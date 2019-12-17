Анастасия Лях .17 декабря, 2019 11

На фото: Кадр из фильма "Тернер и Хуч"

Популярная детективно-полицейская комедия «Тернер и Хуч» обзаведется сериальным перезапуском, который выйдет на потоковом сервисе Disney+, сообщает Variety.

Напомним, оригинал был выпущен в 1989 году. Том Хэнкс сыграл педантичного детектива полиции, расследующего убийство, в котором единственным свидетелем является пес по кличке Хуч. Детектив забирает собаку домой, и та переворачивает жизнь занудного аккуратиста с ног на голову. И естественно, помогает раскрыть убийство. А еще завести роман с девушкой.

Исполнительным продюсером и сценаристом сериала станет Мэтт Никс («Черная метка»). Хэнкс вряд ли примет участие в проекте, хотя о кастинге пока вообще ничего не говорится. Сроки производства шоу также не называются.