Стоит ли смотреть «Еж Соник»

Валерий Перевознюк . 21 февраля, 2020 8

Любимые и верные герои нашего детства вновь радуют нас своими появлениями на больших экранах. Недавно нас потешил своим милейшим появлением «Покемон детектив Пикачу», а уже скоро на подходе лента о забавном и не менее милым Скуби-Ду и его друзьях. Очень классно, когда мы можем лицезреть на большом экране тех, за кем обожали наблюдать в детстве на экранах телевизоров. Такая себя ламповая ностальгия вперемешку с эмоциями ребенка, частичкой грусти и трепетом в душе. Другое дело в том, что далеко не всегда такого рода перезапуски являются вправду качественными продуктами, ведь киноделы порой стремятся попросту слепить что-то, словить зрителя на ностальгии, чтобы срубить денег, и тут уж не до творческого наследия. «Еж Соник», честно говоря, вызвал некоторые опасения еще с моментами трейлера. Его, кстати, буквально через день или два после выпуска полностью удалили из сети из-за того, что фанаты и зрители так плохо приняли прорисовку персонажа, что рвали и метали, заявляя, что он вообще не похож на игровой оригинал, и что это за стремное существо такое? Благо, авторы прислушались к своей главной целевой аудитории, и пообещали перерисовать Соника. После апдейта все выглядело намного круче. Сложно вспомнить, когда в последний раз из-за такой огласки студия меняла свои планы — конечно же, им стоит отдать должное. Еще больше их хочется похвалить после просмотра, ведь «Еж Соник» — это прекрасное кино для досуга, при просмотре которого вправду отдыхаешь и получаешь удовольствие.

Скорее всего, историю яркого синего Соника знают все. Кто-то играл в игры, кто-то просто наслышан о нем, кто-то видел этого запоминающегося героя. Но, в целом, в кинотеатральном или телевизионном мире о нем мало что есть: несколько средненьких сериалов, парочка камео в различных проектах, но не более. И вот с 2014 года началась разработка киноленты, выполненной с использованием компьютерной графики и живых актеров.

На далекой планете живет милый и веселый ежик, любящий дурачиться, играться и все такое, что позволено деткам. Однако за ним все охотятся, а именно — за его невероятно мощной силой, способной на очень-очень многое. В побеге бедный Соник один-одинешенек попадает на Землю, где несколько лет проживает в тени в небольшом, но очень уютном городке Грин-Хиллс, наблюдая за всеми жителями и очень желая с ними подружиться. Однако раскрыться перед человеком его вынуждает одна ситуация, из-за которой он попадает в поле зрения доктора Роботника (Джим Керри). Гениальный злодей хочет завладеть безграничной энергией ультра синего ежа. Вместе с новым другом-копом Томом (Джеймс Марсден) Соник должен пройти все технологические препятствия, чтобы не дать реализоваться зловещему плану доктора Роботника и спасти Землю.

Перед режиссером Джеффом Фаулером — для которого это был дебют в большом кино, однако ранее он отметился короткометражным мультфильмом «Суслик обломался», получившим номинацию на Оскар — стояла одновременно не очень сложная, но и очень аккуратная задача. С одной стороны, он понимал, что рассказывать зрителю какую-то сильно умную и извилистую историю нет смысла, и схожих фильмов, где представляли странных персонажей не с нашей планеты и т. п., очень много. Но с другой стороны, такую историю нужно очень детально проработать и упаковать, чтобы она была интересна зрителю, видевшему много подобного. Да, разумеется, без тривиальности здесь не обошлось, однако она ну совсем не лишняя и работает только в плюс фильму.

Сразу же чувствуется, что Фаулер умеет руководить процессами мультфильма и детского кино, ведь ему удалось сделать очень теплую и милую картину, вызывающую детские эмоции даже у взрослых, которые ближе к концу переживали и болели за Соника наравне со своими отпрысками. Да, концовка очевидна, да и много чего предугадывается, но, блин, это все равно так круто и по-доброму! А добавьте к этому еще и Джима Керри в своем коронном комически-карикатурном образе, которого мы давно не видели на больших экранах.

«Еж Соник» очень богат различного рода ситуативными передрягами и пасхалками. Здесь даже имеется частичка роад-муви, где два дружбана вместе будут путешествовать, попутно заезжая в различные места и попадая в крутые замесы. А вот отсылки — это отдельная тема. Помимо того, что лента сплошь демонстрирует всевозможные реверансы к вселенной Соника и к классическим играм, еще авторы не забыли упомянуть, например, о вселенной «Форсажа» (это было очень смешно). Другой яркий момент — сделанная в стиле Ртути из комиксов Марвел сцена в слоу-мо. Да и вообще лента кишит множеством всего прикольного и неожиданного.

«Еж Соник» — невероятный. Идеальное кино для семейного просмотра, от которого дети и ґик-любители будут в восторге. Даже трудно сказать, кому из них понравится больше. Смешной, милый, динамичный с целой кучей пасхалок к линейке игр. Ждем сиквел, ведь двойной задел на продолжение выглядел действительно очень круто!