Таня Гончаренко .23 сентября, 2021 5

Джонни Депп заявил, что культура отмены (современная форма остракизма, когда человек лишается поддержкии и подвергается осуждению в соц сетях, профессиональных кругах и реальном мире без юридического вердикта. - прим. ред) настолько вышла из-под контроля, что "никто не в безопасности". - пишет The Wrap.

"Я считаю, что если вы вооружены правдой, то это все, что вам нужно", - говорит актер на кинофестивале в Сан-Себастьяне, куда он прибыл для получения премии за карьерные достижения.



"Сейчас все настолько вышло из-под контроля, что я могу гарантировать вам, что никто не в безопасности. Ни один из вас. Ни один из вас, ни кто-либо за этой дверью, пока кто-то готов сказать хоть одно предложение. Для этого требуется одно предложение без всякого основания" - добавил Депп.



Напомним, ранее Джонни Депп заявил, что Голливуд бойкотирует его.

После проигранного в Великобритании судебного процесса своей бывшей супруге Эмбер Херд, Warner Bros. "попросили" Деппа попрощаться с ролью волшебника Грин-де-Вальда и покинуть третью часть фильма "Фантастические твари и где они обитают". К тому же, студия MGM, отложила выпуск проекта "Великий" ("Минамата") режиссера Эндрю Левитаса, где Депп исполнил главную роль.

"Когда происходит несправедливость, будь то против вас или кого-то, кого вы любите, или кого-то, в кого вы верите, поднимайтесь на их защиту, не сидите. Не сидите, вы им нужны" - призвал актер к сочувствию каждого человека.

