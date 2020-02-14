Стоит ли смотреть «Хищые птицы»

Валерий Перевознюк . 14 февраля, 2020 6

Пока кинематографическая вселенная Disney вроде бы разобралась с комиксами Marvel, их коллеги-конкуренты из Warner Bros. Pictures и издательство комиксов DC до сих пор немного покачиваются на качелях. Вновь рассказывать о том, как желание состряпать свою киновселенную у ребят провалилось, смысла нет. Но нельзя не упомянуть о том, что в последнее время WB и DC понемногу начинают нащупывать ровную дорожку. «Аквамен», «Шазам!» — это недавние проекты, в целом, удачные и вселяющие надежды. Плюс ко всему этому, пару дней назад официально объявили о старте производства нового сольного фильма о Бэтмене. Быть может, такой долгожданный и классный киномир от WB и DC не за горами? Верить этому заставляет и их новая лента — «Хищные птицы: фантастическая Харли Квинн».

После просмотра очень-очень спорного, но хайпового и крутого в некоторых деталях, «Отряда самоубийц» стало ясно, что имеем одну из лучших экранизаций персонажей комиксов. Конечно же, речь идет о невероятной Марго Робби в образе Харли Квинн, которая настолько классно воплотила героиню, что на нее хотелось смотреть еще и еще. Пока вторая часть «Отряда самоубийц» в производстве, выходят «Хищные птицы: фантастическая Харли Квинн», которые должны считаться лентой о банде «Хищных птиц», а на деле являются — сольником о Харли Квинн. Но это даже лучше, ведь мы имели больше экранного времени лицезреть просто офигенную Харли.

Харли Квинн (Марго Робби) и Джокер (Джаред Лето) разошлись. На этот раз окончательно (ну, по крайней мере до тех пор, когда Ворнеры решат, что делать с Джокером, и останется ли его играть Лето, который, к слову, уже подписался на роль вампира Морбиуса от Marvel и Sony). Однако Харли не спешит всем рассказывать об этом, так как Джокер — ее самая главная козырная карта. Будучи девушкой самого Джокера, она является неприкасаемой: девушка безобразно творит, что хочет, ведет себя и разговаривает со всеми, как того пожелает, и так далее. Однако время раскрыть все карты таки приходит. Как только Готэм узнает о том, что влюбленные разбежались, Харли узнает, что весь Готэм ее ненавидит из-за того, что когда-то они вместе творили с Джокером. Кого-то они разрисовали с ног до головы татушками, кого-то просто подставили и тому подобное. Каждый второй хочет ей отомстить, убить или же порешать какими-то другим способом. Одним из таких мстителей является Роман Сайонис (Юэн Макгрегор), он же Чёрная Маска, он же глава преступного мира Готэма. Когда коварный самовлюбленный негодяй Роман Сайонис начинает свою охоту на Харли, девушка понимает, что она сама не может ему противостоять. Поэтому пути Харли, Охотницы (Мэри Элизабет Уинстэд), Черной Канарейки (Джерни Смоллетт) и Рене Монтойи (Рози Перес) пересекаются, так как этой четверке не остается ничего другого, как объединиться для уничтожения Романа.

«Хищные птицы: фантастическая Харли Квинн» очень хорошо начинаются. Красиво, красочно и в стиле комиксов: тут вам и наклейки, и надписи, и т. п. Нам быстренько и очень доступно рассказывают историю Харли, объясняют, почему она находится здесь и сейчас, отчего и начинают двигать сюжет дальше. Правда, это все происходит с паузами, поскольку авторы прибегли к нелинейному монтажу с флешбеками и вставками, поэтому первая часть фильма полностью разбросана и воедино картина собирается лишь после середины. Но этот разброс клёвый. Вообще все повествование идет из первых уст Харли, поэтому вы можете себе представить, в каком ключе это все происходит — днамично, весело и живо. Она по чуть-чуть раскрывает каждого персонажа, уделяет время всем, никого не забывая. Сюжет достаточно простой, однако благодаря неплохой подаче, красочности фильма и, собственно, Харли Квинн, все происходящие заходит на ура.

За это стоит конечно же поблагодарить и рейтинг 18+. Драки, мочилово, различные замесы и угарные передряги. Смешно, бодро и зрелищно. До «Дэдпула» и его кровищи здесь не дотянули, но свое дело 18+ бацает очень хорошо. Еще здесь невероятно крутой OST. Положа руку на сердце, стоит признать, что в «Отряде самоубийц» саундтреки были на порядок лучше, но и здесь все очень хорошо. Песня Halsey - Experiment On Me, играющая в одном классном экшн-эпизоде — просто восхитительная!

В оригинальном названии имеется слово «эмансипация» в контексте женских персонажей фильма, что обозначает в прямом смысле этого слова — предоставление женщинам равноправия в общественной, трудовой и семейной жизни; стремление к равным правам мужчин и женщин. Поэтому нужно быть готовым к тому, что лента очень феминистическая. Однако все феминизмы здесь очень хороши и достаточно логически обыгран. Да, большинство мужчин здесь выступают в образе злодеев, кидал или же просто плохих личностей, однако сквозь все это хорошо просматривается линия, которой должны придерживаться женщины, если они встречаются с харрасментом, высмеиванием и так далее. Порой авторы немного перегибают, однако быстренько все подчищают какой-то шутейкой, сглаживая эпизод.

Нельзя назвать ленту новаторской в жанре кинокомиксов, она не такая вовсе, с немного банальным сюжетом и всеми остальными главными клише жанра. Но очень вдохновляет то, что WB и DC начинают стабильно радовать нас своими картинами, которые, к тому же, разительно отличаются друг от друга. Да, целиком и полностью понятен мотив студии не делать намеренно заумный и масштабный сюжет, поскольку они не смогут его вытащить, как это было в «Лиге справедливости». Теперь вектор более направлен на качество, простое, в чем-то тривиальное, но качество. Как говорится, стабильность — признак мастерства, поэтому желаем стабильно расти: и по кассовым сборам, и в сюжетном, и в сценарном, и во всех остальных планах.