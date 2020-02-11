Стоит ли смотреть «Кролик Джоджо»

Валерий Перевознюк . 11 февраля, 2020 12

Не все главные фильмы года попадают в широкий кинотеатральный прокат. Тем более, это касается лент, рассчитанных не столько на массовую аудиторию, сколько на более узкий круг тонких ценителей артхаусного и концептуального кино. Вот лента «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити – как раз такая.

Постановщик прославился классной сатирической картиной о вампирах, живущих среди нас «Реальные упыри» и триквелом «Тор: Рагнарёк». Причем, последний – вообще его огромная победа, так как это перезапуск истории про персонажа, не обещавшего изначально ничего интересного, до того, как вмешался в Вайтити

Новозеландский режиссер отличается своим харизматичным и нестандартным видением, сатирической подачей и легкой абсурдностью. Но прелесть Тайка в том, что он умудряется это все очень красиво, умно завернуть в серьезные щи, продемонстрировать нужную мораль и сильно слепить крепчайший интересных во многих деталях кинопродукт. Потому каждый его проект очень ожидаем. Таким и стала трагикомедия «Кролик Джоджо». Собственно, главное, что нужно знать о ленте: Американская академия кинематографических искусств и наук номинировала фильм на целых 6 номинаций! Среди них: Лучший фильм, Лучшая женская роль второго плана, Лучший адаптированный сценарий, Лучшая работа художника-постановщика, Лучшие костюмы, Лучший монтаж. И — да, все номинации целиком и полностью заслужены. Благо, что в Украину «Кролик Джоджо» доехал на большие экраны, а не прошел мимо, как большинство оскаровских номинантов, не попадающий в прокат из-за сомнительной рентабельности в отечественных реалиях.

Разгар Второй мировой войны. Джоджо (Роман Гриффин Дэвис) — 10-летний наивный немецкий мальчик, вовсю подражающий нацизму, восхваляет их лидера Адольфа Гитлера и считает своим долгом стать самым лучшим его последователем за все время! Он невероятно сильно интересуется фашистской Германией, полностью поддерживает главенствующую идеологию, в том числе, считая евреев недолюдьми, похожими на самых мерзких животных. Короче говоря, пропаганда сделала свое дело на все сто. Все дошло до такого, что он даже вообразил себе друга, которым стал сам фюрер Третьего рейха (его роль исполняет сам режиссер Тайка Вайтити). Однако в глубине души Джоджо очень раним, неловкий и добродушный парень. В моменты, когда стоит проявить настоящую грубую и противную нацистскую сторону, парень сомневается, ведь не может никому причинить вреда или же обидеть. Однако весь его мир переворачивается с ног на голову, когда он открывает перед собой нечто такое, что постепенно полностью меняет его мировоззрение, отчего все его принципы и идеология начинают рушиться…

Еще пару лет назад Тайка Вайтити прочел книгу Кристин Лёненс «Небеса в клетку». Изначально произведение было мрачное и серьезное, однако Тайка решил немного его переосмыслить, добавив немножко фирменного юмора, некоторые сюжетные элементы, из которых и получился «Кролик Джоджо». Правда, идею пришлось отложить в долгий ящик, поскольку никто не хотел финансировать и браться за разработку данного проекта. Но успешные вышеупомянутые проекты постановщика дали толчок тому, что Fox Searchlight Pictures проявили интерес к производству.

После просмотра трейлера и промо-материалов было чувство, что нас ждет довольно угарный абсурдно-трешовый комедийный фильм, где главная сюжетная ветвь и фон — ужасная война. Поначалу оно так и казалось, поскольку фильм начинается смешными, гиперболическими и нереалистично-наивными эпизодами, которые очень скоро превращаются в драму, заставляющую взрослеть не только мальчика, но и демонстрируют зрителю сквозь эту всю призму больные вещи. Весь хронометраж «Кролик Джоджо» балансирует между трогательной военной драмой и трагикомедией. От некоторых моментов у вас будет шок, а от некоторых — довольно громкий смех. И фильм работает таким образом, что, например, одновременно вы будете ужасаться и смеяться, потому что наряду с кошмарами той войны здесь очень много ситуативного юмора.

«Кролик Джоджо» также с первых минут завораживает своей картинкой, напоминая работы Уэса Андерсона. Локации и антураж свое дело исполняют на отлично. Сюда же хочется и отнести работу актеров. Для Романа Гриффина Дэвиса это была первая роль в большом кино, и он смотрелся очень достойно. Помимо того, что мальчик динамично и хорошо играет, на него еще и приятно смотреть. Надеемся, его карьера пойдет вверх. Тайка Вайтити со своей небольшой ролью также справился хорошо, как и всегда, впрочем. А Скарлетт Йоханссон, сыгравшая маму главного героя, просто неотразима. Кажется, это лучшая роль в ее карьере, если судить по эмоциям, актерской игре и по всему остальному тоже. Она прекрасно исполнила роль любящей, понимающей и в меру серьезной мамы, которая всегда придет к своему чаду с теплотой и хорошим советом.

Самая большая прелесть «Кролика Джоджо» заключается в том, что он весь хронометраж развивается во всем: в истории, в персонажах и в морали. Под конец Тайке удается сотворить эффект, который после просмотра заставит вас немного помолчать, перебирая в голове все увиденное.