои страхи. Во второй части очень многое достаточно неплохо трансформировалось. Персонажи-старички в исполнении Де Вито и Гловера отлично дополнили ленту своим вековым юмором, жизненными привычками и показали, что их искренняя дружба, не взирая на некоторые расхождения во взглядах, никогда не разрушится. Фильм в который раз напоминает о том, что дружба, как и отношения – это, в первую очередь, работа над собой и компромиссы. Об этом немного забыли главные герои, но деды об этом напомнили и им, и зрителям.

Как уже было сказано выше, стиль повествования не претерпел каких-либо изменений. Все та же динамичность, веселуха, отсылки, экшн-геги и классные персонажи. Правда, масштаба в первой части было немного больше, хотя в этой – присутствовало больше разнообразия во всех деталях. К примеру, приключений и локаций прибавилось, отчего визуально все смотрелось еще более красочно, чем ранее. В конце, как ни странно для такого жанра, даже немного захотелось всплакнуть, ведь авторы очень глубинно подошли к показу важных вещей.

«Джуманджи: Новый уровень» еще больше расширяет историю о загадочной игре, а не старается паразитировать на чувствами старых фанов, и это, разумеется, большой плюс. Тут не будут в каждом кадре сверкать отсылки к предыдущей части – все ограничится лишь несколькими пасхалками. Мы считаем, что все перезапуски/ремейки надо делать именно так. Зритель получает более двух часов отличного развлекалова, смешных диалогов и приключенческого экшена. А тандем Скала-Харт – это нечто невероятное, теперь их игровые тела стали аватарами для четырех разных людей и они, можно сказать, играли разных персонажей, что выглядело чрезвычайно уморительно. Чего только стоит Скала, когда в его теле был 80-летний дедуган, имеющий возможность дубасить всех направо и налево!

«Джуманджи: Новый уровень» получился не без изъянов, у него есть проблемы с графикой, и хотелось бы более серьезного антагониста, однако, в целом, это интересная, динамичная и смешная лента, которая идеально вписывается в формат развлекательного кино. Посмотрим, что планируется в продолжении, которые обещает быть. Во-первых, фильмы со Скалой и Хартом всегда собирают, во-вторых, сцена после титров ясно дает понять, что планируется еще одна часть, а в-третьих – уж очень хорошим фильмом вышел «Джуманджи: Новый уровень», и действительно хочется посмотреть на уже полюбившихся персонажей еще разок.