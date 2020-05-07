ТОП 5 фильмов, чтобы разобраться в себе

oKino.ua . 07 мая, 2020 7

Специально для вас, вместе с тренером по личностному росту, сертифицированным международным коучем и автором проекта Free Soul Романом Кириченко, мы подготовили подборку фильмов со смыслом, которые помогут вам разобраться в себе. Честно дать самые главные ответы – ответы самому себе.

«Иногда, благодаря фильму со смыслом получаешь больше осознаний и выводов, чем за год жизни, - объясняет коуч Роман Кириченко, - Посмотрите на общую картину целиком, обратите внимание на динамику происходящего и финалы. Возможно, в ком-то вы увидите себя и получите классный инсайт».

Какие же фильмы помогут разобраться в неопределенности, обрести легкость, гибкость и адаптивность?

Этот фильм относится к разряду мотивирующих и жизнеутверждающих. Прекрасно подойдет для тех, кто пребывает в пессимистическом настроении. Картина, подскажет вам как услышать а, возможно, и научиться лучше понимать себя.

«Внутри каждого из нас есть настоящий размах. Мы рождаемся с ним, и он только наш, ему нельзя научить или научиться. Иногда о нём надо вспомнить. Случается, что жизнь отбирает у нас размах, и он прячется где-то внутри нас под всеми нашими «я бы хотел», «я бы мог», «я должен». Некоторые вообще забывают о своём размахе», - откровенничает герой фильма Багер Ванс.

Тут, каждая фраза может стать отдельной цитатой, вашей мотивацией. Фильм заставляет задуматься о жизни, о том, как справляться с трудностями, о том, что выход всегда есть, какой темной бы не была ночь.

Конкретно эта картина с интересным названием и любопытным содержанием завораживает. «Но знаете, что самое интересное? В глубине души почти все люди ненавидят принимать решения. Поэтому они предпочитают отдать свою свободу, лишь бы этого не делать. И те, кто хоть раз попробовал данное лекарство на вкус, уже никогда от него не избавятся», - цитата из фильма «Тени на солнце».

Фильм заставляет задуматься о границах внутренней свободы. Это нелегко, но возможно и однажды счастье снова появится на горизонте.

Фильм о том, что способно сделать нас сильными и мудрыми. «Слишком много мыслей», -- эта фраза звучит в моменте обучения искусству владения мечом, и она как нельзя лучше отражает наше состояние. Часто, а особенно в моменты принятия решений, у нас в голове слишком много мыслей, но побеждает тот, кто концентрируется на главном.

«Когда я прихожу в этот сад, созданный моими предками, я вспоминаю: как и эти цветки, все мы умираем. Чувствовать жизнь в каждом вздохе, в каждой чашке чая, в каждой жизни, которую мы отнимаем - это и есть путь Воина, - говорит главный герой картины.

Нужно понять для самих себя: что для нас действительно важно? Почему мы не ценим жизнь? Почему начинаем ценить ее и жизни близких нам людей, лишь когда приходит момент прощаться? Почему забыты такие понятия как честь и истинная любовь?

Картина дарит нам чувство легкости, гибкости и мотивирует следовать своим желаниям. Это история о простом человеке, достигшем невероятных высот, в которого никто не верил. Добиться цели ему помогли настойчивость, доброта, вера в себя и позитивное мышление.

Фильм демонстрирует нам, что не стоит усложнять там, где можно упростить. Главные герои говорят нам – послушайте свое сердце, отбросьте все сомнения, действуйте и наслаждайтесь жизнью, ведь «Чтобы идти в будущее, надо избавиться от прошлого».

«Марсианин» - это неимоверно вдохновляющая, потрясающе рассказанная история борьбы людей против обстоятельств. Даже в безвыходной, на первый взгляд, ситуации обязательно найдётся выход. Для этого нужны: здравый рассудок и умение выделять главное. Конечно, если вы не летите в космос, вам может показаться, что все эти умения не обязательны для вас. Но на самом деле эту схему можно применить к любой сфере деятельности, к любой работе или жизненной ситуации.

О том, что всегда можно найти решение говорит главный герой фильма Марк Уолти: «В какой-то момент все полетит к черту, и вы скажете: "Вот и всё, мне конец!". Можете или смириться с этим, или бороться. Вот, собственно, и всё, вы просто начинаете. Без паники решаете одну проблему, затем другую. И когда решите все - вернетесь домой».