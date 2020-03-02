Великий и Ужасный Полански: 10 культовых картин легендарного режиссера

Виктория Панова . 02 марта, 2020 6

27 февраля в украинский прокат вышла историко-детективная драма Романа Полански «Офицер и шпион», повествующая о знаменитом «деле Дрейфуса». Картина занимает особое место в творчестве мэтра: история травли близка режиссеру – киноклассик замешан в секс-скандале и вынужден вести затворнический образ жизни. Благодаря новому фильму стало понятно, что, несмотря на все житейские трудности, 86-летний режиссер по-прежнему в отличной творческой форме. Подтверждение тому – Премия Большого жюри на Венецианском кинофестивале. Наверняка, всевозможных наград у фильма было бы на порядок больше, если бы не та самая пресловутая скандальная история об изнасиловании. Предлагаем забыть о скандалах и вспомнить культовые картины живой легенды, ведь вклад режиссера в развитие мирового кинематографа действительно бесценен.

Дебютный полнометражный фильм режиссера сразу же дал понять, что Роман Полански – не случайная фигура в кинематографе. Режиссер обращается к хичкоковским приемам (изолированное пространство, раскаленная до предела атмосфера), затрагивает тему расслоения в обществе и показывает свое умение использовать злую иронию. Талант молодого польского режиссера заметила Американская киноакадемия: дебютная картина Полански была номинирована на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке (фильм снят на польском).

«Нож в воде» – это психологическая драма, разыгранная на троих. Состоятельные супруги отправляются на прогулку на собственной яхте. По дороге к озеру пара встречает парня. Муж и жена предлагают новому знакомому присоединиться к ним на прогулке. Веселое и беззаботное приключение вдруг превращается в соперничество мужчин за внимание дамы. С каждой минутой обстановка накаляется, в кадре все чаще мелькает нож…

Спустя три года после дебютной работы Полански создал свой первый англоязычный фильм – «Отвращение». Психологический триллер стал первой частью так называемой «квартирной трилогии»: сюда позже войдет «Ребенок Розмари», а потом и «Жилец». Картина рассказывает историю 20-летней маникюрщицы Кэрол. Девушка – настоящий интроверт и ненавидит мужчин. Героиня живет со своей сестрой, но однажды остается в квартире одна на целых две недели. У девушки начинаются страшные галлюцинации: кошмары, которые жили у Кэрол в голове, будто оживают.

В этом фильме режиссер продемонстрировал, насколько интересен ему внутренний мир человека. Он досконально исследует «Я» своей героини, которую сыграла неподражаемая Катрин Денев. А еще будущая легенда в этом фильме продемонстрировал свое мастерство пугать: таинственные тени, зеркала, по-настоящему неожиданные моменты – поистине Великий и Ужасный Полански.

Полански во многих своих интервью говорил, что считает своей лучшей работой фильм «Тупик». Этот криминальный триллер по достоинству оценили и жюри Берлинского кинофестиваля: в 1966 году лента получила главный приз Берлинале. Полански обращается к своему излюбленному приему: чтобы раскрыть худшие качества героев, он помещает их в замкнутое пространство. Скрываясь от полиции, два гангстера прячутся в уединенном замке. Здесь живут муж и жена: он слегка неуравновешен, а его молодая избранница не умеет хранить верность. Гангстеры берут семью в заложники. Но события приобретают такой оборот, что грань «плохой»-«хороший» с каждой секундой становится все размытей.

Вторую часть «квартирной трилогии» Полански уже снял в Голливуде. Психологический триллер стал первой попыткой режиссера экранизировать литературное произведение: картина снята по одноименному роману американского прозаика Айры Левина. Лента принесла Полански всемирную известность. Режиссера стали называть мастером ужасов. Ему удалось создать такую атмосферу в фильме, когда зритель ждет чего-то ужасного, но при этом понять, правдивы ли события, – невозможно. В дальнейшем этот прием стал классикой: его часто использовали при создании хоррор-хитов.

Действие в картине разворачивается вокруг молодой пары, которая переезжает на новую квартиру. Супруги давно мечтают о ребенке, но у Розмари не получается забеременеть. На новом месте пара знакомится с приятными соседями – немолодыми супругами. Вскоре Розмари узнает, что ждет ребенка. Соседи окружают беременную особым вниманием, и вдруг Розмари вспоминает свой сон, будто соседская пожилая пара – служители темного культа, а ребенок зачат на оргии от существа из иного мира. Но, может, это был вовсе и не сон?

Сектантская тема, которую затрагивает Полански в «Ребенке Розмари», стала кошмаром и его жизни. Спустя год после выхода ленты беременную жену режиссера – Шэрон Тейт – убили члены секты «Семья».

Эту картину многие критики называют лучшей в фильмографии режиссера. Ленту номинировали на «Оскар», но статуэтку она не получила. Полански обращается к новому для себя жанру – неонуар – и виртуозно справляется с работой. Действие в фильме происходит в довоенном Лос-Анджелесе. В центре сюжета – частный детектив Джейк, которого блестяще сыграл Джек Николсон. Однажды герой получает задание от богатой клиентки – проследить за ее мужем и узнать, есть ли у него роман. След приводит детектива в китайский квартал – место, где царит порок, а преступления совершаются по щелчку пальца. Полански не был бы собой, если бы не закрутил концовку так, чтобы у зрителя почва уходит из-под ног.

Этот психологический триллер стал заключительной частью «квартирной трилогии» Полански. В фильме ощущается все та же гнетущая и удушающая атмосфера, что и в предыдущих историях трилогии – «Отвращение», «Ребенок Розмари». Кстати, в этот раз Полански не просто занял кресло режиссера, но и сам сыграл главную роль в ленте. Он упоминал о том, что решился на такой шаг потому, что переживания героя ему близки: мэтр так же всегда чувствовал себя чужаком среди окружающих.

Скромный неприметный работник конторы вынужден сменить место проживания. Но мало того, что квартира находится в ужасном старом доме, так еще и соседи попадаются недоброжелательные. Однажды консьержка рассказывает новому жильцу, что предыдущая хозяйка его квартиры покончила жизнь самоубийством. Мужчина ежедневно думает об этом, а затем начинает подозревать, что в гибели женщины виноваты соседи.

Драма является экранизацией романа Томаса Харди. Незадолго до смерти книгу дала режиссеру его жена Шэрон Тейт. В последствии Полански посвятил фильм убитой супруге. Главную роль в картине сыграла новая муза творца – Настасья Кински. Картина получила множество номинаций на «Оскар», в том числе в главных категориях – лучший фильм, лучшая режиссура. Но статуэтки с церемонии увезли только оператор и художник-постановщик.

В фильме Полански продолжает исследовать человеческую натуру. И у него получается это куда мрачнее, чем у писателя, чей роман стал основой фильма. События разворачиваются в викторианской Англии. Крестьянин однажды узнает, что принадлежит к аристократическому роду. Он отправляет свою дочь Тэсс к состоятельным родственникам, которых только что обрел. В поместье родственников девушка узнает, что такое предательство, любовь, зависимость. Жизнь Тэсс меняется: у нее только два пути – сломаться или стать сильнее.

В эротической мелодраме с элементами триллера «Горькая луна» Полански в очередной раз продемонстрировал свое умение исследовать человеческую душу. В этот раз режиссер касается темы страсти, переплетенной с жестокостью по отношению к близкому человеку. Полански так тонко исследует садо-мазо отношения, что равных ему в этом нет. Картина в свое время получила разные оценки от критиков, но среди лент, снятых в жанре БДСМ, мелодрама точно стала культовой.

Найджел и Фиона отправляются в морской круиз. В браке пара уже 7 лет, и путешествие должно привнести немного свежести в их супружеские отношения. На круизном лайнере супруги знакомятся с интересной, но немного странной парой – писателем Оскаром, который передвигается на инвалидной коляске, и его молодой красавицей-женой Мими. Оскар рассказывает новому знакомому Найджелу историю любовных отношений с женой. Правда оказывается шокирующей, но еще больше шокирует последующая реальность.

Мистический триллер «Девятые врата» стал последним фильмом, который снял режиссер в ХХ веке. После «Ребенка Розмари» Полански впервые вернулся к теме сатанизма. Мэтр снова исследует природу зла, изучает мотивацию, которая толкает человека на смертные грехи. Главную роль в картине исполнил Джонни Депп.

Книготорговца Дина Корсо нанимает богатый и влиятельный коллекционер книг по демонологии. Дин должен выступить в роли эксперта: сравнить экземпляры книг и найти подлинник. Пока мужчина выполняет задание, он понимает, что книги не так просты: их прежние владельцы таинственным образом погибали. Книготорговец осознает, что столкнулся с настоящей мистикой.

Полански стал культовым режиссером ХХ века, а вот в XXI, казалось, в кинематографе уже будут править бал другие фигуры. Но режиссер умеет удивлять. В 2002 году на экраны вышла историческая драма «Пианист», которая получила три «Оскара», в том числе, и за режиссуру. Главная роль в этом фильме стала лучшей работой в карьере Эдриана Броуди. Лента стала самой известной в фильмографии Полански: если ранние фильмы режиссера смотрели ценители творчества или любители определенного жанра, то «Пианиста» посмотрели все.

В основе сюжета – автобиография лучшего польского пианиста 30-х годов 20 века. Владислав Шпильман занимается музыкой до тех пор, пока в Польшу не приходят нацисты. Вместе с другими евреями талантливого музыканта переселяют в Варшавское гетто. Вскоре их должны отправить в концлагерь…

История, показанная в фильме, является автобиографичной и для самого режиссера. В раннем возрасте он пережил ужасы фашистской оккупации. Наверное поэтому драма и получилась особенно душераздирающей.

А вы будете смотреть новую картину Полански «Офицер и шпион»?