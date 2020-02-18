Стоит ли смотреть «Остров фантазий»

Валерий Перевознюк . 18 февраля, 2020 6

Blumhouse Productions — американская кино- и телекомпания, сделавшая себе имя на разработке очень качественных молодежных и не только ужастиков. Они свежи в сюжетном плане, лишенные строгих жанровых клише и всегда удивляющие чем-то новым. Некоторые из них, к слову, даже номинации на Оскар имеют. Речь идет, например, о «Прочь» и «Чёрный клановец». Пожалуй, никто сейчас не разбирается в данном жанре лучше, чем ребята из Блумхауса. Их фишка заключается в способности сделать неплохой хоррор с минимальным бюджетом, который в конечном итоге соберет в разы больше. К примеру, две части «Счастливого дня смерти» при общем производственном бюджете почти всего в 14 миллионов собрали в кинотеатральном прокате более 189 миллионов. Однако далеко не всегда все происходит так удачно. В перерыве между своими звездными проектами, студия не забывает предлагать зрителям другие фильмы, которые на деле оказываются совсем другого качества, нежели мы ожидаем. Такой можно назвать и ленту «Остров фантазий» с Майклом Пеньей в главной роли.

Согласитесь, каждый из нас мечтал о месте, где у нас был бы полный карт-бланш на все: говорить, что хочешь, делать, что хочешь, придумывать и моделировать различные ситуации и все остальное, чего только желает душа, и что только может придумать мозг. Именно такие возможности получила группа туристов, которых анонимно (они ж, конечно, согласились и это ни у кого не вызвало подозрений) пригласили на роскошный тропический курорт, базирующийся на невероятно красивом острове. Загадочный мистер Рорк (Майкл Пенья), который всем здесь заправляет, говорит, что все их фантазии будут сбываться. Однако после прекрасного начала все становится куда хуже, ведь остров таит в себе множество секретов…

К слову, это ремейк сериала с одноименным названием, однако сериал не был столь популярным тогда, хотя идею он нес-таки очень мощную. Поэтому не удивительно, что решили еще раз заюзать эту историю. Как ни крути, потенциально она очень сильна: тут и комедия, и мораль, и интрига. Однако, чтобы так случилось, нужно очень хорошенько постараться, а не подойти к делу как попало. Как правило, большинство на первый взгляд потенциально сильных и перспективных идей попросту не могут реализовать должным образом.

Постановщиком выступил Джефф Уодлоу, ранее снимавший слабенькую «Правда или действие» и «Пипец 2», получившейся на порядок ниже по качеству чем первая часть. Он же выступил одним из трех сценаристов. Со своей работой, мягко говоря, он не справился, поскольку «Остров фантазий» — это неинтересное месиво с множественными сюжетными линиями, которые очень криво переплетаются между собой, оставляя много нелогичных и абсурдных ситуаций, от которых порой аж зло берет — ну как можно было так залажать некоторые эпизоды! Сюда же можно отнести неинтересных и не очень приятных персонажей, невероятно глупые диалоги и почти полное отсутствие логики. Не скрою, порой где-то там за горизонтом виднелась режиссерская мысль, однако Уодлоу попросту не смог ее понятно раскрыть. Из-за этого, сами понимаете, ничего путного не вышло. Но изначально, еще при просмотре трейлера, «Остров фантазий» некий интерес вызывал. Казалось, что нас ждет легкий и молодежный слэшер, но под конец просмотра трейлера уже было ясно, что это будет нечто дурацкое и безвкусное. Так получилось и в фильме, ведь начало — именно такое же, как в трейлере. Но вместо приключения мы получаем напрасно потраченное свободное время, а от финального твиста хочется и вовсе кинуть в экран помидором, поскольку он невероятно туп и бездарен. Наверное, благодаря ему, ленту уже можно отнести в список худших фильмов 2020 года.

Не спасает «Остров фантазий» и харизматичный Майкл Пенья, который здесь не играет в привычном для нас образе. Об остальных актерах говорить вообще нет смысла, поскольку картонные персонажи и посредственная игра редко вызывает интерес. «Остров фантазий» — это неплохой концепт, который, в конечном итоге, полностью сливают. Если расценить ленту с точки зрения курортного места, то такому острову из 5 баллов захочется поставить едва ли больше 2, его не посоветуешь знакомым и абсолютно точно обратно сюда ты не вернешься.