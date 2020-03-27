Стоит ли смотреть на карантине «Бладшот»

Валерий Перевознюк . 27 марта, 2020 13

Супергерои и фильмы о них — неотъемлемая часть современного кинематографа. И эта история о том, «Как Винни захотел супергероем стать». Речь пойдет не о Винни-Пухе, а о новом детище отца, сына и идейного вдохновителя франшизы «Форсаж» (следующую часть которой, кстати, перенесли с мая на целый год по известным причинам). Вину Дизелю приглянулся довольно популярный на западе комикс «Бладшот» от издательства Valiant Comics.

Прежде чем начать разбор ленты, стоит отметить, что в Украине очень немного людей успели посмотреть «Бладшота» на большом экране: кинокритики на пресс-показе и несколько людей, которые застали его в кинотеатрах. Дело в том, что лента должна была выйти в украинский кинотеатральный прокат 12 числа, однако сначала ее временно сняли с проката из-за введения ограничений, а позже и вовсе отменили, поскольку студия Sony разместила ленту на цифровых носителях, дабы хоть как-то «отбить» затраты. Но это даже хорошо, что сеансов не было. Теперь неплохо вас уберечь и от домашнего просмотра, поскольку на него вправду не стоит тратить свое время.

Один из лучших «морских котиков» Рэй Гаррисон (Вин Дизель) на отлично справляется со своим очередным военным заданием, и вместе со своей красавицей-супругой отправляется на заслуженный отпуск в Европу. Однако семейная идиллия заканчивается очень быстро, ведь террористы, не сумев вытащить из Рэя нужную информацию, сначала убивают жену, а затем и его самого. Но вскоре корпорация RST возвращает его к жизни, сделав из него еще лучшего солдата, наделенного сверхсилой и возможностью мгновенно самоисцеляться а-ля Дэдпул. Теперь он отомстит всем и накажет всех злодеев!

Начнем с того, что, как ни крути, Вин Дизель — очень хороший кинодел, имеющий в своем активе не только «Форсаж», а и множество других проектов, в которых он фигурировал и как актер, и как продюсер. Среди них и «Три икса», и «Хроники Риддика», и много чего другого. Быть может, Дизель не снимает слишком умное, эстетическое кино, однако он знает и понимает свою аудиторию, делая развлекательное кино, отлично заходящее под пивас, попкорн и полностью отключающее мозг. Да и всегда можно хорошенько под этими фильмы поугорать, что тоже порой нужно каждому. «Бладшот» вылеплен из такого же теста, но в данном случае выпечка получилась очень сомнительной.

Ни для кого не секрет, что в последнее время Дизель действительно возомнил себя невероятным, и его ЧСВ очень сильно возросло. На это указывают разногласия между ним и Двейном Джонсоном на съёмочной площадке «Форсажа», и нарциссический образ его персонажа в фильме «Три икса: Мировое господство», который, собственно, приоделся в нечто похожее и в «Бладшоте». Конечно, данная лента базируется на комиксах, но весь просмотр не покидало чувство того, что Дизель снял это кино попросту для себя, чтобы подчеркнуть свою крутость. Вот вам бесстрашный, невероятно сильный и бессмертный персонаж, который не остановится ни перед чем и никому не уступит, если у него есть цель победить. По пафосу «Бладшот» чем-то даже обходит «Трансформеров». Но те же «Трансформеры» — мягко говоря, далеко не всегда отличающиеся ровным сюжетом и повествованием — в разы лучше истории, которую нам рассказали в «Бладшоте». Благо, зритель уже вдоволь напичкан супергеройскими фильмами, и такие шаблоны понимает, но не сказать, что ему они нравятся. «Бладшот» совершенно не цепляет в сюжетном плане, повсюду оставляя множество вопросов по логике и рассудительности, полностью забывает раскрывать персонажей и сценарно скреплять все наброски.

Может, создатели понимали, что у них получится первый блин комом, потому что таки непросто стартануть целой киновселенной с первого фильма и достичь успеха (были слухи, что «Бладшота» планировали развивать сиквелами). Поэтому акцент был сделан на экшн и красочные поединки. Ведь грех не упомянуть, что некоторые эпизоды в трейлере выглядели в чем-то даже прикольно. Например, эпизод, где он на красном фоне шел кого-то лупить. Но от динамики хотелось зевать, и она не работала должным образом. Либо из-за того, что была не столь удачно сделана, и мы видели лучшее в других лентах, либо же — потому, что из-за провальной истории и всей иной белиберды голова и тело отказалось принимать фильм. Кому нужен боевик, вызывающий смех: над вечно серьезным и деловым выражением лица Вина Дизеля, над второстепенными актерами, которые понятия не имеют, что происходит, над маразматичными твистами и др. Добавляем ко всему этому кучу пафоса и получаем «Бладшот».

Обсуждать множество штампов, роялей в кустах и глупых моментов нет смысла, потому что и так понятно, что вы получите, решив посмотреть «Бладшот». Жаль, конечно, что из-за мировых проблем лента откровенно недозаработала, поскольку хочется, чтобы провальных лент не было, а киноиндустрия развивалась и далее. Впрочем, с другой стороны, была б лента более удачной, может, зрители поддержали б ее на цифровых площадках или носителях, отчего вывод такой: хорошему фильму — достойная награда, а, увы, «Бладшот» таким назвать сложно…