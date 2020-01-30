Стоит ли смотреть «Экс»

Валерий Перевознюк . 30 января, 2020 9

Украинские фильмы продолжают стремительно наполнять кинотеатры. Теперь в широкий отечественный прокат выходит лента режиссера Сергея Лысенко «Экс». Конечно, плохо, когда, услышав о новом украинском фильме, сразу появляется скептицизм, однако теперь реальных причин так думать становиться все меньше и меньше, ведь, как было упомянуто в одном из прошлых текстов, наш кинопром таки прогрессирует. Сюда же можно отнести и «Экс», который заслуживает того, чтобы его похвалить и того, чтобы вы посмотрели его в кинотеатре.

Сценарий к фильму написал Ярослав Яриш. Свою работу — кстати, основанную на реальных событиях (речь идет об ограблении почты в городе Городок (тогда Грудек Ягеллонский) 1932 года — он подал на литературный конкурс «Коронация слова», где ее заметил один из членов жюри режиссер Сергей Лысенко. Вместе они нашли продюсера и подали проект на рассмотрение в Госкино. Таким образом, получили почти 13 млн. грн. из государственного бюджета на производство ленты. Хотя ленту сняли еще пару лет назад, к зрителям она попадает лишь сейчас.

События фильма «Экс» происходят в 1932 году в Галичине. Четверо украинских подпольщиков УВО (Украинская военная организация) по прозвищу Черный, Зюк, Явор и Терен планируют ограбление для нужд сопротивления. Ребята прорабатывают тщательный план и готовятся идти на дело. Однако, как это бывает почти всегда, что-то идет наперекосяк…

На самом деле, сюжет описать довольно таки непросто, поскольку лента предлагает две главные линии, которые очень сильно переплетаются между собой. Множество сюжетных перипетий, некоторые твисты не дают хронометражу и зрителю скучать. Сюжетно и сценарно «Экс» выглядит достаточно прилично, ведь он не только ровно держится во всех главных аспектах, но и предлагает неплохое обилие жанровых характеристик, соответствуя многим стандартам. Что тут говорить, если оператором выступил Сергей Михальчук, отвечавший за картинку в таких проектах как «Матч» и «Поводырь», а также имеющий статуэтку премии «Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения за фильм «Под электрическими облаками». Он много чего подарил фильму, поскольку некоторые эпизод выглядели очень сочно, а экшн сцены напоминали качественные Голливудские боевики.

Здесь присутствует динамика, юмор, любовь и дух тех годов, когда именно благодаря таким повстанцам не угасала национальная идея о целостности Украины. При этом вы не найдете здесь для себя никакой ненужной негативной антиагитации и антипропаганды СССР, репрессий и всего прочего. И хоть это идет главным посылом фильма, но этот месседж остается фоном, не муна котором развиваются все сюжетные разветвления. Главная тема не муссируется навязчиво, авторы подняли ее — и хватит, не повторяют все то, что мы итак знаем. Тем временем новизны хватает — и в сюжете, и в сценах. Чего стоит только прекрасная сцена, где один из самых ярких персонажей обедал в лучших украинских традициях: его капусточка, сало и лук еще долго будут заставлять ваши слюнки течь.

Также стоит похвалить «Экс» за довольно хорошую проработку антуража. Вообще-то в фильме не так-то много локаций, и местность, на которой происходили съемки, не нуждалась ни в каких дорогостоящих масштабных декорациях. Однако улички, хаты и все остальное идеально передают эпоху тех годов. То же можно сказать и о главных персонажах, которые говорят на настоящем галицком диалекте. Не зря создатели ленты проводили кастинги на роли в тех местах, где по сюжету происходили действия картины. Каких-то известных лиц вы не увидите, ведь по факту все актеры — дебютанты в большом кино. Большинство из них работают в театрах Киева и Львова, однако со своей работой они справились очень хорошо. Даже некая театральность, исходившая от них, выглядела нужно и колоритно. Из действительно известных здесь, пожалуй, только Виктор Жданов («Киборги», «Вулкан», «Захар Беркут»), который сыграл не очень большую роль священника. Немного удивляет логика создателей, которые не взяли сниматься в картину узнаваемые лица, способные продать ее зрителю. Снять неплохо кино — это дело, конечно, сложное, однако еще сложнее заставить людей пойти в кино на сеансы. В этом, пожалуй, и кроется самый главный вопрос, который не давал покоя после просмотра. Такие расклады не устраивают никакую из сторон: ни кинотеатры, ни зрителей, ни кого-то там еще.

«Экс» — это качественная лента украинского производства, за которую вообще не стыдно. Если брать в общем, то она более смахивает на телевизионный продукт, однако в кинотеатре это не будет сильно заметно.