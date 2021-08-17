Таня Гончаренко .17 августа, 2021 7

Украинский актер, звезда реалити "Киев днем и ночью" принял звездный челлендж и выйдет на паркет шоу "Танцы со звездами".

На своей странице в Instagram Артур сообщил поклонникам, что принял #танціззіркамиchallenge от украинской олимпийской чемпиоки по фехтованию Ольги Харлан и передает его певице Lida Lee, которая пока не отреагировала на вызов.

Ранее, танцевальный вызов приняли: Джамала, солист группы "Танок на майдане Конго" Олег Фагот Михайлюта, солистка группы "KAZKA" Александра Зарицкая, ещё один украинский актер Алексей Суровцев, резидент "Женского квартала" юмористка Анастасия Оруджова, юморист из "Лиги Смеха" Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец KADNAY и вернувшаяся после длительного перерыва - певица Евгения Власова.

Шоу стартует 30 августа на телеканале 1+1. Главным хореографом проекта стала Елена Шоптенко.