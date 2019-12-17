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Напомним, оригинал был выпущен в 1989 году. Том Хэнкс сыграл педантичного детектива полиции, расследующего убийство, в котором единственным свидетелем является пес по кличке Хуч. Детектив забирает собаку домой, и та переворачивает жизнь занудного аккуратиста с ног на голову. И естественно, помогает раскрыть убийство. А еще завести роман с девушкой.
Исполнительным продюсером и сценаристом сериала станет Мэтт Никс («Черная метка»). Хэнкс вряд ли примет участие в проекте, хотя о кастинге пока вообще ничего не говорится. Сроки производства шоу также не называются.
Можно годами снимать сериал такого плана где каждая серия отдельное расследование - таких сериалов полно и этот станет одним из них и будет отличаться лишь наличием собаки. Если зрителям понравятся главные герои и пёс - будут смотреть, хотя культовым такой сериал точно не станет.