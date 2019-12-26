Стоит ли смотреть «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»

Валерий Перевознюк . 26 декабря, 2019 6

Так сложилось, что уходящий кинотеатральный год выдался очень значимым для гик-аудитории. Значимый – это еще мягко сказано, ведь мы говорим о завершении двух главных кинофраншиз современного гик-искусства. Только мы попрощались с киновселенной, основанной на комиксах Marvel, еле пережили гибель Тони Старка (Железный человек в сердце навсегда), как конец года предлагает нам посмотреть финальную часть франшизы «Звездных войн», которая не отпускает нас вот уж 42 года! Лента «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, ведь, по сути, именно из-за этой семейки в Галактике творились всякие передряги: сначала дед мутил воду, а потом и внучек оказался не лучше. Впрочем, мы не продюсеры, поэтому спекулировать на том, что это последняя часть линейки, не будем. Ведь, во-первых, это просто завершение, скажем так, одной большой фазы, и далее нас ждут другие сюжеты, персонажи и т. п.. А, во-вторых, отвечать за дальнейшую судьбу и очередную фазу пригласили Кевина Файги – того самого мужика, который отвечает за марвеловские кинокомиксы. Потому достаточно интересно будет понаблюдать за развитием ЗВ в будущем, ведь Файги умеет творить годноту. Да только сможет ли он сам тащить две такие большие франшизы? Посмотрим.

Легендарную сагу «Звездные войны» придумал и выносил еще с 1971 года Джордж Лукас. Он сам снял первых 6 эпизодов (сначала в 80-х IV, V и VI, а потом в начале 2000-х I, II, III). Снять в хронологическом порядке не получилось попросту из-за того, что тогда еще не было нужных ресурсов, чтобы сотворить задуманное автором. Как бы то ни было, оригинальные эпизоды, имея свои недостатки, представляли собой целостную картину, и в них присутствовал порядок и точное видение. Так они породили самую популярную франшизу в мире, ставшую целым пластом современной культуры.

Это понял и Disney, который в 2012 году полностью выкупил все права на ЗВ, решив, как он любит, поднять деньжат на мерче, игрушках, сувенирах, аттракционах и пр. И, конечно же, концепция требовала новых фильмов. Мышиный дом задумал свою трилогию, продолжающую оригинал, а также два спин-оффа. Разумеется, они и денег собрали, и оценки хорошие заработали, да только фаны далеко не всегда были рады тому, что видели на экранах.

С 2015 года начали выпускаться эти ленты, и вот под конец 2019 выходит завершающая последняя часть – «Звездные Войны: Скайуокер. Восход». Правда, теперь не только фан-сервис остался не очень доволен… На сайте-агрегаторе, на котором собираются обзоры, отзывы и рецензии критиков Rotten Tomatoes, оценки оставляют желать лучшего – каких-то 56 процентов свежести из 100. Такие цифры не очень смотрятся для последнего фильма франшизы, не правда ли?

События «Скайуокер. Восход» происходят через год после предыдущей части. Мир на грани войны, ополчение уже почти перестало верить в свою идею, но осталась последняя надежда – джедайка Рей (Дэйзи Ридли). Именно она может противостоять темной стороне Силы и Кайло Рену (Адам Драйвер). Главным героям предстоит война за свободу, финальное эпическое противостояние и поиск ответов на все интересующие нас вопросы.

Короче говоря, вы только что прочитали типичный для каждого фильма франшизы синопсис. Сначала все плохо, но есть какая-то мизерная надежда на победу, потом все начинают что-то там делать, шансы растут, потом опять-таки крутая схватка и все начинается с нуля. Здесь мы видим то же, что и всегда. Нет, правда! Режиссер Джей Джей Абрамс решил, что последний фильм не должен иметь в себе ничего нового в сравнении с предыдущими лентами. Поэтому перед нам повтор нескольких предыдущих частей вместе взятых, огромное количество отсылок, пасхалок и всего остального, отчего фан-база ленты будет неистово счастлива. Счастлива настолько, что даже поначалу не обратит внимание на многочисленные сюжетные ляпы, несостыковки, «белые нитки» и большущие рояли в кустах. Действительно, это не хочется замечать, ведь на экране почти все время – экшен, мелькают старые-знакомые персонажи и демонстрируются буквальные покадровые пересъемки некоторых моментов из других фильмов франшизы. Абрамс очевидно побоялся ошарашивать фанатов еще больше, поэтому просто все самое-самое внедрил сюда. «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» – это отличный развлекательный блокбастер и, если вы не очень хорошо разбираетесь в мифологии ЗВ, то останетесь довольны данным аттракционом, ибо фильм свое дело делает на отлично.

Но с другой стороны, все далеко не так радужно. Ответы на интересующие вопросы мы получаем, однако они здесь выглядят что-то вроде: «ребят, вот вам мячик, а вы играйтесь сами». Делается это, честно говоря, неуклюже и моментами очень смешно, оставляя еще больше вопросов, порой доходя до откровенного фейспалма. Вангуем, что через несколько месяцев, когда лента выйдет в качестве на носителях, будет очень много долгих-долгих видео с киноляпами и киногрехами фильиа. Блогеры пройдутся от души по картине, ведь она представляет собой благодатный плацдарм для подобного гуляния.

С одной стороны, отец ЗВ Джордж Лукас не раз говорил, что ожидания и требования от Саги очень большие, хотя она создавалась как обычная сказка, где воскрешение и всякие чудеса – обычное дело. Тут все такое же, как в обычной сказке, только переодетое в фантастическую одежду. Быть может, это сошло бы за отмазку, если б возраст аудитория данной «сказочки» не был бы от 7 и до 70 свыше.

Впрочем, как ни крути, перед нами последний заявленный фильм данной франшизы. Продолжение будет, но в каком виде – пока не понятно. Нам остается только поблагодарить всех причастных к тому, что уже больше 40 лет мы наслаждаемся большим и интересным миром. «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» – неплохое завершение, которое отлично выполняет свою задачу последнего фильма саги. Советуем настроиться на нужный лад, и именно тогда вы получите настоящие удовольствие от просмотра.